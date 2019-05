Před Portugalskou rallye: Porazí Loeb Ogiera? Kopecký letos poprvé

Na Portugalské rallye, která je sedmým podnikem letošního šampionátu, vyzve devítinásobný mistr světa Francouz Sebastien Loeb (Hyundai) vedoucího jezdce MS a pětinásobného mistra světa Sebastiena Ogiera (Citroën).

Na první letošní šotolinové soutěži na evropském kontinentu se v tomto roce poprvé na světové scéně představí úřadující šampion kategorie WRC 2 Jan Kopecký. V barvách továrního týmu Škoda Motorsport nastoupí poprvé s novým voze Škoda Fabii R5. Se stejným vozem se v zelenobílých barvách objeví také Fin Kalle Rovanperä.

Trasa se musela krátit

Třiapadesátý ročník Portugalské rallye slavnostně začíná ve čtvrtek (30. května) v malebném městě Coimbra. Prvním kompletním soutěžním dnem bude pátek (31. května), během nějž se soutěžící vrátí zpět do regionu Arganil. Mají naplánováno šest rychlostních zkoušek a jednu městskou erzetu ve městě Lousada s celkovou délkou 90 kilometrů.

Během soboty čeká posádky, stejně jako v roce 2018, největší porce měřených úseků. Dohromady 165 kilometrů bylo původně rozdělených do osmi rychlostních zkoušek. Ovšem organizátoři se nedohodli se zástupci města Gaia, a tak odpadly dva podvečerní průjezdy, každý dlouhý 2,25 km.

Startující však čeká na předchozích kilometrech kombinace písku, kamenů a při druhých průjezdech i vyjetých kolejí. Jedním z klíčů úspěchu bude správná volba gum, měkké pneumatiky zajistí více přilnavosti, ale tvrdší mají pro změnu delší životnost. To se projeví hlavně na delších rychlostních zkouškách, což budou dva průjezdy erzetou Amarante, pokaždé měřící 37,60 kilometru.

V neděli se pojede známá trasa Fafe s pěti rychlostními zkouškami na rychlém a hladkém šotolinovém povrchu. Na nich bude také známý stejnojmenný skok v cíli měřeného testu, který patří k divácky nejatraktivnějším místům v celém mistrovství světa. Každým rokem ho navštíví tisíce přihlížejících. Atmosféru zde lze srovnat pouze s fotbalovým stadionem. Právě zde bude končit poslední erzeta zvaná Power Stage. Pět nejrychlejších zde získá od pěti do jednoho bodu k tradičnímu mistrovskému přídělu.

Podle aktuálního rozpisu čeká na 60 posádek dohromady 18 rychlostních zkoušek s celkovou délkou 306,97 km. Vítězové přijedou k cílové rampě v 14.20 v Matosinhos nedaleko přístavního města Porto.

Stejně jako tomu bylo u dvou předchozích podniků v Argentině a Chile, jsou soutěže v Portugalsku a následně na Sardinii definované jako propojené. Podle pravidel to znamená, že vozy, které dokončí soutěž v Portugalsku, musí následně na italském ostrově nastoupit se stejným podvozkem, karoserií, motorem a převodovkou (včetně náhradní).

Šampion bude čistit trať

V aktuálním pořadí šampionátu je první na žebříčku úřadující šampion Francouz Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) s náskokem deseti bodů před Estoncem Ott Tänakem (Toyota Yaris WRC) a další dva body zpět je Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC). Pro Ogiera to znamená, že jako lídr seriálu bude první den soupeřům čistit trať.

„Pokud si chceme udržet šanci na dobrý výsledek, musíme v pátek skončit nejlépe, jak to jen půjde. Na šotolině je to s ohledem na další průběh víkendu klíčové. Naštěstí není první den dlouhý,“ uvedl Francouz a dodal: „Portugalsko jsem měl vždycky rád a pokaždé se mi zde dařilo,“ řekl Ogier, který zde vyhrál v roce 20101 svůj první podnik v mistrovství světa. Celkem zde triumfoval v absolutním pořadí pětkrát stejně jako Fin Markku Alén. Jestliže to dokáže i tentokrát, stane se novým rekordmanem populární soutěže.

Narychlo povolali Loeba

Rozhodně to nebude mít Ogier jednoduché, protože na předchozím podniku v Chile sváděl poslední den tvrdý boj o druhou příčku se Sébastienem Loebem. Jeho o devět let starší krajan uchvátil vedení továrního týmu Hyundai při své premiéře s tímto vozem na šotolině, a tak byl okamžitě povolán znovu do boje. Původně nominovaný Nor Andreas Mikkelsen tudíž dostal nečekané volno, ale v dalším podniku v polovině června na italské Sardinii už znovu nastoupí.

