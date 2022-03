Nový Polestar O2 je konceptem elektrického kabrioletu s vlastním kameramanem

Značka Polestar, výrobce elektromobilů spadající pod značku Volvo, se dnes pochlubila konceptem stylového roadsteru pro elektrickou dobu, který dostal označení O 2 . Mnohým ovšem může přijít nápadně povědomí, neboť se jeho design inspiroval u jiného konceptu značky.

Řeč je o konceptu Precept, kterým značka zhruba před dvěma lety prezentovala svou budoucnost. Koncept O 2 si přitom od Preceptu vypůjčil jak designový jazyk, včetně světelného podpisu a elegantních linek, tak i techniku. Namísto čtyřdveřového sedanu se sebevražednými dveřmi se však jedná o dvoudveřový kabriolet s koncepcí 2+2 a pevnou skládací střechou.

Automobilka prý koncept vyvíjela jako zábavný způsob poukázání na skutečnost, že budoucnost sportovních vozů je elektrická. Současně se však také snažila ukázat, jak může být designový jazyk modelu Precept využit také pro další karosářské verze různých modelů značky značky.

Koncept O 2 je postaven na stejné platformě jako model Precept, jeho rozvor byl však zkrácen o 307 mm na 2792 mm. Další specialitou vozu je prosklená pevná skládací střecha, která se rozkládá na tři díly a ukládá do zavazadelníku. Po jejím složení by tak měl koncept O 2 nabídnout skvěl zážitek z tiché jízdy v otevřeném voze.

Vysoká záď, do které se střecha skládá, nicméně působí trochu zvláštně. Skoro se nabízí otázka, zda neměl koncept zůstat raději u karosářské verze Targa, například v provedení jako u nové Mazda MX-5. S nataženou střechou totiž koncept vypadá elegantněji.

Kabina konceptu je pak poměrně jednoduchá a minimalistická, což nás ale příliš nepřekvapuje. Palubní desce dominuje 15“ vertikálně orientovaná obrazovka infotainmentu, bílá sedadla doplňují žluté pásy a zadní sedadla jsou od pohledu spíše nouzová.

Zajímavou specialitou je pak malý dron, vypouštěný ze zádi vozu, který by měl fungovat jako soukromý kameraman. Dron by měl zvládnout sledovat auto do rychlostí až 90 km/h a měl by vytvářet záběry z projížďky krajinou, které si bude moci posádka následně vychutnat. Informace o dronu se přitom objevují na infotainmentu.

Velkou roli při vývoji však hrál i důraz na ekologickou výrobu a následné zpracování vozu, respektive jeho recyklaci. Automobilka proto kombinovala různé materiály, které je možné společně recyklovat. Hliníková platforma vozu byla rozdělena na několik částí, podle různých úrovní tuhosti, které bude možné oddělit a samostatně recyklovat při zachování původních vlastností materiálu.