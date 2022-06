Polestar 3 se ukazuje na první fotce, premiéra SUV bude v říjnu 2022

Plány Polestaru jsou relativně ambiciózní – do roku 2025 chce zdesetinásobit prodeje. To znamená nárůst ze zhruba 29 tisíc prodaných vozů v roce 2021 na 290 tisíc. Pomoci má představení tří nových modelů v následujících třech letech a přítomnost na alespoň třiceti trzích do konce roku 2023. Nejdříve z novinek přijde první SUV značky, Polestar 3.

Čerstvě zveřejněná fotka ukazuje auto, které jednoznačně vychází z předchozích konceptů Polestaru (Precept a O2), ale také konceptu Volvo Recharge, což značí, že bude Polestar 3 úzce spřízněný s nástupcem Volva XC90. Samozřejmě pro zachování exkluzivity bude zřejmě verze od Polestaru luxusnější a výkonnější.

Šéf značky, Thomas Ingenlath, o modelu říká: „Polestar 3 je SUV pro dobu elektrickou. Naše designová identita se vyvíjí s tímto špičkovým velkým luxusním SUV, které má silný, individuální charakter značky. Tímto autem vracíme ‚sport‘ do zkratky SUV, čímž zůstáváme věrni našim sportovním kořenům. Pro naši společnost je [toto auto] důležitým milníkem, který posílí naši trajektorii růstu a přivádí nás do naší další fáze.“

Zjednodušeně řešeno, celý svět je šílený do SUV, tak proč by jej nepředstavil také Polestar, když potřebuje růst a vydělávat. V době uvedení bude Polestar 3 dostupný ve verzi se dvěma elektromotory a velkou baterií, která má nabídnout přes 600 kilometrů dojezdu na jedno nabití dle metodiky WLTP. Hodnota dojezdu je zatím cíl automobilky, nikoliv oficiálně ověřeným údajem.

Časem Polestar 3 nabídne také autonomní jízdu na dálnicích, přičemž systém bude spoléhat na LiDAR senzor od společnosti Luminar a na centralizovanou výpočetní sílu NVIDIA. Premiéra vozu byla stanovena na říjen 2022, zatímco výroba odstartuje začátkem roku 2023 a bude probíhat v USA a Číně. V roce 2024 se pak představí SUV se svažující se střechou a v roce 2025 grand tourer bycházející z konceptu Precept.