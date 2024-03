Pravdy a mýty kolem elektrických aut: Vychází nový speciál Světa motorů!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nese titul Pravdy & mýty kolem elektrických aut a na 68 stranách nabízí nálož článků, jaké naše redakce takhle pohromadě nikdy nepřipravila. „Za dobu, co Svět motorů vychází, nepamatujeme tak kontroverzní téma, jako je přechod od spalovacích aut k těm elektrickým. Jedni nám vyhrožují zrušením předplatného za každý článek o elektrovoze. Druzí nás označují za zpátečníky, co brání rozvoji pohonu, který má spasit lidstvo a celou planetu. Je jasné, že zde vzniká nenávist, jaká zde nebyla od dob, kdy se dělnická třída vyrovnávala s vykořisťovatelským kapitalismem,“ říká Martin Vaculík, který s pojetím prvního letošního speciálu přišel. Ale napsalo ho společnými silami nejvíc odborníků, co kdy vytvořilo jedno vydání.

S prvním letošním čtvrtletníkem totiž chceme posunut úroveň veřejné diskuse o elektromobilech. Ta je podle nás dosud děsivá. Byť elektrická auta samotná se rychle vyvíjejí, obě znesvářené strany používají ta samá klišé. V „Pravdách & mýtech“ nám šlo o kultivaci veřejné diskuse.

Posbírali jsme deset hlavních výhrad Čechů proti elektromobilům a zároveň všechna fakta k dané oblasti. Tolik čísel ani grafů zatím v žádném Světu motorů nebylo. Žádná reklama, žádný test byť jediného vozu. Jen analýzy redaktorů a k nim zástupu odborníků na klima, člověka a automobilismus.

