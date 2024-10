Středoevropská rally v cíli: Vyhrál Tänak, korunovace mistra odložena

Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) vyhrál Středoevropskou rally. Soutěž pořádaná na území České republiky, Německa a Rakouska byla předposledním podnikem letošního mistrovství světa. Třetí skončil Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), který se mohl stát poprvé šampionem. Možnou korunovaci musí odložit za měsíc do Japonska.

Nedělní finále představovalo dvojici rychlostních zkoušek, které se jely dvakrát na německých silnicích před stupni vítězů v Pasově. Závěrečná erzeta nese tradičně označení Power Stage a pět nejrychlejších zde získává od pěti do jednoho bonusového bodu ke klasickému bodování.

Jaké zprávy dostal Tänak?

Podle systému bodování platného od letošní sezony ubral Tänak po sobotě pět bodů z vedení Neuvilla, čímž snížil náskok na 24 bodů. Toyota mezitím získala šest bodů z náskoku Hyundaie v šampionátu výrobců tím, že v sobotu skončila na prvním (Ogier) a třetím místě (Elfyn Evans), čímž provizorně snížila své manko ze 17 na 11 bodů. Ještě během soboty proběhla zákulisím soutěže informace o možné taktice týmu Hyundai, kterou ventiloval svými výroky Ott Tänak, jenž naznačil, že mu šéf týmu udělil příkazy, ve chvíli, kdy Estonec snížil náskok vedoucího Neuvilla.

„Cyrilovi se nelíbil náš čas, protože jsme začali dostávat nějaké zprávy ohledně našeho tempa,“ řekl Tänak a současně dodal: „Určitě je to poté, co Andreas (Mikkelsen) odstoupil, bylo velmi důležité, abychom neriskovali ztrátu mnoha bodů.“ Na žádost serveru DirtFish, aby objasnil komentáře Tänaka v podobě „textových zpráv“, šéf týmu Cyril Abiteboul vysvětlil, že nedal Tänakovi pokyn, aby zpomalil, pouze aby zvážil související okolnosti. „Ve skutečnosti jsem nechtěl Otta zpomalit, ale aby promyslel riziko, které podstupuje. Takže o tom to opravdu je,“ uvedl Abitebouil.

Středoevropská rally 2024 • FIA World Rally Championship

Ogier křičel vzteky

V neděli dopoledne se právě Tänak dostal na první místo poté, co Ogier nedobrzdil levou zatáčku. Ztratil jedenáct sekund, ale po další erzetě stáhl Francouz manko na prvního na 1,5 sekundy. Ovšem jeho další snaha skončila po šesti stovkách metrů předposlední zkoušky. V levé zatáčce byl příliš rychlý, trefil několik stromů, o které urazil pravé přední kolo. Vůz se odrazil na opačnou stranu, kde zůstal v příkopu u telegrafního sloupu.

Ogier nejprve vylezl, aby zkontroloval situaci a pochopil, jestli může pokračovat, ale rychle mu bylo jasné, že jeho GR Yaris Rally1 je příliš poškozený. Osminásobný mistr světa si dal hlavu do dlaní a frustrovaně křičel. O pár desítek minut později už klidnějším hlasem vyprávěl. „Tady máte jasný příklad, jak jsou důležití předjezdci. Tohle byla jediná erzeta víkendu, kterou kvůli načasování nemohli absolvovat a dát nám aktuální informace. Pod stromy bylo hodně bláta, auto začalo být nedotáčivé a pak jsem na výjezdu ze zatáčky vyjel ze zatáčky a narazil zvenku do stromu,“ líčil Ogier situaci, která ho definitivně připravila o titul.

První výhra udržela naději

Tänak si poprvé v letošní sezoně dojel pro vítězství a stále má šanci získat svůj druhý titul mistra světa. Na vedoucího Neuvilla ztrácí 25 bodů, maximální zisk za víkend je 30 bodů, takže se bude rozhodovat až v Japonsku (21.-24. 11.). „Co se stalo Sébovi je nepříjemné, umím si představit, jak mu asi je. Těžko hledat pocity, když bojujete s týmovým kolegou. Přivezli jsme domů body a máme dobrou pozici v šampionátu výrobců,“ řekl v cíli Tänak.

A co jeho kolega od Hyundaie Thierry Neuville? V sobotu soutěž vedl, pak ztratil po dvou chybách přes půl minuty. V průběžném pořadí má velký náskok, ale stále mu chybí jistota, zda k pěti titulům vicemistra přidá konečně titul. „Není moc co říct, že jsme mohli vyhrát titul. Stala se malá chyba, museli jsme náš závod zvládnout, chtěli jsme to přivézt domů už teď. Japonsko se blíží a těšíme se na něj. Ještě jednou děkuji týmu za spolehlivý vůz a omlouvám se za chybu,“ komentoval svou situaci Neuville.

