Pozor na levné náhrady DPF: Zdražilo se, tak nenaleťte!

Od roku 2009 do roku 2022 výrazně stoupaly ceny palladia a platiny, drahých kovů, které se používají do jader DPF filtrů. A tak zdražovaly i tyto filtry. Od té doby se situace na trhu s drahými kovy zlepšila, ale promítlo se to do cen filtrů? Bohužel nikoli, i od té doby stále spíše zdražují, byť už pomaleji, průměrně o 5 – 10 % meziročně. „V posledních letech klesá hlavně cena palladia, oproti vrcholu roku 2022 o zhruba sedmdesát procent. V případě platiny výraznější trend poklesu ovšem patrný není. Což může být objektivním důvodem, byť spíše jen částečným, toho, proč filtry nezlevňují. Jinak je ale pravdou to, že zlevnění palladia se prostě do cen filtrů nepromítlo,“ přibližuje ekonom Lukáš Kovanda. „Do cen náhradních dílů se vždy promítá více vlivů. Kromě surovin jde i o ceny práce a energií, dlouhodobé kontrakty s dodavateli, obrátkovost konkrétní součástky a další,“ argumentuje Michaela Sklenářová ze Škody Auto. Připojujeme tabulku příkladu vývoje cen DPF na vozy Škoda vyrobené v roce 2015 s doporučenými maloobchodními cenami z ledna 2016 a dnes.

Nedá se obecně říci, která automobilka má filtry drahé a která levné. Vždy záleží na konkrétní aplikaci. Třeba DPF pro rozličné peugeoty a citroëny s motorem 1.6 HDi stojí i dnes přijatelných 22.120 Kč (po odečtení zálohy 7000 Kč za starý filtr). Horší je to v případech, kdy je filtr pevných částic spojený s katalyzátorem. Například originální DPF pro užitkové vozy s motorem 1.6 dCi (například Renault Trafic III) vyjde na tučných 109.612 Kč. Téměř sto tisíc stojí také filtr pro mercedesy s motorem 2.1 CDi nebo pro dvoulitrové dieselové boxery od Subaru. Jedním z nejdražších je i filtr pevných částic pro Škodu Kodiaq s motorem 1.5 TSI za 112.000 Kč, opět integrovaný s katalyzátorem, naštěstí u zážehového motoru se neřeší tak často, jak také popíšeme.