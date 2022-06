Porsche má novou úložnou přihrádku. Na zvláštním místě

Porsche si nechalo patentovat úložnou přihrádku umístěnou v rámu dveří pro uložení zejména drahocenných věcí. Zákazník nemusí mít strach, že by do úložného prostoru například protékala voda. Otvor v prahu dveří je po otevření i zavření plně utěsněn. Dokumentace k patentu prozrazuje, že přihrádka může mít hloubku od deseti do pětadvaceti centimetrů.

Porsche si dává záležet na eleganci, což dokazuje i design a umístění této skryté přihrádky. K přihrádce se dostanete pouze po otevření dveří. Dle dokumentace k patentu není známo, kdy a do jakých modelů s tímto řešením Porsche přijde. Dokážeme si představit, že formou příplatkové výbavy se tato specialita může objevit v kompletní modelové řadě od Caymana až po Panameru.

Zákazníci Porsche tuto novinku jistě ocení a automobilka to moc dobře ví. Například u modelů s otevřenou střechou bude mít tato přihrádka pravděpodobně největší smysl, kdy majitel třeba takového Porsche 718 Boxster nebude muset kvůli cennostem střechu natahovat. Jednoduše je schová do nové schránky!

Zajímavá umístění úložných prostorů nejsou v automobilovém průmyslu žádnou novinkou. Nový elektrický pick-up Rivian R1T má úložný prostor přístupný zvenku mezi zadními sedadly a zavazadlovým prostorem. Další vychytávkou je u modelu R1T malá baterka schovaná ve dveřích. Taková “Simply Clever” řešení jako je deštník ve dveřích od Škody známe jistě všichni. Další příklad - McLaren F1 měl úložný prostor v zadním blatníku (po odklopení celého boku), kam si mohl majitel uložit tašku.