Portugalská rallye po 2. dnu: Tänaka zradilo řízení, první je Ogier

Portugalskou rallye vede po druhém dnu Francouz Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), který zde obhajuje loňské prvenství. Do této situace se dostal poté, co měl vedoucí jezdec soutěže Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) na předposlední zkoušce sobotního dne problémy s posilovačem řízení a klesl na třetí místo.

V sobotu se opakovaly tři klasické rychlostní zkoušky severovýchodně od Porta s dopoledními a odpoledními průjezdy. Končilo se superspeciálkou na rallyekrosovém okruhu Lousada. Účastníky čekalo celkem 122,92 měřených kilometrů.

Řadit musel navigátor

Do sobotních kilometrů vstupoval Tänak s náskokem sedmi sekund, které během prvních dvou erzet dne stáhl na dvě, přičemž mu v jedné nepřímo pomohl samotný Tänak, když zkoušku dojížděl na defektu levého zadního kola. Následovala s 22,1 kilometry nejdelší erzeta celé soutěže a tady byl nejrychlejší Tänak, který na Ogiera získal 9,8 sekundy. „Byl to od něj hodně dobrý výkon a já byl prostě pomalý,” prohlásil Ogier v cíli RZ14.

Odpoledne vyhrál Tänak další dvě zkoušky a před startem do druhého průjezdu nejdelší erzetou soutěže (RZ17) měl k dobru 13,9 sekundy. Pak však přišly porblémy s posilovačem řízení. Jezdec řešil problém tak, že navigátor Martin Järveoja řadil levou rukou, aby Tänak mohl držet volant oběma rukama. Estonec ztratil 45,8 sekundy a propadl se na třetí místo za Fina Kalleho Rovanperu (Toyota GR Yaris Rally1).

Rallye Portugalsko 2025 • Zdroj: FIA World Rally Championship

Jedenačtyřicetiletý Ogier disponuje před závěrečným dnem převahou 27,6 sekundy a má nakročeno k sedmému portugalskému vítězství. „Takhle nechcete vyhrát žádný souboj,” narážel Ogier na technické problémy svého soupeře a připomněl: „Oba jsme tlačili opravdu tvrdě a snažili se udržet jeden druhého pod tlakem. Pořád to však není konec soutěže. Neděle bude rozhodně ještě hodně dlouhá.“

Kalle si hodně stěžoval

Před začátkem rallye se objevily obavy ohledně délky prvního dne a v cíli páteční poslední zkoušky to bylo jediné téma, o kterém měl Kalle Rovanperä zájem diskutovat. „Byl to šíleně dlouhý den,“ řekl jezdec. „Myslím, že je to trochu moc dlouhé. Jsme čtrnáct hodin v autě a zítra se budíme zase v pět ráno. Myslím, že v budoucnu musíme trochu lépe vidět. Nejde o to, že to dokážeme zvládnout, ale v určitém okamžiku je to otázka bezpečnosti. Všichni budou unavení,” komentoval dvojnásobný mistr světa extrémně dlouhý program pátečního dne. Čtyřiadvacetiletý Fin si navíc neodpustil komentář po zkoušce, na které přišel Tänak o vedení v soutěži. „Nepamatuji si, kdy jsme v Portugalsku viděli takhle drsnou erzetu. Bylo tam tolik uvolněných kamenů, šílené množství děr, velké koleje, auto dostalo opravdu pořádný výprask. Snažil jsem vyhýbat všem potížím, ale nebylo snadné udržet vůz pohromadě jako jeden kus,” komentoval Rovanperä situaci.

Finský jezdec má na druhém místě převahu 8,5 sekundy na aktuálně třetího Tänaka. A stejný časový úsek dělí Tänaka od čtvrtého Thierryho Neuvilla (Hyundai i 20 N Rally1). Belgičan má navíc na sebou jen o 2,2 sekundy na pátém místě Japonce Takamoto Katsutu (Toyota GR Yaris Rally1). Celkově tak čtveřici na druhbém až pátém místě dělí 19,2 sekundy a závěrečný den čeká šest rychlostních zkoušek v celkové délce 72,16 měřených kilometrů.

Lídr ztrácí na mladíka

Vedoucí jezdec šampionátu Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) se i nadále trápil. Přestože před ním startovalo pět vozů, které pomáhaly odstraňovat uvolněný štěrk při prvním průjezdu rychlostními zkouškami, zvýšil se jeho odstup na šestého Samiho Pjariho (Toyota GR Yaris Rally1) ze 7,6 sekundy na začátku soboty na 17,5 sekundy na jejím konci. Třiadvacetiletý Pajari je o třináct let mladší než Evans a na svém kontě má o 101 startů v mistrovství světa méně. „Přes noc jsme na autě pár věcí změnili a zadní část auta se zdála být ještě více neklidnější, což moc nepomáhalo. Musíme zůstat pozitivní a snad to poslední den půjde lépe,“ vysvětlil Evans.

Rallye Portugalsko 2025 • Zdroj: FIA World Rally Championship

Průběžné pořadí (po RZ18 z RZ24):

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 3:01:04,7; 2. Rovanperä, Halttunen (Fin., Toyota GR Yaris Rally1) +27,6; 3. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +36,1; 4. Neuville, Wydaeghe (Niz./Hyundai i20 N Rally1) +44,6; 5. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +46,8; 6. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:58,4; 7. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2:15,9; 8. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +4:13,2; 9. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +4:41,7; 10. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +7:07,5; 11. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +7:57,6; 12. Y. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +8:03,1; 13. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +8:32,6; 14. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +9:54,4; 15. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +10:02,8; 16. Daprá, Beltrame (It./Škoda Fabia RS Rally2) +10:26,3; 17. Loubet, Pascaud (Fr./Ford Fiesta Rally2) +10:26,4; 18. Heikkilä, Temomen (Fin ./Škopda Fabia RS Rally2) +11:07,3; 19. Sesks, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +11:09,8; 20. M. Bulacia, Vallejo (Bol., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +11:31,5. Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Portugalské rallye:

Neděle 18. 5. - 7.43 RZ19 (16,09 km), 8.48 RZ20 (8,81 km), 9.35 RZ21 (11,18 km), 10.58 RZ22 (16,09 km), 12.03 RZ23 (8,81 km), 14.15 RZ24 (11,18 km) - Power Stage. Etapa celkem 72,16 km.