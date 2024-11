Před startem Japonské rallye 2024: Získá titul Neuville, nebo Tänak?

Světový šampionát v zemi vycházejícího slunce se bude jezdit minimálně do sezony 2028. Vyplývá to ze smlouvy, kterou podepsal promotér s japonskými organizátory. Díky popularitě domácí hvězdy WRC Takamota Katsuty vidělo soutěž v divácké zóně 160.000 fanoušků a dalších 370.000 lemovalo úseky jednotlivých rychlostních zkoušek.

Kudy vedou cesty do cíle?

Stadion Toyota poblíž Nagoje opět hostí servisní park a během víkendu tři super rychlostní zkoušky, včetně zahajovacího testu. Pátek je nejdelším dnem rallye se 126 soutěžními kilometry a zahajuje nejdelší erzetou, již ikonickou Isegami's Tunnel (23,67 km). Začíná cyklus tří rychlostních zkoušek, které se pojedou dvakrát, oddělené servisní zónou pro výměnu pneumatik, přičemž den završí dva průjezdy superspeciálu v Okazaki.

Sobota se pojede v podobném formátu s trojicí rychlostních zkoušek na severovýchodě od Nagoje, včetně nového testu Mount Kasagi, který se pojede dvakrát. Superspeciál Toyota Stadium končí ten den večer. Nedělní poslední den se odehrává převážně na jihovýchodě, s Nukatou a jezerem Mikawako obě erzety se jedou dvakrát. Ovšem mezi závěrečným servisem a Power Stage u jezera Mikawako je třetí návštěva stadionu Toyota na okruhu dlouhém 2,15 km. Celkem čeká na účastníky soutěže 21 rychlostních zkoušek 302,59 měřených kilometrů. Slavnostní vyhlášení je naplánováno na 16:00 místního času, což je devátá ráno středoevropského času.

Japonská rallye 2024 • FIA World Rally Championship

Co potřebuje k titulu?

Lídr šampionátu Neuville má na svého jediného soupeře v boji o titul Tänaka převahu 25 bodů. „Je to pohodlný náskok,“ říká Neuville. „Nejhorší scénář je, že potřebujeme získat šest bodů. Všechno ostatní vypadá dobře,“ uvedl šestatřicetiletý Belgičan, jenž už v MS skončil pětkrát celkově druhý. V Japonsku v roce 2022 vyhrál, ale loni soutěž nedokončil.

„Samozřejmě, cílem pro Japonskou rallye je přivézt domů titul a pomoct k titulu i týmu. Potřebujeme najít správnou rovnováhu mezi tím vším,“ řekl Neuville. O víkendu se totiž rozhodne i o poháru konstruktérů, kde má nyní Hyundai náskok 15 bodů na Toyotu. Japonskou značku budou v domácí soutěži reprezentovat Francouz Sébastien Ogier, Japonec Takamoto Katsuta a třetí muž průběžného pořadí a zároveň obhájce loňského japonského prvenství Velšan Elfyn Evans.

Tänak si uvědomuje, že nemá situaci ve své moci. „Je zřejmé, že to není o mně. Ztráta je velká a jediná věc, kterou já mohu udělat, je tlačit a získat v Japonsku co nejvíce bodů. Šampionát je teoreticky otevřený, ale jak říkám, není to jen o mně,“ podotkl Tänak, který získal titul v roce 2019.

Neuville může situaci rozhodnut tím, že bude po sobotě šestý a v neděli neodstoupí. Může také odstoupit v pátek či v sobotu, ale v neděli nastoupit a získat šest bodů. A to čistě za hodnocení nedělních zkoušek nebo s pomocí závěrečné Power Stage, ve které získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bodu. I když Neuville nasbírá požadovaných šest nebo více bodů, nemůže se stát šampionem před koncem rallye, pokud Tänak úplně neodstoupí. Zisk bodů po sobotě je podmíněný tím, že jezdec musí celou rallye dokončit.

Možný šampion bude doma

V Japonsku se bude také rozhodovat o mistrovském titulu v kategorii WRC2 bez účasti vedoucího jezdce celkového pořadí této klasifikace Olivera Solberga. Třiadvacetiletý jezdec značky Škoda, který již absolvoval přidělený počet soutěží v rámci kategorie WRC2, bude muset pouze sledovat, jak bude Sami Pajari, jeho jediný zbývající soupeř o mistrovský titul, bojovat o vítězství nebo druhé místo. Třetí či nižší umístění tohoto Fina by Oliveru Solbergovi zajistilo jeho první mistrovský titul kategorie WRC2.

Se třemi vítězstvími, dvěma druhými místy, jedním čtvrtým místem a jedním odstoupením se Oliver Solberg a jeho britský spolujezdec Elliott Edmondson již zúčastnili sedmi bodovaných rallye, což je maximum, jež povolují předpisy kategorie WRC2. „Jsem z toho trochu smutný. Miluji Japonsko a vášeň, kterou tato země pro náš sport má. Mohu být spokojený jen s tím, čeho jsme jako tým v této sezoně dosáhli,“ říká Solberg.

