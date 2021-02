Porsche vyloučilo stavbu továrny v Číně, lidé totiž chtějí auta z Německa

Čína se během posledních let stala největším automobilovým trhem na světě, což řadu společností motivovalo k výstavbě lokálních závodů. Porsche však v nejbližší době nic podobného nechystá, jak v rozhovoru pro Financial Times uvedl šéf značky Oliver Blume.

„Je to kvalitativní a prémiový argument, vyrábět stále auta z Evropy pro Čínu,“ uvedl Blume pro Financial Times. Vzápětí pak dodal, že by přesunutí výroby zkrátka v současnosti nedávalo žádný smysl.

O významu čínského trhu pro hospodaření Porsche přitom skvěle vypovídají prodejní čísla za minulý rok. Porsche dodalo svým zákazníkům celkem 272.162 vozů, přičemž 57.294 strojů zamířilo do USA, 80.892 kus zůstalo v Evropě a 88.968 vozů zamířilo právě k zákazníkům do Číny.

Blume ovšem připustil, že v případě dalšího růstu čínského trhu by automobilka mohla své postavení přehodnotit. Bavíme se však stále o dlouhodobém horizontu. „Možná během 10 let, nevím,“ uvedl pro Financial Times. „Hodně to záleží na vývoji čísel a předpisů v každé zemi.“

Sluší se ale dodat, že ne všechny modely Porsche se mohou pyšnit statutem „Made in Germany“. Například model Cayenne se totiž vyrábí v závodu automobilky VW Group ve slovenské Bratislavě. Starší modely Cayman a Boxster zase vznikaly ve finském závodu Valmet Automotive.

Automobilka navíc nedávno investovala šest miliard euro do modernizace svého hlavního závodu v Zuffenhausenu, kde vznikla nová linka pro výrobu elektromobilů. Porsche přitom počítá s tím, že v příštích letech bude navyšovat právě produkci elektromobilů, jejichž nabídka by se postupně měla rozšířit o modely Taycan Cross Turismo a elektrický Macan.