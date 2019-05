Portugalská rallye po 1. dnu: Toyoty vládnou, Loeb je ze hry

Také další dvě místa na stupních vítězů patří jezdců Toyota Gazoo Racing WRT. Druhý je Fin Jari-Matti Latvala a třetí Brit Kris Meeke. Obhájce titulu a úřadující šampion Sebastien Ogier (Citroën C3 WRC) je zatím na páté pozici.

Před startem avizovaný souboj mezi Sebastienem Loebem (Hyundai i20 Coupé WRC) a Ogierem skončil ve třetí zkoušce. Loeb měl technické problémy. Pokračuje sice dál, ale bez šance zasáhnout do boje o špičku. Výborně si zatím vede Jan Kopecký (Škoda Fabia R5 Evo), který je desátý v absolutním pořadí a současně vévodí hodnocení WRC 2 Pro.

Hyundai zůstal jediný

Soutěž rozjel nejrychleji Španěl Daniel Sordó (Hyundai i20 Coupé WRC), který vyhrál úvodní měřený test a vedl také po tom druhém. V RZ3 však přišla pohroma pro tovární tým Hyundai. Nejdříve zastavil na krátce po startu Sébastien Loeb a o několik minut později také Sordó. U obou se jednalo o shodný problém s palivovým čerpadlem. Oba jezdci o tom mluvili do vysílačky, ale vedení týmu nic oficiálně nepotvrdilo ani nevyvrátilo. Kamera ve voze ukázala, jak emotivně reagoval Sordó. Tloukl rukama do volantu tak vehementně, že si málem zlomil prsty.

Španěl ztratil téměř devatenáct minut a navíc inkasoval penalizaci za pozdní příjezd do časové kontroly. Vyhrál však čtvrtou zkoušku, ale v té páté si vypil pověstný kalich hořkosti do dna. Po defektu pneumatiky nabral další minutu a propadl se na poslední místo průběžné klasifikace. „Co nadělám. Od začátku jsem se snažil šetřit gumy, ale nakonec to k ničemu nebylo. Druhý den pojedu jako první, takže se žádné zázraky čekat nedají,“ vztekal se Sordó.

O moc lépe na tom nebyl ani Loeb. Jeho manko je sice o tři minuty menší než Sordá, ale stejně jako on dostal trest za pozdní příjezd do časové kontroly. V RZ7 měl opět technické potíže. „V rychlých pasážích vynechával motor. Snažil jsem se tlačit, co to šlo, ale jednak to klouzalo a taky to k ničemu nebylo. V sobotu pojedeme jako druzí za Sordem a budeme čistit trať pro soupeře startující za námi. Není zrovna vzrušující závodit za těchto okolností,“ řekl Loeb.

360p 720p 1080p REKLAMA

Jediným, kdo má u jihokorejského týmu šanci na dobrý výsledek je Belgičan Thierry Neuville. V pátek vyhrál dvě erzety a aktuálním hodnocení je čtvrtým s náskokem pouhých 1,6 sekundy na pátého Ogiera. „Ke konci dne už jsem byl s autem spokojený. Mrzí mě chyba na druhé zkoušce, kde mi na jedné z odboček zhasl motor. Stálo mě to asi deset sekund,“ komentoval Neuville svůj vstup do soutěže.

Půjdou toyoty po sobě?

Svou nezpochybnitelnou rychlost předvedl vítěz z Chile Ott Tänak. Během pátečního programu vyhrál dvě zkoušky, ale k dobru má jen 17,3 sekundy. „Na trati bylo celý den hodně prachu. Místy jsme se museli potýkat s rozbitými místy, ale jinak v pohodě. Pocitově to bylo dobré, ale zázraky neumíme. Odpoledne jsme hodně tlačili, podmínky ale nebyly úplně stálé. Celkově jsem však se začátkem spokojen. Dokázali jsme zvládnout úspěšně první den a teď je na nás, abychom to dotáhli úspěšně do konce,“ hodnotil Tänak své vstupní vystoupení.

Za ním číhá s čtvrtminutovým mankem nejzkušenější jezdec světového šampionátu Jari-Matti Latvala. „Trochu jsem si na začátku hlídal pneu, abych je nezničil. Jsme hodně překvapený, jak Ott (Tänak) jede takhle rychle z jeho pozice, když musí čistit trať. Na čtvrté zkoušce jsem zkusil přitlačit, na páté mě napadlo pošetřit gumy. Na RZ6 mi zhasl motor ve vracečce a trvalo dlouho, než naskočil,“ komentoval Latvala úvodní den. Během pátku dokázal být nejlépe dvakrát druhý v jednotlivých měřených úsecích.

