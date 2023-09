Akropolis rallye v cíli: Rovanperä vyhrál a zvýšil náskok v MS

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nedělní část soutěže se odehrávala severozápadně od Lamie, počínaje jediným průjezdem přes klasický Tarzanův test. Poslední servis oddělil dva průjezdy Grammeni, které se naposledy objevilo ve WRC v roce 2005. Závěrečná Power Stage měřila 19,77 kilometry a pět nejrychlejších zde tradičně získalo od pěti do jednoho bonusového bodu.

Jezdcům Toyoty se ulevilo

Rovanperä začínal poslední den soutěže s náskokem 2:04,4 minuty a hned ráno ztratil 31,9 sekundy. „Nebylo to snadné, když jsme neměli žádné tempo a špatný rytmus. Ale jsme v cíli této zkoušky a to je důležité. Doufám, že s dobrými pneumatikami ještě něco dokážeme na Powerstage,“ řekl Rovanperä. Slovo dodržel a díky bonusovým bodům získal maximální počet a zvýšil svůj náskok v čele šampionátu o osm bodů na současných 33. „Samozřejmě je to velká úleva. Po havárii na Finské rallye jsme se potřebovali vrátit. Startovat první do soutěže a přijet první do cíle, to je docela fajn pocit,“ uvedl v cíli Rovanperä.

V boji o druhé místo byl nakonec úspěšnější Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1). Vyhrál první nedělní erzetu, posunul se před Španěla Daniho Sordó (Hyundai i20 N Rally1) a dvěma druhému místy ve zbývajících erzetách velšský jezdec svoji pozici uhájil. Ztratil sice osm bodů na vedoucího Rovanperu, ale při výpadku Thierryho Neuvilla (Hyudnai i20 N Rally1) drží bezpečně druhé místo v šampionátu. „Vypadá to, že to nakonec nebylo tak špatné. Ačkoliv jsem sice jednu erzetu vyhrál, bylo to z mého pohledu dost opatrné. Pořád jsem měl na mysli, že by mě Dani (Sordó) mohl dojet, byl celý víkend dost rychlý. Abych byl opravdu upřímný, v cíli se mi dost ulevilo,“ komentoval Evans svůj výsledek.

Video se připravuje ...

Tänak stíhačkou zachránil body

Třetímu v cíli Španělovi Danimu Sordó chybělo na druhé místo 4,2 sekundy. Jeho nejlepším výsledkem v sezoně zůstává druhá příčka z Portugalska. „Měli jsme tři měkké pneumatiky, což nebyla úplně nejlepší volba, protože trať byla místy hodně mokrá a já ztrácel přilnavost. Zkoušel jsem všechno, co šlo, ale měl jsem na paměti, že nesmím udělat chybu. Být na stupních vítězů je hezké, ale být druhý je lepší. Nejsem spokojený se svým výkonem o tomto víkendu, ale děkuji týmu, že mi dal takovou příležitost,“ řekl Sordó.

Když v pátek musel Ott Tänak (Ford Puma Rally1) opravovat, dostal penalizaci 3:40 minut za pozdní příjezd do časové kontroly. Propadl se na 32. místo, ale nakonec to nenápadnou jízdou vytáhl až na čtvrté místo. A čistě teoreticky, nebýt dotyčné penalizace, byl by druhý v cíli. Ale to je čistě jen teorie. V šampionátu zůstává na čtvrtém místě, ovšem své manko třicet bodů na třetího Neuvilla snížil na polovinu. „Když jsme sem přijeli, cítil jsem, že máme rychlost. Tratě byly hodně poničené, takže jsme i s poznámkami ze seznamovacích jízd měli hodně starostí. Pátek byl pro všechny zničující, náš tým M-Sport byl dole a byl to opravdu těžký den. Ale vrátili jsme se,“ komentoval situaci Tänak.

Video se připravuje ...

