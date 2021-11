Porsche údajně chystá nové retro-stylizované speciály modelu 911

Nové modely by měly designově navazovat na klasiky z historie Porsche, pod kapotou by však měly mít pořádnou porci výkonu navíc. Nemluvě o vylepšené ovladatelnosti.

Automobilka Porsche je náležitě pyšná na svou historii, kterou čas od času připomíná speciálními limitovanými edicemi, prvky výbav nebo laky. Podle informací magazínu Auto Trend se však v blízké době Porsche chytá představit rovnou tři speciální verze modelu 911, které mají využít současný hlad po slávě dob minulých.

První novinkou by měla být nová verze modelu 911 Sport Classic, což je jméno, které automobilka naposledy použila v roce 2010. Tehdy šlo o limitovanou sérii 250 kusů modelu Carrera 4S kupé se speciálními laky a interiérem, unikátním spoilerem a zvýšeným výkonem. A nová verze by v tomto trendu mohla pokračovat.

Pod kapotu nového modelu 911 Sport Classic by se totiž údajně mohl nastěhovat motor z modelu Turbo S, který nabízí 477 kW a 733 Nm točivého momentu. Specialitkou by pak mohla být výhradně manuální převodovka, která by výkon posílala pouze na zadní kola. Pokud by se tyto informace potvrdily, mohlo by jít o nejsilnější silniční Porsche s manuálním řazením.

Druhá novinka by mohla nést označení 911 ST a jejím vzorem by mělo být Porsche 911 ST z roku 1970. Vůz nabízel rozšířenou karoserii, výkonnější motor a několik dalších vylepšení, díky kterým začal běžný silniční vůz připomínat spíše závodní automobil.

Podle stejného receptu by pak mohl být postaven i nový model 911 ST, přičemž největší novinkou by mohlo být osazení vozu atmosférickým 4,0litrovým motorem z modelu GT3, nabízejícím výkon možná i přes 369 kW. Po vzoru historické klasiky by přitom moderní 911 ST mohlo dostat jednoduchý kryt motoru bez výrazného křídla.

Posledním speciálem by pak podle kolegů z Motor Trendu mohla být pocta k blížícímu se padesátému výročí originálního modelu Carrera RS 1973. Základem vozu by se mohl stát model GTS, který po vzoru z roku 1973 dostane výrazný spoiler, retro-stylizovaný interiér, odlehčenou karoserii a údajně by se mohlo zapracovat i na jeho výkonech a ovladatelnosti.

Kolegové z Motor Trend bohužel nezmínili žádný zdroj ke svým informacím a automobilka Porsche reagovala klasickou frází, podle které nebude komentovat nebo spekulovat případné budoucí projekty. Není tak jisté, jak moc se dá těmto informacím věřit, současná doba ale retro-modelům přeje a Porsche si to jistě dobře uvědomuje.