Polsko chce zpřísnit tresty za porušování pravidel na silnicích. Závodění má být trestým činem!

Polákům došla trpělivost. Po nedávných událostech na dálnici A1 a ve Varšavě přistupuje k výrazným změnám pravidel trestání přestupků. Ty největší plánované změny změny popsal tamní magazín Auto Swiat.

Účast na nelegálních závodech nebo jen spoluúčast na jejich pořádání bude trestným činem. Zatím není jasné, jaké za to budou sazby, změnou bude jen to, že se situací budou zabývat soudy v trestním řízením a nikoliv přestupkové komise. Polsko je ale razantnější už v uplynulých týdnech, třeba v září nastoupila na akci ve Varšavě tak horlivě, že rychle rozdala přes 300 pokut a zabavila desítky řidičských průkazů a odhalila i několik celostátně hledaných.

Zásadní změna přijde i za jízdu bez řidičského průkazu, což se netýká jen těch, kteří jej ještě nemají, ale i těch, kteří o něj přišli. V Polsku, koneckonců podobně jako v Česku, mnoho řidičů rozhodnutí o odebrání řidičského průkazu ignoruje. Na silnicích je tak mnoho takových, kteří tam být nemají. Předpokládá se, že se zavede doživotní odebrání řidičského průkazu a pro recidivisty i propadnutí vozu.

Konkrétní změní chystá ministerstvo infrastruktury s ministerstvem spravedlnosti. Silniční střelci by měli počítat s tím, že by se řidičák mohl zabavovat za překročení rychlosti o víc než 50 kilometrů v hodině i mimo zastavěné oblasti, dosud to bylo jen v obci. Zajímavostí je, že ministerstvo infrastruktury lobuje za to, aby se z tohoto pravidla vyjmuly dálnice, protože jsou podle úřadu bezpečné a nejsou tak cyklisté ani chodci. Za 200 kilometrů v hodině by tak měla i nadále hrozit jen pokuta a body. To je trochu v rozporu s tím, že některým z mediálně propíraných tragickým událostem došlo právě na dálnici.

Stejně jako v Česku se počítá i s řidičákem pro sedmnáctileté. Ti budou ale také muset jezdit pouze s dospělým řidičem a omezenou rychlostí. Konkrétní znění návrhu by mělo být v dispozici v dalších týdnech, kdy vstoupí do připomínkového řízení.