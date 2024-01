Porsche 959 měl i Bill Gates. Jedno z mála se teď prodává za pořádný balík

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Německá automobilka Porsche pro rallyeovou skupinu B v druhé půlce 80. let minulého století postavila soutěžní speciál, který mířil do vrcholné třídy pro vozy s hmotností do 1100 kilogramů a motory s objemem maximálně 4000 cm3 v případě atmosférických agregátů a 2857 cm3 u přeplňovaných jednotek. Jediným přímým soupeřem tehdy bylo Ferrari 288 GTO.

Jenže vývoj vozu zabral více času, přičemž skupina B byla vzhledem k několika nehodám, při kterých zemřeli jezdci i diváci, zrušena v roce 1986, soutěžní Porsche 959 se proto ve své finální podobě nikdy na trať nedostalo.

Porsche spolu s tím muselo vyrobit také minimálně 200kusovou homologační sérii silničních aut (ty se postavily placatému Ferrari F40), kterých nakonec vzniklo 337 včetně 37 prototypů a předpodukčních exemplářů, přičemž jeden vůz si objednal také Bill Gates. Jako poslední se v letech 1992 a 1993 zrodila osmička vozů z náhradních dílů z inventáře automobilky.

Všechny byly ve verzi Komfort s klimatizací, koženým čalouněním a dodatečnou zvukovou izolací kabiny, které si Porsche cenilo na ohromnou částku 747.500 marek. V osmdesátých letech se mimochodem jednalo o nejrychlejší auto světa s maximálkou 317 km/h, přičemž některé verze se rozjely dokonce až na 339 km/h.

Červený exemplář ze Spojených států také patří mezi modely Komfort, kterých se dohromady vyrobilo 207 (tenhle má šasi s číslem 121). Najeto má pouze 13.600 mil, tedy necelých 22 tisíc kilometrů. Nedávno navíc prošel renovací v přepočtu za 1,45 milionu, je tudíž ve špičkové kondici.

Tomu ostatně odpovídá také předpokládaná cena, kterou za Porsche 959 bude muset zájemce dát. Aukční síň RM Sotheby´s totiž očekává částku okolo 37,6 až 43,4 miliony korun. To je podle údajů z prodejů modelů 959 z posledních tří let vlastně běžná částka. Výjimkou byl pouze unikátní zelený kus Porsche 959SC Reimagined by Canepa, který společnost RM Sotheby´s v roce 2022 na Floridě vydražila za 2.920.000 dolarů neboli tehdejším kurzem téměř 67 milionů korun.