Před japonským finále syn bývalého mistra světa v rallye Pettera Solberga vede celkovou klasifikaci kategorie WRC2. Druhý Yohan Rossel již také nemá nárok na zisk bodů. Jedinou hrozbou pro Solbergovy naděje na titul tak zůstává aktuálně třetí Sami Pajari. Fin zaostává za Solbergem o 15 bodů. Pouze vítězství (25 bodů) nebo druhé místo (18 bodů) by mu umožnilo Solberga předstihnout. V případě třetího místa (15 bodů) by se Pajari sice bodově vyrovnal Solbergovi, nicméně ten by se pak přesto stal novým mistrem světa kategorie WRC2. Při shodném počtu bodů rozhoduje vyšší počet lepších umístění. Solberg a Pajari vyhráli každý třikrát, Solberg má dvě druhá místa, zatímco Pajari jenom jedno.

Mezi několika jezdci, kteří by mohli Pajariho ambice překazit, je Solbergův kolega z týmu Toksport WRT Gus Greensmith. Společně se švédským navigátorem Jonasem Anderssonem vyhrál tento britský jezdec v kategorii WRC2 na Safari Rally v Keni. Vítězství v kategorii WRC2 na Japonské rallye by dokonale završilo sezonu. Polská dvojice Kajetan Kajetanowicz a Maciej Szczepaniak, jedoucí s vozem Škoda týmu Orlen Rally Team, je dalším významným kandidátem na umístění na stupních vítězů. „Kajto“ ale jede především o body do hodnocení kategorie WRC2 Challenger. Do Japonské rallye je přihlášeno celkem šest vozů Škoda Fabia, včetně dvou místních posádek a dvojice Joshua McErlean a James Fulton, která je podporována irským týmem Motorsport a může bodovat pouze za druhý tým Toksport WRT.

Před startem Japonské rallye 2024 • FIA World Rally Championship

Japonská rallye (po RZ1 z 22 RZ)

1. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) 1:44,4; 2. Tänak, Järveoja (Est./hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +0,5; 3. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +0,8; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +0,9; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +2,2; 6. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +2,2; 7. Munster, Louka (Lux., Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) +2,8; 8. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Hyundai i20 N Rally1) +3,7; 9. Grjazin, Aleksandrov (Bul./Citroën C3 Rally2) +4,5; 10. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2¨) 6,5; 11. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +6,5; 12. Kovalainen, Kitagawaová (Fin., Jap./Toyota GR Yaris Rally2) +6,6; 13. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +6,7; 14. Ingram, Kihurani (Brit., USA/Toyota GR Yaris Rally2) +6,7; 15. Solans, Sanhuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +6,9; 16. Kogure, Luhtinen (Jap., Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +7,3; 17. McErelan, Fulton (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) +9,4; 18. H. Arai, Matsuo (Jap./Škoda Fabia R5) +9,4; 19. Chwist, Heller (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +10,4; 20. Jamamoto, Salminen (Jap., Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +10,4; … 38. Auriol, Giraudet (Fr./Toyta GR Yaris) +28,5.

Zbývající program Japonské rallye

Čtvrtek 21. 11. – 23.44 RZ2 (23,67 km).

Pátek 22. 11. – 00.44 RZ3 (19,38 km), 2.12 RZ4 (17,41 km), 5.32 RZ5 (23,67 km), 6.32 RZ6 (19,38 km), 8.00 RZ7 (17,41 km), 10.35 RZ8 (2,54 km), 10.44 RZ9 (2,54 km). Etapa celkem 128,15 km.

Sobota 23. 11. – 00.05 RZ10 (16,47 km), 1.03 RZ11 (11,60 km), 2.16 RZ12 (22,79 km), 5.05 RZ13 (16,47 km), 6.08 RZ14 (11,60 km), 7.16 RZ15 (22,79 km), 11.05 RZ16 (2,15 km). Etapa celkem 103,87 km).

Sobota 23. 11. – 23. 11. RZ17 (20,23 km).

Neděle 24. 11. – 0.35 RZ18 (13,98 km), 1.38 RZ19 (20,23 km), 4.17 RZ20 (2,15 km), 6.15 RZ21 (13.98 km) – Power Stage. Etapa celkem 70,57 km.

Průběžné pořadí (po 12 ze 13 rallye)

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 225 bodů; 2. Tänak (Est./Hyndai i20 Rally1 Hybrid) 200; 3. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 185; 4. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 166; 5. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) 146; 6. Rovanperä (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 114; 7. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 102; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 44; 9. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 41; 10. Munster (Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) 37; 11. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 33; 12. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Rally1 Hybrid) 33; 13. Solberg (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) 27; 14. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1 Hybrid) 22; 15. Grjazin (Bul./Citroën C3 Rally2) 20; 16. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 14; 17. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 9; 18. Linnamäe (Est./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 19. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 7; 20. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 7; 21. Latvala (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 22. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 23. Joona (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 5; 24. Heikkilä (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 25. Mareš (ČR/Toyota GR Yaris Rally2) 3; 26. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 27. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 28. López (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 29. McErlean (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 30. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 2; 31. Prokop (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1; 32. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Hyundai 526 bodů; 2. Toyota 511; 3. Ford 267.

Vedení v soutěži: Rovanperä 78, Ogier 43, Neuville 39, Evans 21, Tänak 13, Lappi 12, Mikkelsen 7; Katsuta 6, Sordó 2.

Vítězové RZ: Rovanperä 47, Ogier 47, Neuville 45, Tänak 26, Evans 20, Katsuta 13, Fourmaux 9, Lappi 5, Sordó 3, Mikkelsen 3, Sesks 2, Linnamäe 1, Pajari 1.