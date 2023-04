Porsche přivezlo do Goodwoodu několik druhů závodní 911, která slaví šedesátku

Když oslavit jubilea, tak pořádně. Tohoto hesla se samozřejmě drží i Porsche a proto přivezl na známý okruh do Goodwoodu hned několik zajímavých modelů ze závodní historie.

Při příležitosti 80. členské schůze Goodwoodu se na okruhu v jihovýchodní Anglii objevilo Porsche hned se třemi závodními prototypy na bázi Porsche 911, aby oslavily 60. výročí populárního modelu.

Díky anglickému zastoupení Porsche, Porsche Heritage a samotnému Goodwoodu se podařilo na světoznámý okruh dostat impozantní paletu až 19 modelů 911 pokrývající tři desetiletí.

Po celý jarní slunečný víkend přitahovaly velké davy lidí exempláře jako model 911 Carrera 2.8 RSR v ikonickém Martini zbarvení, který kvůli experimentálnímu křídlu “Mary Stuart” musel v roce 1973 soutěžit ve vlastní kategorii závodů Mistrovství světa sportovních vozů.

Video se připravuje ...

Před 50 lety tento vůz zažil vítězný úspěch na slavném automobilovém závodě Targa Florio. Z Le Mans 1973 si piloti Herbert Müller a Gijs van Lennep odvezli čtvrté místo. O rok později vznikly modely 911 RSR 3.0 a 911 RSR Turbo, se kterým se stejnojmenná posádka posunula v Le Mans 1974 na stříbrnou pozici.

Následné změny pravidel umožnily vznik modelu 935. Jeho největším úspěchem je celkové vítězství v Le Mans 1979. Z více než 370 závodů si tento závodní prototyp odvezl hned 123 vítězství. O víkendu v Goodwoodu se objevily 4 exempláře.

O další povedené kousky se postarala generace 993 z druhé poloviny 90.let. Čtyři verze 911 (993) GT2 R byly doplněny o vítězný speciál z Le Mans 1998, kterým je Porsche 911 GT1-98. Pro automobilku ze Stuttgartu se jednalo o rekordní 16. vítězství v nejslavnějším vytrvalostním závodu na světě.

Neel Jani, bývalý tovární jezdec německého týmu, byl jedním z hostů, kteří byli pozváni na tuto událost. Byl ohromen zejména svezením s modelem 935/78: “Stále je to 911 s nejvyšším výkonem, jaká kdy byla vyrobena,” řekl mistr světa vytrvalostních závodů z roku 2016. “Cítíte, když se to turbo spustí. Musíte se ujistit, že jste na správném převodovém stupni a otáčkách. Ve chvíli, kdy se objeví výkon, je to překvapivě hladké. Ale je to také nekonečné! Klobouk dolů před kluky, kteří s tímhle jeli v Le Mans flat-out.”

Porsche 911 toho v závodních verzích za pět dekád zažilo více než dost. Spousty zklamání, ale mnohem větší porce velkolepých úspěchů, zážitků a legendárních modelů. Bez nadsázky může být řada 911 díky této dlouholetosti považována za nejúspěšnější závodní GT vůz v historii. Přehlídka letité historie v Goodwoodu jen potvrdila, jak je Porsche 911 výjimečné.