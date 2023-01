Porsche připomíná vznik svého loga, odkaz na Stuttgart se začal rodit v New Yorku

Loga a symboly jsou nesmírně důležité pro každou značku. Logo automobilky Porsche zná přitom nejspíš každý, koho alespoň trochu zajímají automobily. Podle automobilky by se navíc mělo jednat o jedno z nejpopulárnějších označení na světě. Věděli jste ale, jak vlastně vzniklo?

Připomeňme, že od roku 1948 zdobil kapotu každého vyrobeného vozu značky pouze nápis Porsche. První pokus o změnu přišel v dubnu roku 1951, kdy Ottomar Domnick, doktor ze Stuttgartu a zákazník automobilky, oslovil umělecké školy v Německu s designovou soutěží na nové logo. Odměnou mělo být 1000 německých marek, soutěž ale nakonec žádného vítěze neměla.

Video se připravuje ...

Myšlenka vytvoření loga se však nedlouho poté objevila i v New Yorku, kde ji prosazoval Max Hoffman. Ten se původně narodil v Rakousku, v USA mu ale patřila společnost Hoffman Motor Company, která se specializovala na import evropských sportovních vozů. Včetně modelů Porsche.

Hoffman si v zámoří vybudoval dobré jméno a vozy, které se objevily v jeho showroomu od architekta Franka Lloyda Wrighta, často udávaly trendy na amerických sinicích. Krátce po importu prvního Porsche 356 do USA, se kterým zvítězil na Concours d’Élégance v New Yorku, měl Hoffman obchodní večeři s Ferrym Porsche.

Během rozhovoru měl Hoffman upozornit, že by značka potřebovala vizuálně zajímavý symbol, který by automobilce vtiskl větší identitu. Ferry Porsche byl myšlenkou zaujat a v prosince 1951 si měl poznamenat „Střed volantu s ‚Porsche‘ a stuttgartským erbem nebo něčím podobným“. Po návratu do Německa byl pověřen Franz Xaver Reimspieß, designér Porsche, vytvořením ochranné známky, která by odrážela kořeny společnosti, kvalitu i dynamiku produktů.

Výsledkem je symbol, který se od roku 1952 začal objevovat na volantu Porsche 356. Od roku 1954 ho automobilka začala umisťovat i na kapotu a následně i na středové pokličky. Během uplynulých desetiletí prošel symbol několika evolucemi, vždy však byly jen minimální a jeho hlavní podstata zůstala zachována.

Video se připravuje ...

Symbol značky je inspirován stuttgartskou městskou pečetí, uprostřed je vzpínající se kůň a je orámován obrysy zlatého štítu. Název města lemují státní barvy, červená a černá, i stylizované parohy, které pocházejí z erbu Württemberg-Hohenzollern. Nad tím vším je nápis Porsche, fungující jako ochranná střecha.