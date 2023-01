Porsche představuje polepy pro 911 Dakar. Nejsou ale inspirované Dakarem

Automobilka ráda připomíná, že prvního vítězství v drsné vytrvalostní soutěži 911 dosáhla v roce 1984. V Africe však sporťáky s motorem vzadu závodily už dříve, účastnily se totiž Safari Rallye v sedmdesátých letech.

A právě na tuto historii navazují nové příplatkové polepy, jimiž si majitelé 911 Dakar mohou svá auta ozdobit.

První z nových „livrejí“ odkazuje na klání v roce 1971, kterého se zúčastnil také polský tým vybavený 911 S. Porsche popisuje, že upravené vozy byly identifikovatelné jen podle jednoduchých polepů na kapotě, blatnících a na dveřích.

Moderní interpretace z originálu samozřejmě vychází a přidává číslo 19, které patřilo nejúspěšnějšímu autu týmu, s nímž posádka ve složení Sobiesław Zasada a Marian Bień do cíle dorazila na páté příčce. Polepy v duchu roku 1971 stojí 4.165 eur, tedy v přepočtu asi 100 tisíc korun.

Druhé barevné provedení se vrací do roku 1974, v němž byla Safari Rallye mimořádně tvrdá. Finiš spatřilo jen 16 z 99 vozů na startu. Mezi přeživšími byla také 911 Carrera 2.7 RS švédské dvojice Björn Waldegård (který už před Dakarem v Porsche dvakrát ovládl Rallye Monte Carlos) a Hans Thorszelius, která skončila druhá.

Pro livrej Porsche z tohoto závodu byly charakteristické modré pruhy kopírující ramenní linie karoserie. Nové provedení opět na tento design navazuje, novinkou je jméno značky na spodní části dveří. Polepy opět stojí 4.165 eur, tedy zhruba 100 tisíc korun.

Waldegård vyrazil do závodu i v roce 1978, kdy šoféroval jednu ze dvou 911 SC Group 4. Dlouho se mu vedlo skvěle, kvůli technickým problémům ale nakonec do cíle dorazil jako čtvrtý. Lépe skončilo auto s posádkou Vic Preston Jr./John Lyall, do finiše přijelo jako druhé.

Moderní polepy odkazují na dnes ikonickou kombinaci barev Martini Racing Teamu a na počest posádky, která dojela druhá, najdeme na dveřích číslo 14. Tento styl je dražší, Porsche si za něj účtuje 5.950 eur, tedy asi 143 tisíc korun.

Připomeňme, že Porsche kupcům 911 Dakar nabízí také interpretaci livreje vozu z vítězného Dakaru 1984.