Ogiera asi uvidíme v Česku

Cíl viděl také osminásobný mistr světa Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), který v závěru sobotního dne vedl, ale v závěrečné zkoušce druhého měl defekty obou zadních pneumatik a navíc poškozené zavěšení levého zadního kola. Propadl se na deváté místo, dostal penalizaci dvě minuty a v cíli byl nakonec klasifikován na desáté pozici. „Nejel jsem poslední den na sto procent, ale auto také nebylo stoprocentní. Není toho mnoho, co bych mohl v tuhle chvíli říci. V Chile startovat určitě nebudu, ale koncem října se asi objevím v Německu,“ řekl Ogier. Podle názoru francouzského jezdce můžeme usuzovat, že Ogiera uvidíme na Středoevropské rallye, která má slavnostní start v Praze a první den soutěže se pojede v okolí Klatov a Vimperka.

Úspěšně dorazil do cíle jediný český zástupce v řecké soutěži Martin Prokop (Ford Puma Rally2). Ve svém čtvrtém letošní vystoupení ve světovém šampionátu dojel celkově na patnáctém místě a bral body za osmou příčku v klasifikaci kategorie WRC2. „Když jsme se sem přijeli, vypadalo to, že kvůli dešti a rozbahněnému terénu se nakonec soutěž nepojede. Ale zvládli jsme to a myslím, že jsme si to i užili. Fiona (závodní vůz) fungovala a byl to pro ni poslední letošní start. Teď už se soustředíme na testování před Rallye Dakar, který nás čeká v první polovině ledna příštího roku. Děkuji moc fanouškům za podporu,“ řekl Prokop na svém facebookovském profilu.

Video se připravuje ...

Konečné pořadí (po 15 z 15 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +3:00:16,7; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:31,7; 3. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +1:35,9; 4. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) +4:28,4; 5. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +6:22,3; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +7:20,9; 7. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +9:41,0; 8. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +9:51,3; 9. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +11:07,0; 10.Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +11:43,4; 11. Fourmaux, Coria (Ford Fiesta Rally2) +11:57,1; 12. Munster, Loukka (Niz., Bel./Ford Fiesta Rally2) +12:15,7; 13. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +12:35,8; 14. Joona, Shemeikka (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +12:48,4; 15. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +16:58,9; 16. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +22:44,3; 17. Serderidis, Miclotte (Řec., Bel./Ford Puma Rally1) +23:51,2; 18. Domínguez, Peňate (Par., Šp./Ford Fiesta Rally3) +24:22,2; 19. Cachón, Fernández (Šp./Cirtoen C3 Rally2) +26:17,8; 20. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +29:21,2.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 10 ze 13 rallye):

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 200 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 167; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 134; 4. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 119; 5. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 99; 6. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 98; 7. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 66; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 63; 9. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2 a Hyundai i20 N Rally1) 34; 10. Loubet (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) 28; 11. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 25; 12. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 24; 13. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 20; 14. Breen (Irl./Hyundai I20 N Rally1) 19; 15. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 14; 16. Latvala (Toyota GR Yaris Rally1) 11; 17. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 18. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 8; 19. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 20. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 6; 21. Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) 4; 22. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 23. Veiby (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 24. Prokop (Ford Fiesta Rally2) 1; 25. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 421; bodů; 2. Hyundai 326; 3. Ford 220.

Vyhrané RZ: Rovanperä 64; Ogier 32; Neuville 28; Tänak 23; Evans 14, Lappi 13, Katsuta 8, Sordó 6, Breen 4, Loubet 1.

Vedení v soutěži: Ogier 61, Rovanperä 43, Evans 26, Neuville 26; Tänak 14, Lappi 13, Breen 9, Sordó 1, Loubet 1.

WRC2: 1. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 110 bodů; 2. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 92; 3. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 80; 4. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 71; 5. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 65; 6. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 64; … 10. Prokop (ČR/Ford Fiesta Rally3) 36; 14. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 20.

Výsledky jsou neoficiální.