Pět a půl sekundy za Finem je jeho stájový kolega Brit Kris Meeke. „Měli jsme potíže ve druhé zkoušce, kdy nám nefungoval interkom a Seb mi musel prsty ukazovat, jaký typ nejbližší zatáčky nás vždy čeká. Poprvé jsem zažil, jak dobře fungují v horku tvrdé gumy. Deset kilometrů před cílem čtvrté speciály se sice rozsvítila kontrolka ukazující na nižší tlak v pneumatice, ale naštěstí to nebylo nic vážného. Vypadá to, že když je trať rozbitá, ztrácím. Něco s tím musíme další den udělat,“ řekl Meeke.

Fordy bez elektriky a brzd

Napínavý moment se přihodil na páté rychlostní zkoušce, když musel zastavit Brit Elffyn Evans (Ford Fiesta WRC), který opravoval elektriku na svém voze. „Povedlo se mi to provizorně zprovoznit a na přejezdu definitivně opravit. Ukázalo se, že to byla jenom banalita,“ komentoval Evans své čtyřminutové manko. Propadl se z pátého na dvacáté místo, aktuálně je v pořadí čtrnáctý.

Na trati erezety přibrzdil Fina Esapekku Lappiho (Citroën C3 WRC), který musel jet pomalu a polykat spousty. Sportovní komisaři však vzali jeho situaci v úvahu a upravili mu čas. Smůlu měl naopak další tovární jezdec Fordu Fin Teemu Suninen. Během pátečního programu vyhrál jednu zkoušku, vyšplhal se až na třetí místo, ale v RZ6 měl problém. „Neměl jsem vůbec žádné brzdy a přitom si nejsem vědom, že bych něco trefil,“ vysvětloval jezdec. Vinou potíží ztratil téměř minut a klesl na šestou pozici.

Na šestnáctém místě začal soutěž Jan Kopecký, který se představil letos poprvé na podniku světového šampionátu. Během dne se dokázal vyšplhat až na desátou pozici. „Ve vedru pětatřicet stupňů to není snadné a musíme si hlídat pitný režim. Nové auto funguje výborně a jsem spokojený i se svým výkonem. Cítím se na šotolině jistější,“ řekl Kopecký. Český soutěžák má za sebou o pouhých 5,4 sekundy týmového kolegy Kalleho Rovanpery, který měl defekt. „Neměl žádnou rezervu, musel jsem proto jet podle toho. Byl to i přesto dobrý den. Bavily mě spousty diváků kolem tratí,“ říkal Rovanperä.

360p 720p 1080p REKLAMA

V sobotu mělo být na programu osm měřených testů, ale pojede se jich jenom šest. Představitelé města Gaia se totiž nedohodli s organizátory, a tak musely být zrušeny dvě zkoušky, každá v délce 2,25 kilometrů. Posádky čeká šest erzet v celkové délce 160,70 kilometrů. Pojede se dvakrát nejdelší měřený test soutěže Amarante, který měří 37,60 kilometrů.

Průběžné pořadí (po 7 z 20 RZ):

Tänak, Jarveoja (Est./Toyota Yaris WRC) 1:03:26,7; 2. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +17,3; 3. Meeke, Marshall (Brit./Toyota Yaris WRC) +22,8; 4. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +24,2; 5. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3 WRC) +25,8; 6. Suninen, Salminen (Fin./Ford Fiesta WRC) +1:15,7; 7. Greensmith, Edmondson (Brit./Ford Fiesta WRC) +1:22,1; 8. Lappi, Ferm (Fin./Citroën C3 WRC) +1:23,7; 9. Veiby, Andersson (Nor., Švéd./Volkswagen Polo GTI R5) +3:45,2; 10. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5 Evo) +3:49,3; 11. Rovanperä, Haltunen (Fin./Škoda Fabia R5) +3:54,1; 12. Gryjazin, Fedorov (Rus./Škoda Fabia R5) +4:10,4; 13. Katsuta, Barritt (Jap., Brit./Ford Fiesta R5) +4:26,5; 14. Evans, Martin (Brit./Ford Fiesta WRC) +4:31,6; 15. Berqvist, Barth (Švéd./Ford Fiesta R5) +4:48,4.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Portugalské rallye

Sobota – 9.38 RZ8 (20,53 km); 10.31 RZ9 (22,22 km); 11.47 RZ10 (37,60 km); 16.08 RZ11 (20,53 km); 17.01 RZ12 (22,22 km); 18.17 RZ13 (37,60 km). Zrušeny byly RZ14 (2,25 km) a RZ15 (2,25 km).

Neděle – 9.25 RZ16 (8,76 km); 10.08 RZ17 (11,18 km); 10.49 RZ18 (11,89 km); 11.35 RZ19 (8,76 km); 13.18 RZ20 (11,18 km) – Power Stage.

Časy jsou uvedené ve středoevropském formátu.