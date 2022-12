Totálně zelený restomod Porsche 959 se vydražil za 66 milionů

Američan Bruce Canepa je bývalý profesionální automobilový závodník, který v současnosti stojí v čele společnosti Canepa se sídlem v kalifornském městě Scotts Valley. Specializuje se na prodej investičních aut, jejich renovace a na úpravy vozidel. Zároveň má vlastní muzeum motorsportu a věnuje se historickým závodním vozům. A staví úžasné restomody Porsche 959.

Ikonické Porsche 959 je samo o sobě unikátním vozem, ovšem konkrétní exemplář na fotkách je o něco speciálnější. Vůz nese název 959 SC a jde o exemplář připravený firmou Canepa. Bruce Canepa se v roce 2015 pochlubil přepracovaným Porsche 959, jehož schopnosti posunul na úplně novou úroveň. Po tisícovkách testovacích kilometrů a neustálém vylepšování prototypů společnost Canepa nabídla program 959 SC veřejnosti.

Tenhle konkrétní kousek na fotkách nese číslo 003 a jde o vůz z roku 1988. Z továrny vyjel v provedení Komfort a se stříbrnou metalízou. K prvnímu majiteli zamířil do Monte Carla a následně byl prodán do Japonska, kde se stal součástí soukromého muzea v Tokiu. Bruce Canepa jej do rukou dostal v roce 2016, když bylo auto převezeno do USA. Mělo tehdy nájezd necelých 38.200 kilometrů.

Ve společnosti Canepa auto kompletně rozebrali a přelakovali do zakázkového zeleného odstínu, v jakém auto vidíte na fotografiích. Osazena jsou 18palcová kola z magnezia s dutými paprsky. Tím ale pochopitelně úpravy neskončily. Plochý šestiválec o objemu 2,85 litru byl kompletně přepracován, dostal posílaná turba BorgWarner a řídicí jednotku motoru MoTec. Výsledkem je zvednutí továrního výkonu 331 kW na úctyhodných 615 kW, zatímco točivý moment poskočil z 500 Nm na 816 Nm.

Původní sportovní podvozek z Porsche 959 byl vylepšen zavěšením kol typu coilover s tlumiči Penske a titanovými pružinami. Ostatně, Bruce Canepa to bere skutečně od podlahy a při stavbě každého kusu renovuje, přepracuje nebo vylepší přes 3.000 dílů. Fascinující je také kompletně zelený interiér. Celkem na přípravě tohoto auta společnost Canepa strávila přes čtyři tisíce hodin.

Původní Porsche 959 vzniklo celkem v 345 exemplářích a Bruce Canepa si pro stavbu restomodů stanovil limit 50 kusů. Tenhle úžasně zelený kousek byl součástí aukce RM Sotheby’s v Miami, kde se vydražil za 2,92 miliony dolarů, což je v přepočtu 66,73 milionů korun.