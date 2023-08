Na závěrečný den soutěže byly naplánovány čtyři rychlostní zkoušky v celkové délce 51,64 kilometrů. Závěrečná erzeta, která měřila 9,26 kilometrů, se jela jako Power Stage, na které dostalo pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu. V soutěži nepokračovali Estonec Ott Tänak (Ford Puma Rally1) vinou problémů s motorem, Fin Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1) a obhájce titulu i lídr šampionátu v jedné osobě Fin Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1), kteří první den Finské rallye havarovali.

Neuville se smířil s prohrou

Po havárii Rovanperäho v osmé rychlostní zkoušce se dostal na první místo Evans a nedal soupeřům šanci. V dosavadním průběhu šampionátu vyhrál tři rychlostní zkoušky, ale ve Finsku rovných deset. Poslední den začínal s náskokem 32,1 sekundy, kterou navýšil ještě o dalších sedm. Po vítězství v Chorvatsku se radoval letos podruhé. Ve Finsku se radoval také podruhé, když navázal na svůj úspěch z roku 2021.

„Byl to docela dobrý víkend. Mrzí nás ztráta našeho týmového kolegy, ale poté to byla taková radost tento víkend řídit auto. Bylo to opravdu pěkné. Také dnes byla docela nízká přilnavost, nižší, než jsme očekávali. Nepřipadalo mi, že jedeme tak rychle, ale časy naštěstí mluvily o něčem jiném,“ pochvaloval si vítěz.

Druhý v cíli Neuville již v sobotu večer prohlásil, že pokud se nestane nic výjimečného, tak není schopen Evanse porazit. A tak to i dopadlo. Ve třech nedělních erzetách byl druhý, v konečném pořadí obsadil stejnou příčku a v průběžné klasifikaci šampionátu je na třetím místě. „Je to velká úleva být tady ve Finsku po deseti letech znovu na stupních vítězů. Ukazuje to, že jdeme správnou cestou. V tomto směru musíme pokračovat. Jeli jsme klidně a sledovali za námi souboj o třetí místo. Vezeme domů dobré body pro tým a myslím, že můžeme být s výsledkem spokojeni,“ konstatoval Neuville.

Japonec se radoval v Evropě

O třetí místo bojovali od pátečního odpoledne Japonec Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) a Fin Teemu Suninen (Hyundai i20 N Rally1). Poslední den začínal japonský závodník s náskokem 6,4 sekundy, v neděli vyhrál jednu erzetu a pomyslnou bronzovou příčku udržel do cíle. Je to jeho čtvrté umístění na stupních vítězů ve světovém šampionátu. „Moje první podium v Evropě, tak že jsem pochopitelně šťastný. Teemu na to šlapal, bylo mi jasné, že dá souboje všechno, ale dokázal jsem se soustředit a nedělat chyby,“ řekl Katsuta.

Suninen startoval se speciálem Rally1 teprve druhou soutěž. Při premiéře v Estonsku o čtrnáct dní dříve dojel na pátém místě a na severu Evropy svoji pozici ještě o jednu příčku vylepšil. V posledních čtyřech zkouškách zajel jednu druhý a třikrát třetí čas. „Skutečně jsem se snažil tlačit, ale hodně jsem bojoval se zadní částí vozu. Nedokázal jsem proto udržet tempo ve vysoké rychlosti. Trochu zklamání z výsledku samozřejmě je, ale celkově myslím, že samotný výsledek je docela dobrý,“ konstatoval Suninen.

Pátý v cíli byl šéf tovární stáje Toyota – Jari-Matti Latvala. Ve svých osmatřiceti letech si připsal 210. start v mistrovství světa, což je nejvíce ze všech jezdců v historii šampionátu. Nejenže zabodoval do hodnocení jezdců, ale pomohl také v klasifikaci týmů. Takže může být za sebe jako jezdec i šéf, určitě spokojený. „Byla to dobrá zábava. Na jedné křižovatce jsem jel trochu špatně, ale jinak to byla vážně skvělá zábava. Věděl jsem, že můžu jet o něco rychleji, ale bylo nutné se uklidnit, protože důležité bylo dojet do cíle. Děkuji Toyotě, že mi dala tuto příležitost. Juho (navigátor Hänninen) řekl 'překvapil jsi mě tou poslední jízdou'. Takže, když se nám povedlo získat jeden bod z powerstage, bylo to super,“ prohlásil v cíli Latvala.

Jediný český zástupce v soutěži Filip Kohn (Ford Fiesta Rally3), kterého naviguje britský spolujezdec Tom Woodburn, dokončil soutěž na pětadvacátém místě a byl klasifikován jako třetí v kategorii RC3. Je to jeho jednoznačně nejlepší výsledek sezony a hodnocení WRC3 je aktuálně třináctý.

Konečné pořadí Finská rallye

1. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 2:33:11,3; 2. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +39,1; 3. Katsuta, Johnston (Jap./Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:36,7; 4. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 Rally1) +1:41,0; 5. Latvala, Häninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +4:09,4; 6. Solberg, Edmondson (Nor., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +9:33,6 (1. v kategorii WRC2); 7. Pajari, Mälkönen (Škoda Fabia RS Rally2) +10:03,7; 8. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta Rally2) +10:37,5; 9. Grjazin, Alexandrov (Škoda Fabia RS Rally2) +11:11,5; 10. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +10:35,2; 11. Heikkilä, Vaaleri (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +12:04,3; 12. Linamäe, Morgan (Est., Brit./Hyundai i20 N Rally2) +12:20,9; 13. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +12:47,7; 14. Joona, Shemeikka (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +12:48,1; 15. Munster, Loukka (Niz., Bel./Ford Fiesta Rally2) +14:37,2; 16. Ciamin, Roche (Fr./Volkswagen Polo GTI R5) +16:39,0; 17. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +16:51,5; 18. Fernández, Odriozola (Chile, Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +17:41,3; 19. McErlean, Fulton (Sev. Irsko/Hyundai i20 N Rally2) +19:44,0; 20. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +20:23,3; … 25. Kohn, Woodburn (ČR, Brit./Ford Fiesta Rally2) +26:28,3 (3. v kategorii RC3).

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 9 ze 13 rallye):

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 170 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 145; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 134; 4. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 104; 5. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 98; 6. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 87; 7. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 58; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 46; 9. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2 a Hyundai i20 N Rally1) 34; 10. Loubet (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) 28; 11. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 25; 12. Breen (Irl./Hyundai I20 N Rally1) 19; 13. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 17; 14. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 16; 15. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 12; 16. Latvala (Toyota GR Yaris Rally1) 11; 17. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 18. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 8; 19. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 20. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 5; 21. Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) 4; 22. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 23. Veiby (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 24. Prokop (Ford Fiesta Rally2) 1; 25. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 378; bodů; 2. Hyundai 311; 3. Ford 205.

Vyhrané RZ: Rovanperä 56; Ogier 31; Neuville 26; Tänak 21; Evans 13, Lappi 13, Katsuta 8, Sordó 5, Breen 4, Loubet 1.

Vedení v soutěži: Ogier 58, Rovanperä 38, Evans 26, Neuville 19; Tänak 14, Lappi 13, Breen 9, Sordó 1, Loubet 1.

WRC2: 1. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 82 bodů; 2. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 77; 3. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 71; 4. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 64; 5. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 62; 6. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 59; 6. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 55; … 12. Prokop (ČR/Ford Fiesta Rally3) 32; 14. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 20.

Výsledky jsou neoficiální.