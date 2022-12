Podívejte se na driftující Bugatti Chiron! Pekelně drahý generátor kouře

Většina vyrobených Bugatti zpravidla putuje do sbírek a v reálném provozu toho moc nenajezdí. Vidět některé z těchto přemotorovaných monster v plném nasazení je o pořádný kus vzácnější. Přitom, jak dokazuje video v úvodu, to stojí za to. Na tvrdě akcelerující a následně driftující Bugatti Chiron je impozantní pohled.

Hlavním hrdinou videa je Chiron ve verzi Pur Sport, jehož čtveřicí turbodmychadel přeplňovaný W16 produkuje 1.500 koní (1.103 kW) a 1.600 Nm. Motor je možné vytáčet do 6.900 ot/min, což je o 200 ot/min více než u „běžných“ Chironů. Na konstrukci auta se uspořilo 50 kilogramů hmotnosti, upraveny jsou tlumiče a přitvrzeny pružiny. Sedmistupňová dvouspojková převodovka je prý z 80 % přepracovaná.

Impozantní drift je nápadem samotné automobilky a její prezident, Christophe Piochon, k videu říká: „Touto ukázkou demonstrujeme bezkonkurenční ovladatelnost Chironu Pur Sport. Jeden z nejagilnějších automobilů, jaký jsme kdy vytvořili, je klidný a přesný, což mu umožňuje předvádět kontrolovaný drift všech čtyř kol. Prováděl jej znovu a znovu, od prvního pokusu až po závěrečnou jízdu za stmívání. Chiron Pur Sport nezklamal a svůj výkon dokázal opakovat, přestože byly pneumatiky tlačeny do extrému a náš hypersport byl vystaven rostoucí námaze spojené s vysokými teplotami a obrovským bočním přetížením.“

K tomu ještě Piochon dodal: „Pur Sport se díky svým soustředěným výkonům a ryzím jízdním vlastnostem stal oblíbencem zákazníků. Proto bylo jedině správné zvolit Pur Sport k uctění našeho poznávacího znamení tímto ambiciózním C-driftem.“ Jak je zdůrazněno v závěru videa, Chiron za sebou zanechal černou čáru od pneumatik, která odkazuje na ikonický tvar stylizovaného písmene C, jež je poznávacím znamením bočního profilu bugattek.