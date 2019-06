Pondělní bizárek: Oblečení pro motorku podle módního návrháře

Hideaki Shikama, zakladatel a návrhář módní značky Children of the Discordance, se spojil s výrobcem motocyklů Yamaha a ten mu pro jeho novou kolekci s názvem Over poskytl zástupce jednoho ze svých nejslavnějších modelů.

Tradiční vzduchem chlazené jednoválce Yamaha SR500 a SR400, jejichž historie se začala psát ve druhé polovině sedmdesátých let dvacátého století, se díky tomu mohou pochlubit slušivými oblečky, šitými přímo jim na tělo a to doslova.

Hideaki Shikama svou módní značku Children of the Discordance založil v roce 2011 a vytvořil pod ní řadu fair-trade kolekcí, za něž v roce 2017 získal mimo jiné i ocenění Tokyo Fashion Award. Nová kolekce Over má představovat propojení mezi člověkem a motocyklem. Oblečení určené pro modely SR, kryjící jejich palivovou nádrž, sedlo, blatníky, pneumatiky a další komponenty, může být složeno a přenášeno jako běžný batoh.

Yamaha SR500 se svým vzduchem chlazeným půllitrovým OHC jednoválcem o výkonu 19,7 kW (27 k) se zrodila v roce 1978. Tento poměrně jednoduchý silničním motocykl patří mezi nejpopulárnější zástupce své značky téměř na celém světě. Například na evropském trhu se udržel až do konce dvacátého století.

Následně se pak jako SR400 do Evropy vrátil v letech 2014 až 2018 a jeho další prodej na zdejších trzích zastavil nástup emisní normy Euro 4 pro motocykly.

