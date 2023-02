Podíl elektromobilů na celkovém prodeji aut v EU loni stoupl na 12 procent

Hlavní podíl na celkovém prodeji aut v unii ale mají i nadále vozidla s naftovým a benzinovým pohonem s více než polovinou nových registrací, i když jejich podíl nadále klesá.

Prodej elektrických aut v EU loni navzdory celkově klesajícímu trhu s osobními automobily stoupl o 28 procent na 1,1 milionu. Prodej plug-in hybridů vzrostl o 1,2 procenta na více než 874.000. Plug-in hybridy jsou poháněny elektromotorem dobíjeným z běžné elektrické sítě a vedle toho mají malý spalovací motor, který po vybití baterie může vyrábět elektřinu pro další jízdu.

Zájem o elektromobily se zvyšuje také v České republice, kde se loni prodalo 3895 elektrických vozů. To je o 46,7 procenta více než v roce 2021. Prodej plug-in hybridů se však o 4,7 procenta snížil a dosáhl 3560 vozů.

Nejvíce elektrických vozů se loni prodalo v Německu, a to 471.394, což je proti předchozímu roku nárůst o 32,3 procenta. Ve většině zemí rostl prodej nejméně dvouciferným procentním tempem. Výjimkou byly pouze Rakousko, Chorvatsko a Maďarsko, kde se prodej zvýšil v rozmezí od 1,3 do 9,2 procenta. V Itálii prodej elektromobilů jako v jediné zemi EU klesl, a to o 26,9 procenta.

Prodej aut s benzinovým motorem se v EU snížil o 12,8 procenta na téměř 3,4 milionu. Prodej vozů s dieselovým motorem se propadl o 19,7 procenta na 1,5 milionu.

V České republice prodej aut s benzinovým motorem klesl o 12,7 procenta, prodej aut s naftovým motorem pak o 9,1 procenta. Ne ve všech zemích ale prodej vozů se spalovacím motorem klesá. Prodej benzinových aut vzrostl v Bulharsku, na Kypru, v Lotyšsku, Portugalsku, Rumunsku a na Slovensku. Odklon zákazníků od naftových vozů je však patrnější, jejich prodej se zvýšil pouze v Bulharsku.

Video se připravuje ...

ACEA už dříve uvedla, že prodej nových osobních automobilů v Evropské unii loni klesl o 4,6 procenta na 9,255.930 vozů, což je nejméně od roku 1993. Hlavní příčinou byl nedostatek součástek v prvním pololetí, od srpna do prosince už trh vykazoval růst. Letos ACEA očekává zvýšení prodeje nových osobních automobilů o pět procent zhruba na 9,8 milionu.