Po prázdninách začal zdražovat i benzin, cena nafty vyskočila o víc než dvě koruny

Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Podle analytiků bude nafta ještě zdražovat, cena benzinu by měla stagnovat.

"Významným problémem pro celou Evropu je prudký růst velkoobchodních marží u nafty na 60 dolarů (zhruba 1470 Kč) za barel z 30 dolarů (735 Kč) v polovině srpna. U benzinu se marže drží na 13 dolarech (zhruba 320 Kč) za barel. Prudké zvýšení velkoobchodních cen se ještě nedokázalo plně promítnout do maloobchodních cen. Nafta proto zdraží ještě o několik desítek haléřů. Cena benzinu bude v nejbližších dvou týdnech stagnovat," uvedl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Za pozornost stojí podle analytika XTB Jiřího Tylečka výrazný cenový rozdíl mezi naftou a benzinem. "Svoji roli hrají odstávky některých evropských rafinérií a také konec motoristické sezony, kdy se snižuje poptávka po benzinu. Řidičům nehraje do karet zdražení paliv v Rotterdamu ani vývoj české koruny, která se v posledních dnech držela nad úrovní 24,50 korun za dolar. Cena paliv by mohla v následujícím týdnu pokračovat v růstu. Lze však pozorovat některé pozitivní trendy, které by měly bránit výraznému vzestupu cen v příštích týdnech," uvedl Tyleček.

V dolarech se pohonné hmoty obchodují na komoditní burze v Rotterdamu. Čím je koruna vůči americké měně silnější, tím mohou být benzin a nafta u čerpacích stanic v ČR levnější.

Natural 95 začal v České republice zvolna zlevňovat začátkem prázdnin, tehdy se průměrná cena blížila 48 Kč/l, což byla nejvyšší úroveň vůbec. Zhruba stejně tehdy stála nafta, dražší byla jen na jaře krátce po vpádu ruské armády na Ukrajinu. Následoval pokles cen dieselu, zdražovat začal před týdnem.

Před rokem na konci prázdnin motoristé platili za pohonné hmoty výrazně méně. Podle údajů CCS je nyní Natural 95 o 6,77 koruny na litru dražší, cena nafty je vyšší na litru o 13,64 koruny.

Nejdražší paliva ve srovnání krajů nadále nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu ve středu stál průměrně 41,53 Kč. Nafta se v hlavním městě tankuje za 46,08 Kč/l. Nejméně naopak řidiči platí ve Zlínském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 39,91 Kč. Nafta je nejlevnější v Královéhradeckém kraji za 44,80 Kč/l.