Poslední jízda zavražděného japonského premiéra v pohřební verzi nejelegantnější Toyoty

Bývalý japonský premiér Šinzó Abe podlehl následkům atentátu. Útok se odehrál 8. července ve městě Nara, během proslovu na předvolebním mítinku byl bezbranný politik zezadu zasažen dvěma ranami podomácku vyrobenou brokovnicí. Krev z hrudníku a krku nevěštila nic dobrého, navzdory okamžité pomoci Abe zkolaboval a následně zemřel.

Poslední rozloučení se konalo mezi nejbližšími v tokijské pohřební síni Kirigaya Funeral Hall. Tělo expremiéra přivezla pohřební verze nejelegantnější Toyoty. Cestu lemovaly davy dojatých příznivců Abeho, který byl v rakvi uložen do prodloužené verze limuzíny Century, proti už tak dlouhému sedanu je smuteční kombi delší zhruba o jeden a půl metru.

Nejdéle sloužící premiér Japonska vedl vládu od roku 2012 celých osm let, první zkušenosti nabíral v čele kabinetu už v letech 2006 až 2007. Do dalších let plánoval pokračovat v kontroverzním působení, po zákeřném napadení osamělým atentátníkem už nebude prostor prosazovat další ekonomické reformy či obranné strategie země. Tisíce přihlížejících na místě a miliony lidí u televizních obrazovek zapomněli na diskutabilní rozhodnutí, obraz svébytného činitele vystřídala lítost nad obětí jednoho šílence. Symbolické poděkování za službu zemi mohlo zastoupit důstojné rozloučení, které se konalo na patřičné úrovni i díky průjezdu metropolí v nejexkluzivnějším modelu domácí automobilky.

Z upravené varianty pohřební Century vyzařuje důstojnost. Černý speciál zdobený chromovými akcenty vznikl na platformě posledního provedení vozu, který byl v roce 2018 přepracován do teprve třetí generace od debutu v roce 1967. Kultivovanou poslední jízdu zaručuje vidlicový osmiválec podpořený hybridní technologií, výkon se pohybuje kolem 425–430 koní.

Century je jeden ze symbolů Japonska, design a provedení detailů připomíná historickou epochu Heian (794 až 1185 n.l.). Hloubka černého zbarvení exteriéru lakem Kamui vzniká nanesením sedmi vrstev v rámci odborných technik leštění, včetně použití mokrého písku. Ručně tvořený emblém fénixe formuje šikovný řemeslník šest týdnů.

V posledních letech je běžné používat zahraniční majestátní modely aut jako pohřební vozy. Našly by se exkluzivní prototypy, dokonce převoz Abeho těla z Nary do Tokia zajišťovaly Lincolny a Mercedesy, ale pro poslední jízdu nemohlo být vybráno ikoničtějšího automobilu než je Toyota Century.