„Nebylo to snadné rozhodnutí, ale je nutné jednat rychle. Potřebujeme se posunout a z naší variabilní sestavy chceme vytěžit co nejvíce. Sébastien s Danielem byli v Chile konkurenceschopní a našli s autem na šotolině společnou řeč. Cítili jsme, že jejich nasazení nám v Portugalsku zvýší bodový potenciál,“ vysvětlil změnu šéf stáje Andrea Adamo.

„Bylo to nečekané rozhodnutí, ale beru ho pozitivně,“ potvrzuje Loeb. „V Chile jsem měl skvělý pocit, což bylo vidět i na výsledku. Jsem rád, za šanci startovat v Portugalsku,“ připomněl jezdec. Loeb zde vyhrál v letech 2007 a 2009 vždy s Citroënem C4 WRC.

Podle dostupných informací vyjádřil Francouz přání startovat ještě v srpnu na Německé rallye a v říjnu na Katalánské rallye. Ovšem, jak je vidět, od Hyundaie může přijít změna opravdu rychle a nečekaně. V Portugalsku je samozřejmě nachystaný také obrýlený Thierry Neuville. Belgičan měl na předchozí soutěži v Chile těžkou havárii, ze které vyvázl naštěstí jen otřesen a s lehce zraněnou nohou. Na jihu Evropy obhajuje loňské prvenství.

Dokáže vyhrát Tänak?

Tovární tým Toyota Gazoo Racing WRT nasazuje svoji tradiční letošní sestavu, kterou tvoří Fin Jarri-Matti Latvala, Estonec Ott Tänak a Brit Kris Meeke. Latvala zde dokázal zvítězit v sezoně 2015 s Volkswagen Polo R WRC a o rok později zde vyhrál Meeke (Citroën DS3 WRC), což byl tehdy jeho první triumf v mistrovství světa. Šéf týmu Tommi Mäkinen byl úspěšný na portugalské šotolině v letech 1997 a 2001, vždy za volantem Mitsubishi Lancer Evo IV a Evo 6.5. Naopak Tänak tady sice ještě první nedojel, ale jeho sebevědomí je po výhře v jihoamerickém Chile na vysoké úrovni.

Tommi Mäkinen (ředitel týmu): „Po krásných hladkých cestách v Chile se vracíme na hrubší povrch. Čeká nás náročná oblast s mnoha různými silnicemi, které organizátoři mohou využít. Při posledních testech jsme udělali spoustu práce, abychom se zlepšili. Dobře nás naladily zejména zkoušky před několika dny v severním Portugalsku.“

Ott Tänak: „Portugalsko je mojí srdeční záležitostí, vždyť tady jsem jel poprvé mistrovství světa. Je zde řada rychlých pasáží, na kterých je spousta prachu na tvrdém podkladu. Vyhrát v Chile bylo opravdu důležité. Rozhodně nás to vrátilo zpět do boje o titul. Nyní se musíme soustředit a získat několik dobrých bodů.“

Jari-Matti Latvala: „Portugalsko mi vždy připomíná některé cesty z Argentiny s písčitými místy, i když to není tak hrubé. Mám za sebou test a udělal mi velkou radost. Cítím, že jsme vylepšili vůz v drsných podmínkách, takže se na rallye těším. Máme silné a rychlé auto, a doufám, že se vrátíme na pódium.“

Kris Meeke: „Těším se na Portugalsko. Je to rallye, kterou dobře znám a kde jsem byl vždy velmi silný. Dařilo se nám při posledním testu, kde jsme vyřešili několik záležitostí na podvozku. Už se těším, až odstartujeme.“

Premiéra pro Fabii R5 Evo

Po intenzivních testech se čerstvě homologovaný vůz Škoda Fabia R5 Evo poprvé představí v rámci mistrovství světa FIA World Rally Championship. Stejně, jako tomu bylo u jeho předchůdce v roce 2015, bude mít zdokonalený český rallyeový speciál premiéru na Portugalské rallye. Škoda má ve startovním poli vozů R5 opět nejsilnější pozici, z 32 zapsaných vozů jich bylo 15 vyrobeno v České republice.

Posádka Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem již stihli při prvním soutěžním nasazení v rámci mistrovství České republiky (Rallye Český Krumlov) zvítězit, a jsou velmi motivovaní pro svůj návrat do světového šampionátu. Jejich finští týmoví kolegové Kalle Rovanperä se spolujezdcem Jonnem Halttunenem, kteří vyhráli v kategorii WRC 2 Pro v Chile, se chtějí zásluhou dobrého výsledku v Portugalsku posunout v žebříčku své kategorie výše.

Před čtyřmi roky odstartovala Škoda Fabia R5 fantastickou kariéru právě na šotolinových tratích Portugalské rallye. Do dnešního dne bylo prodáno 273 vozů. Během těchto čtyř let vyhrála Škoda Motorsport čtyřikrát v kategorii WRC 2 mistrovský titul v hodnocení týmů. Posádky okřídleného šípu oslavily celkem 747 vítězství ve svých kategoriích a současně vybojovaly 56 regionálních a národních mistrovství. Fin Esapekka Lappi, Švéd Pontus Tidemand a Čech Jan Kopecký se stali v kategorii WRC 2 mistry světa.