Středoevropská rally 2024 • FIA World Rally Championship

Domácí zaslouží potlesk

Čeští jezdci dotáhli své účinkování na Středoevropské rallye do úspěšného konce. Všech pět posádek zvládlo nástrahy soutěže a jejich výsledky zaslouží uznání. Osmé místo celkově, tři body do světového šampionátu a druhé místo v hodnocení Rally2 – taková je skvělá bilance Filipa Mareše (Toyota GR Yaris Rally2). „Byla to povedená soutěž, s takovým výsledkem jsme opravdu nepočítali, ale udělali jsme pro něj všechno. Chci poděkovat všem, kteří se na něm podívali. Fanoušci kolem tratí byli opravdu skvělí,“ konstatoval Mareš.

V klasifikaci WRC3 vyhrál Jan Černý dvě rychlostní zkoušky a Filip Kohn (oba Ford Fiesta Rally3) jednu. Kohn skončil v klasifikaci kategorie WRC3 druhý. Černý obsadil šesté místo, když ho o lepší výsledek připravily problémy s brzdami na nejdelší zkoušce soutěže.

Konečné pořadí Středoevropské rally:

1. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20N Rally1 Hybrid) 2:37:34,6; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +7,0; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +39,8; 4. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +1:21,0; 5. Munster, Louka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) +3:41,9; 6. Grjazin, Aleksandrov (Bul./Citroën C3 Rally2) +9:17,6; 7. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia R|S Rally2) +9:34,1; 8. Mareš, Bucha (ČR/Toyota GR Yaris Rally2) +11:41,5; 9. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +12:10,6; 10. Kajetnowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +12:20,3; 11. McErlean, Fulton (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) +12:30,6; 12. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +12:42,8; 13. Griebel, Braun (Něm./Škoda Fabia RS Rally2) +12:55,0; 14. Potty, Heman (Bel./Citoën C3 Raly2) +16:13,9; 15. Kremer, Kremerová (Něm./Škoda Fabia RS Rally2) +16:36,7; 16. Creighton, Regan (Irl./Ford Fiesta Rally2) +17:07,5; 17. Chatillon, Cournua (Fr./Renault Clio Rally3) +21:08,6; 18. Cvrček, Těšínský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +21:36,3; 19. Kohn, Woodburn (ČR, Brit./Ford Fiesta Rally3) +22:04,6; 20. Serderidis, Miclotte (Řec., Bel./Ford Puma Rally1 H\ybrid) +22:10,6; … 25. Černý, Krajča (ČR/Ford Fiesta Rally3) +23:19,9; 26. Rossel, Barral (Fr./Citroën C3 Rally2) +25:02,5; 29. Nešetřil, Černoch (ČR./Škoda Fabia RS Rally2) +42:53,6; 30. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +43:20,0; 31. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) +47:45,1.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 12 ze 13 rallye)

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 225 bodů; 2. Tänak (Est./Hyndai i20 Rally1 Hybrid) 200; 3. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 185; 4. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 166; 5. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) 146; 6. Rovanperä (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 114; 7. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 102; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 44; 9. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 41; 10. Munster (Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) 37; 11. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 33; 12. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Hyundai i20 Rally1 Hybrid) 29; 13. Solberg (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) 27; 14. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1 Hybrid) 22; 15. Grjazin (Bul./Citroën C3 Rally2) 20; 16. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 14; 17. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 9; 18. Linnamäe (Est./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 19. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 7; 20. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 7; 21. Latvala (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 22. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 23. Joona (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 5; 24. Heikkilä (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 25. Mareš (ČR/Toyota GR Yaris Rally2) 3; 26. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 27. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 28. López (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 29. McErlean (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 30. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 2; 31. Prokop (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1; 32. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Hyundai 526 bodů; 2. Toyota 511; 3. Ford 267.

Vedení v soutěži: Rovanperä 78, Ogier 43, Neuville 39, Evans 21, Tänak 13, Lappi 12, Mikkelsen 7; Katsuta 6, Sordó 2.

Vítězové RZ: Rovanperä 47, Ogier 47, Neuville 45, Tänak 26, Evans 20, Katsuta 13, Fourmaux 9, Lappi 5, Sordó 3, Mikkelsen 3, Sesks 2, Linnamäe 1, Pajari 1.

Výsledky jsou neoficiální.