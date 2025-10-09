Porsche staví nový závodní okruh. Povede skrz budovu!
Porsche představilo projekt Experience Centre Singapore. Moderní komplex nabídne nejen výstavy a akce pro fanoušky, ale i unikátní trať pro trénink řidičských dovedností, která povede skrze hlavní budovu.
Minulý víkend se jela Velká cena Singapuru, přičemž Porsche tuto událost využilo k propagaci svého velkolepého záměru – vybudovat zde rozsáhlé centrum Porsche Experience Centre Singapore. Stavba má být dokončena a otevřena v roce 2027.
První grafiky nového centra tvořily stěžejní část publikace Porsche „Raceborn“, kterou si bylo možné zdarma vyzvednout na předem určených zastávkách reklamního Volkswagenu T1 „Kombi“. Ten zavítal například do čtvrti Guoco Midtown v centru města, na Orchard Road před Ion Orchard a nakonec na akci „Cars & Coffee“ na Dempsey Hill.
Busík nesl tradiční závodní grafiku Renndienst, kterou proslul už v minulosti, když týmu vozil nezbytné nářadí, náhradní díly a vybavení během vyhlášených závodů, například Targa Florio nebo Mille Miglia. Publikace „Raceborn“ připomíná výtisk novin a je plná příspěvků věnovaných závodní historii Porsche, asijským jezdcům, legendárním modelům i současným soutěžním speciálům.
Právě zde si mohli zájemci poprvé prohlédnout finální podobu budoucího výstaviště. Moderní budova s čistými liniemi a bohatým prosklením nabídne patrovou výstavní galerii, aby si sportovní vozy mohli prohlédnout i kolemjdoucí. Součástí bude také pódium pro konání společenských akcí, včetně setkání motoristických nadšenců, například Cars & Coffee.
Právě tuto skupinu bude přitahovat přilehlý závodní okruh, který doslova vede skrze hlavní budovu. Trať nabídne technické pasáže s různými typy zatáček i dynamický úsek s klopenkou, kde bude možné dosáhnout bočního přetížení až 1,4 g. Zadní část areálu bude věnována disciplínám školy smyku. K dispozici bude velká asfaltová plocha doplněná pásem s nízkou přilnavostí a kruhem určeným pro výuku základů kontroly nedotáčivosti a přetáčivosti.
Podobná Porsche Experience Centre můžete aktuálně navštívit v Německu, Itálii, Francii, ale i Číně, Japonsku, USA a Kanadě.
Zdroj: Porsche I Video: Porsche