Nyní přichází okamžik pravdy pro nástupce: vůz Škoda Fabia R5 Evo, který byl Mezinárodní automobilovou federací (FIA) homologován. Šéf Škoda Motorsport Michal Hrabánek k tomu řekl: „Jsme rádi, že náš vůz byl spolehlivý a rychlý již při své premiéře před necelými dvěma týdny, kdy s ním Jan a Pavel bezproblémově vyhráli třetí podnik mistrovství České republiky v Českém Krumlově. Po náročném testovacím programu se již nemůžeme dočkat na start v mistrovství světa.

Kalle Rovanperä k tomu dodal: „Naše první vítězství v kategorii WRC 2 na Chilské rallye pro nás hodně znamená. A to hlavně kvůli tomu, že náš start do letošní sezóny nebyl úplně ideální. Bylo skvělé být zpět na nejvyšším stupni vítězů. Po Janově posledním vítězství na asfaltu chceme nyní ukázat potenciál našeho nového vozu Fabia R5 Evo také na portugalském šotolinovém povrchu.“

Věděli jste, že…

Portugalská rallye se jela poprvé v roce 1967 a v roce 1973 byla zakládající soutěží tehdy nového mistrovství světa v rallye.

Do roku 1994 tradičně startovala v Estorilu nedaleko Lisabonu. První etapa se jela na asfaltu a plně šotolinovou soutěží se stala až v roce 1995.

Od roku 2007 do roku 2014 se konal podnik v regionu Algarve a až následně se přesunul na sever.

V roce 2015 zde měla v rámci mistrovství světa svoji premiéru Škoda Fabia R5, nově homologovaná Škoda Fabia R5 Evo bude na rychlostních zkouškách mistrovství světa poprvé k vidění letos.

V roce 2012 zde mistr světa Sébastien Ogier zvítězil ve své třídě s vozem Škoda Fabia S2000, když skončil celkově na 7. pozici.

V roce 2013 Esapekka Lappi vyhrál v kategorii WRC 2 rovněž s vozem Škoda Fabia S2000.

Program Portugalské rallye

Pátek – 10.48 RZ1 (12,35 km); 11.32 RZ2 (18,78 km); 12.20 RZ3 (14,44 km); 14.51 RZ4 (12,35 km); 15.35 RZ5 (18,78 km), 16.23 RZ6 (14,44 km); 20.03 RZ7 (3,36 km).

Sobota – 9.38 RZ8 (20,53 km); 10.31 RZ9 (22,22 km); 11.47 RZ10 (37,60 km); 16.08 RZ11 (20,53 km); 17.01 RZ12 (22,22 km); 18.17 RZ13 (37,60 km). Zrušeny byly RZ14 (2,25 km) a RZ15 (2,25 km).

Neděle – 9.25 RZ16 (8,76 km); 10.08 RZ17 (11,18 km); 10.49 RZ18 (11,89 km); 11.35 RZ19 (8,76 km); 13.18 RZ20 (11,18 km) – Power Stage.

Časy jsou uvedené ve středoevropském formátu.

Průběžné pořadí MS (po 6 ze 14 rallye)

Jezdci: 1. Ogier (Fr./Citroën C3 WRC) 122; 2. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 112; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) 110; 4. Meeke (Brit./Toyota Yaris WRC) 56; 5. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 55; 6. Loeb (Fr./Hyundai i20 Coupé) 39; 7. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) 36; 8. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 34; 9. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 32; 10. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 30; 11. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 26; 12. Guerra (Mex./Škoda Fabia R5) 8; 13. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 6; 14. Bulacia Wilkinson (Bolívie/Škoda Fabia R5) 6; 15. Tidemand (Švéd./Ford Fiesta WRC) 4; 16. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 4; 17. Ostberg (Nor./Citroën C3 R5) 4; 18. Rovanperä (Fin./Škoda Fabia R5) 4; 19. Veiby (Dán./Citroën C3 R5) 2; 20. Sarrazin (Fr./Hyundai i20 R5) 2; 21. Tuohino (Fin./Ford Fiesta WRC) 1; 22. Triviňo (Mex./Škoda Fabia R5) 1; 23. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta R5) 1; 24. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1.

Značky: 1. Hyundai Shell Mobis WRT 178; 2. Toyota Gazoo Racing WRT 149; 3. Citroën Total WRT 143; 4. M-Sport Ford WRT 100.

Vedení v soutěži: Tänak 38; Ogier 26; Neuville 17; Evans 8, Meeke 5; Suninen 3, Mikkelsen 3, Latvala 2, Lappi 1.

Vyhrané RZ: Tänak 33, Ogier 17; Neuville 16; Meeke 9; Evans 7; Loeb 6; Mikkelsen 6; Latvala 6; Suninen 2; Sordó 2; Huttunen 1; Lappi 1.