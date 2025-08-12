Mentolové Porsche 911 v sobě ukrývá historii tří sezón F1. Srdce mu bušilo přímo na okruhu
Jen jedenáctkrát vzniklo silniční Porsche s motorem, který psal historii F1. Tento exemplář navazuje na málo známé partnerství Porsche a McLarenu z éry dominance vozu MP4/2.
Od dob existence „královny motorsportu“ se konstruktéři snaží dostat závodní motory i do silničních modelů, aby movitým nadšencům mohli dát okusit alespoň trochu opojnosti formule 1. Z moderní éry můžeme jmenovat například Aston Martin Valkyrie, Ferrari F50, Mercedes-AMG One či Mercedes-Benz CLK GTR. Historicky vzniklo i takové Porsche 911, ačkoliv o něm prakticky nikdo neví. Pojí se k němu zajímavý příběh, který dal vzniknout i tomuto exempláři, jenž se krátce podíval do Evropy a nyní hledá nového majitele.
V závěru roku 1983 Porsche vstoupilo do sezóny jako dodavatel motorů TAG-Porsche pro tým McLaren s plným nasazením v následujícím roce. V kombinaci s jezdeckým složením Niki Lauda a Alain Prost McLaren ovládl mistrovství. V šampionátu jezdců vyhrál Lauda a hned za ním bral stříbro Prost. Tým vyhrál i pohár konstruktérů, když ze 16 závodů slavil s modelem McLaren MP4/2 12 vítězství.
Partnerství s Porsche trvalo až do roku 1987, poté následující rok do týmu vedle Prosta přišel Ayrton Senna a spolu s ním přesedal McLaren na motory Honda. Místo hledání nového partnera ve formuli 1 Porsche zvažovalo uplatnění v jiné závodní disciplíně včetně přenesení know-how do silničního modelu.
To si vyzkoušelo i v praxi. Na oslavu úspěšného partnerství s McLarenem postavilo jeden kus 911 s motorem TAG v bílém odstínu Grand Prix. Motor vycházel přímo ze závodní konstrukce, měl dva velké chladiče za přední maskou a dva obří mezichladiče pod vyvýšenou zadní kapotou.
Vidlicový šestiválec o objemu 1,5 litru „krmila“ dvojice turbodmychadel. V monopostech MP4/2 se výkon dle naladění pohyboval od 485 do 634 kW. Dá se odhadovat, že v darované 911 měl hodnotu někde mezi 335 a 485 kW.
Není divu, že motor byl tak dobrý. Za jeho stvořením stál tovární inženýr Hans Mezger, který se začátkem šedesátých let podílel na vývoji plochého šestiválce pro první Porsche 911 a narýsoval také pohonnou jednotku pro Porsche 917, jež v letech 1970 a 1971 vyhrálo vytrvalostní závod 24 hodin Le Mans. Následně své poznatky využil při návrhu motoru pro Porsche 930 Turbo.
Dean Lanzante, milovník formule 1 a zakladatel stejnojmenné zakázkové dílny, o Porsche darovaném McLarenu přirozeně věděl a odhodlal se dílo zopakovat v jedenáctikusové sérii, z níž pochází i tento kousek.
Do vozů implementoval skutečné motory TAG se závodní historií. Ty byly o neuvěřitelných 133 kg lehčí než původní 3,3litrové vzduchem chlazené boxery. Závodní motory osadil novými písty, ojnicemi, ventily, ventilovými pružinami, turbodmychadly, vylepšeným chlazením, olejovými výměníky tepla a výfukovým systémem s titanovými koncovkami. Výkon byl na zadní kola přenášen šestistupňovou manuální převodovkou. S finálním laděním pomáhal Cosworth.
Dárcovské 930 prošly 56kg dietou odstraněním karoserie na holý základ a nahrazením jejích částí zakázkovými panely z uhlíkového kompozitu dle vzoru formule 1. Konkrétně tento kousek má karbonovou přední i zadní kapotu a oba nárazníky.
Vzadu se nachází šestiválcový boxer s číslem „TTE P01 051“ z monopostu Alaina Prosta použitého na Velké ceně Německa a Maďarska v sezóně 1986 a Velké ceně Japonska roku 1987. Právě na Hungaroringu Prostovi vynesl třetí místo. Proto je vůz přezdíván „AP87“.
Motor je vsazený do Porsche 930 vyrobeného v roce 1988 a dodaného jako prvnímu majiteli do USA. Lanzante jej upravil ve svém zázemí v Petersfieldu. Nalakoval jej do mentolového odstínu, který sladil se zlatými koly RUF a černými polepy. Interiér se nese ve střídmém duchu kombinace černé kůže s modro-zeleným tartanem.
Vůz se krátce podíval do Velké Británie, zároveň ale najel necelých 500 kilometrů. Letos v březnu se vrátil do Lanzante kvůli pravidelné servisní prohlídce, kterou majitel spojil s revizí map v řídicí jednotce a nahráním nového softwaru. Tento úkon je podložen fakturou.
Aukční síní odhadovaná cena leží mezi 38,1 a 44,5 milionu korun. Aukce startuje v sobotu 16. srpna.
Zdroj: RM Sothebys I Video:Porsche