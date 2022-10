Policejní rámy na zastavení ujíždějícího vozidla: Vyzkoušeno na vlastní kůži!

Řítíme se za unikající škodovkou, policista z pronásledujícího vozu Josef Jeřábek s ní srovnává rychlost a z boku se přibližuje k jejímu pravému zadnímu kolu. „Jsme od něj tři čtyři centimetry, teď o auto ťuknu, přidám plyn a tlakem do strany ho vyosíme,“ popisuje Jeřábek. Následuje zatlačení rámem na zadní kolo, pronásledované auto se před námi prudce stáčí doprava. Náš šofér vyřazuje a pouští volant, následně svůj vůz znovu dostává pod kontrolu a otáčí se zpět. Namíříme si to hned přímo před oktávku a zabraňujeme jí v další jízdě. „V praxi by následovalo otevření dveří a zpacifi kování jejího řidiče,“ říká náš šofér, který je zároveň jedním ze čtyř lektorů celého takzvaného manévru pit stop alias Touch and Go při výcviku policejních šoférů. Manévr opakujeme několikrát z jedné i druhé strany auta, výsledek je vždy tentýž – unikající vozidlo dostává hodiny a nemůže pokračovat v jízdě.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na 9 webech. Vyzkoušet za 1 Kč