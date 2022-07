Poslední na světě: Autobus Cityrama Citroën je jako z jiné planety

Poslední autobus od karosárny Currus z 50. let čeká zasloužená rekonstrukce.

Francouzská cestovní kancelář Cityrama se snažila naplno prosadit v 50. letech. Protože v Cityramě chtěli přijít s něčím dosud nevídaným, odkoupili několik Citroënů U55 (univerzální podvozek pro nástavby) a na zakázku si nechali vytvořit futuristické autobusy, které se v následujících letech proháněly v hlavním městě Paříži.

O přestavbu se postaral místní výrobce Currus. Tato karosárna byla založena v roce 1900 a vydržela více než 70 let, než podlehla silné konkurenci a zkrachovala. Zadání od Cityramy bylo jasné. Cestovní kancelář chtěla co nejprosvětlenější autobus (tzn. hodně oken) a nevšední design. Když se podíváme na výsledek, netřeba pochybovat o tom, že se Currusu povedlo zadání splnit.

Autobusy se staly okamžitým hitem. Pokud jste mezi 50. a 60. lety navštívili Paříž, téměř jistě jste na Cityramu narazili. Objevily se také v několika francouzských filmech, například ve snímku Le Corniaud (Smolař) s Louis de Funésem. Poslední Cityrama svezla cestující na počátku 80. let, následně byla z provozu vyřazena.

Dalo by se říci, že po několika dekádách bude téměř nemožné najít existující exemplář specifického autobusu. Jak však ukazuje přiložené video, které na YouTube vložil The Tim Traveller, jednu Cityramu se přece jen podařilo najít. Pochází z roku 1956 a roky jsou na ní určitě znát – většina oken chybí, autobus je prolezlý rzí a sedadla si zažila své...

Tato Cityrama má však stále funkční motor, tak se mohla dopravit na Les Ruralies, což je francouzská výstava historických vozidel, které se kvůli historickému autobusu zúčastnil i The Tim Traveler.

Ještě lepší zprávou, než že Cityrama Citröen 55 ještě existuje, je fakt, že tento poslední exemplář bude restaurován. O obnovu se postará parta nadšenců z Association Normande d’Anciens Utilitaires, kteří budou zároveň projekt financovat.

Na pomoc si pozvou Philippe Debaslyho z Normandy Classics. Tato společnost bude mít na starosti praktickou část přestavby. V Normandy Classics mají s restaurováním francouzských historických vozidel bohaté zkušenosti. Podle Debaslyho odhadu zabere restaurování ikonické Cityramy čtyři roky.

Oprava bude časově i finančně náročná. Věříme, že bude stát za to, a že se za několik let dočkáme úžasného znovuzrozeného Cityrama Citroën 55. A třeba se po několika desítkách let znovu prožene ulicemi Paříže.