Bill Gates si kvůli vysněnému Porsche vydupal změnu amerických zákonů

To v osmdesátých letech předvedl Bill Gates, po dlouhá desetiletí nejbohatší člověk na světě, který se rozhodl pro koupi Porsche 959. Jednoho z nejúchvatnějších, nejvýkonnějších a nejrychlejších supersportů své doby. Pořízení vozu pro něj nebyl problém, dostat ho oficiálně na americké silnice však vyžadovalo právní bitvu s americkými úřady, 13 let čekání a jeden pozměněný zákon.

Abychom ale mohli celou kauzu, na kterou upozornil web CarThrottle, lépe pochopit, je potřeba se vrátit do sedmdesátých let. Tou dobou na svět dopadla první ropná krize, která kromě jiného přispěla k výraznému růstu hodnoty dolaru. CarThrottle to uvádí na příkladu pořízení vozu značky BMW, které v USA vyšlo na cca 25.000 dolarů. Stejný model se však dal v Evropě pořídit v přepočtu za 15.000 dolarů.

Řada zákazníků se proto rozhodla pořídit si vůz přímo v Evropě, nechat si ho dovézt a následně dodatečně upravit podle amerických předpisů, což je stále vycházelo levněji. Ovšem zatímco zákazníci ušetřili tisíce dolarů, automobilkám se dramaticky propadaly zisky amerických dealerů. Například u Mercedesu měl pokles mezi lety 1973 až 1974 činit až 300 milionů dolarů. Řada zákazníků prý navíc neupravovala dovážené vozy tak, aby přesně odpovídaly požadavkům amerických úřadů.

Několik evropských automobilek proto spojilo síly a požadovala po amerických úřadech omezení šedého dovozu, které vyústilo v nařízení „Imported Vehicle Safety Compliance“ z roku 1988. To dodnes zakazuje dovoz aut mladších 25 let z důvodů nesplnění bezpečnostních parametrů vyžadovaných Ministerstvem dopravy a nesplněním emisních kriterií stanovených Agenturou pro ochranu životního prostředí EPA.

Vlastní dovoz automobilu, který neprošel úpravami pro americký trh, se tak stal rázem nemožný. A dovoz automobilů upravených pro americký trh se stal kvůli požadavkům na různé testy finančně nesmyslným. Jak se do toho ale zapletl Bill Gates? Vlastně v celku nevinně.

Gates si totiž ke konci osmdesátých let pořídil Porsche 959, které bylo v roce 1988 odesláno z Německa po moři do USA. Konkrétně do přístavu v San Franciscu. Ovšem než loď do USA doplula, výše zmíněné nařízení vstoupilo v platnost a automobil putoval po vylodění rovnou do skladiště amerického celního úřadu.

Porsche 959 totiž nikdy neprošlo procedurou, díky které by byl jeho dovoz do USA legální. A není se čemu divit. Automobilka totiž plánovala vyrobit pouze 345 automobilů a kvůli schválení dovozu do USA by musela nechat čtyři zničit během crashtestů.

Je celkem pochopitelné, že Gates nebyl z nastalé situace příliš nadšený. Nebyl v tom ale sám. Známý automobilový závodník a sběratel Bruce Canepa si také pořídil Porsche 959, které se mu dokonce podařilo dostat do USA. Kvůli novému nařízení však nemohl vůz registrovat a vyjet s ním legálně na silnice. Canepa se proto pustil do hledání advokáta, který by mu s problémem pomohl.

V roce 1990 tak vznikla „Special Vehicle Coalition,“ tedy jakási „Koalice speciálních vozidel“, která se skládala z Canepy, Gatese, advokátů z Pensylvánie a několika dalších milionářů, kteří toužili po automobilech dovážených z různých koutů světa. Tato komise se následně pustila do vyjednávání s americkými úřady, které ale trvalo dlouhých 9 let.

V roce 1999 však vstoupil v platnost dodatek „Show and display amandement,“ který umožnil legální dovoz automobilů mladších než 25 let do USA. Vůz však musel pocházet ze série menší než 500 kusů, ročně nesměl najet přes 4.000 km a majitel musel doložit jeho technologickou nebo historickou jedinečnost.

Porsche 959 tak získalo zelenou, ovšem pouze od Ministerstva dopravy. Agentura pro ochranu životního prostředí stále trvala na tom, aby vozy prošly emisními testy. A co hůř, obě Porsche musela projít emisními testy v Kalifornii, které byly ještě přísnější. A to byl pro Porsche 959, která se nikdy nevyrábělo s katalyzátorem, problém.

A zatímco Canepa se rozhodl upravit řídící SW vozu a vytvořit katalytický systém pro Porsche 959 svépomocí, Gates využil nabídku Porsche a odeslal 959 zpátky do Německa, kde byl vůz osazen speciálním katalyzátorem a poslán zpět do USA. Po 13 letech se tak Gates konečně dočkal a mohl se svým Porsche 959 konečně oficiálně vyjet na silnice.

A i když celá akce vyšla bezpochyby na miliony dolarů, vytvořením dodatku „Show and display amandement“ otevřela dveře na americkou půdu i pro desítky dalších vzácných automobilů z celého světa.