Porsche Cayenne má po faceliftu. Dostalo tři obrazovky a osmiválec místo šestiválce!

Automobilka Porsche čile pracuje na plně elektrické verzi modelu Cayenne, která by mohla mít premiéru zhruba v roce 2026. Do té doby však bude potřeba vydržet se stávající generací modelu, která proto prošla důslednou modernizací, se kterou se značka pochlubila na právě probíhajícím autosalonu v Šanghaji.

V uplynulých týdnech nám automobilka nabídla několik ochutnávek z nového modelu, kterým jsme se patřičně věnovali, dnes ale vidíme model konečně v celé kráse. Z exteriéru přitom stojí za zmínku především nová světla, která působí hranatěji a mají tradiční světelný podpis se čtyřmi moduly. Standardem je technologie Matrix LED, za příplatek je pak dostupné osvětlení HD Matrix LED s 32.000 pixely a regulací v 1000 krocích.

Proměnou prošla také kapota, přední nárazník a opomenuty nezůstaly ani blatníky. Omlazený model by tak podle automobilky měl působit atletičtěji. Vzadu vidíme světla s 3D efektem, propojená napříč pátými dveřmi. Nabídka barev se rozrostla o tři odstíny a v podbězích mohou být kola s průměrem 20 až 22 palců.

Kabina, která se inspirovala u modelu Taycan, zaujme především paletou tří obrazovek. Řidič má k dispozici 12,6palcový digitální přístrojový štít, uprostřed palubní desky je 12,3“ obrazovka infotainmentu a před spolujezdcem může být volitelně 10,9“ obrazovka umožňující pohled na data o výkonu, případně zajišťující samostatný přístup k médiím, atd.

Úpravou prošla také ergonomie, kdy se volič převodovky posunul na palubní desku, zatímco na levé páčce za volantem jsou nově ovládací prvky pro asistenční systémy. Díky tomu automobilka získala více prostoru ve středové konzole, která tak nabízí více úložných prostor, a nechybí ani výrazný panel pro nastavení ventilace s mechanickými ovladači a haptickou odezvou.

Podvozek je standardně vybaven pružinami a systémem Porsche Active Suspension Management s novými tlumiči, vybavenými technologií s dvěma ventily. Podvozek by tak měl v nižších rychlostech nabídnout především komfort, zatímco ve vyšších rychlostech stabilitu a oporu v zatáčkách. Volitelně však bude dostupný i vzduchový podvozek s technologií s dvojicí komor a ventilů. Podvozek tak nabídne vyšší komfort, stabilitu i více schopností při jízdě v terénu. Při změnách jízdních režimů by navíc měly být cítit větší rozdíly mezi režimy Normal, Sport a Sport Plus.

Teď už ale k tomu nejdůležitějšímu, tedy nabídce motorů. Vstupem do světa modelu Cayenne bude 3,0litrový motor V6, který posílil o 10 kW a 50 Nm. Nově tak nabídne nejvyšší výkon 260 kW a 500 Nm točivého momentu. Mnohem zajímavější však bude motorizace Cayenne S, kde místo motoru V6 nově najdete V8 bi-turbo.

Nově naladěný motor v Cayenne S nabídne nejvyšší výkon 349 kW a 600 Nm točivého momentu. Oproti předchůdci si tedy polepšil o 25 kW a 50 Nm. Akceleraci z 0 na 100 km/h pak novinka zvládne za 4,7 sekundy a maximální rychlost byla omezena na 273 km/h.

Třetí a poslední motorizací na evropských trzích bude plug-in hybrid Cayenne E-Hybrid, kombinující třílitrový vidlicový šestiválec s elektromotorem, jehož výkon byl zvýšen o 30 kW na výsledných 130 kW. Kombinovaný výkon modelu E-Hybrid pak dosahuje 346 kW, nejvyšší točivý moment ale automobilka nezmiňuje.

Chlubí se ovšem novou vysokonapěťovou baterií, jejíž kapacita vzrostla z 17,9 kWh na 25,9 kWh. Kombinovaný elektrický dojezd by se tak měl pohybovat v rozmezí 66 až 74 km, elektrický dojezd ve městě už by však mohl dosahovat až 90 kilometrů. E-Hybrid navíc dostal novou 11 kWh palubní nabíječku, která by měla zkrátit nabíjení (při využití dostatečně silného zdroje) na 2 hodiny.

Mimo trhy EU pak bude vrcholem nabídky Cayenne Trubo GT, dostupný pouze v karoserii kupé. Pod kapotou přitom bude mít čtyřlitrový bi-turbo vidlicový osmiválec, jehož výkon vzrostl o 14 kW na výsledných 485 kW. Akceleraci z 0 na 100 km/h tak slibuje za 3,3 sekundy a maximální rychlost by měla dosahovat až 305 km/h.