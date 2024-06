Před startem Polské rallye: Ogier boural, nahradil ho Rovanperä

Po sedmi letech se vrací do mistrovství světa v automobilových soutěžích Polská rallye a jako lídr šampionátu přijíždí Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally2). Belgičan dokázal před sedmi lety mezi Mazurskými jezery v roce 2017 vyhrát a rád by si upevnil svoji aktuální pozici.

Soutěž měla nepříjemnou předehru. V úterý se při seznamovacích jízdách srazil Sébastien Ogier s jiným civilním vozem, ve kterém cestovali místní obyvatelé. Nikdo ze čtyř aktérů bouračky naštěstí neutrpěl vážné zranění. Osminásobný mistr světa však dostal fixační límec kolem krku a jeho místo zaujal obhájce titulu Kalle Rovanperä, kterého tovární tým Toyota narychlo povolal z Finska.

Kudy vedou rychlé cesty

Polská rallye je jednou z nejstarších soutěží na světě, poprvé se jela před 103 lety. V roce 1973 byla součástí vůbec prvního kalendáře šampionátu. Znovu se objevila v roce 2009 a v letech 2014-2017. Stejně jako při předchozím působení ve podnik MS koná v Mikołajkách v oblasti Mazurských jezer na severovýchodě země. Zatímco rychlostní průměry jsou zde vysoké, povrch bývá obvykle docela měkký a písčitý, na rozdíl od pevnějších silnic ve Finsku.

Soutěž začíná ve čtvrtek večer superrychlostní zkouškou u servisního parkoviště v Mikołajkách. Stejný úsek se pojede také v pátek a sobotu. V tyto dny se pojede klasickým způsobem – tři erzety dopoledne, polední zóna pro servis pneumatik a odpolední testy. Nedělní sekce se odehrává mnohem blíže k servisnímu parku v podobě dvou opakovaných erzet. Zkoušku zakončí 10,73 kilometru dlouhá Power Stage, na které získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu. Polská rallye nabídne dohromady 19 rychlostních zkoušek o celkové délce 303,16 kilometrů.

U Toyoty jsou jezdci natěšení

Jak již bylo řečeno, vítěz letošních soutěží Ogier musel zdravotní indispozici odstoupit. Vedle narychlo povolaného Rovanpery nastoupí s vozy Yaris GR Rally1 oba stálí jezdci – Brit Elfyn Evans a Japonec Takamoto Katsuta. Evans se dělí o druhé místo s Estoncem Ottem Tänakem (Hyundai i20 N Rally1), Katsuta je aktuálně šestý.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Bude zajímavé vrátit se do Polska poprvé od roku 2017, kdy jsem závodní pro tým během jeho první sezony ve WRC. Je to rychlá rallye s rychlostmi blízkými tomu, co vidíme ve Finsku, ale charakter a povrch jsou trochu jiné. Zkoušky mají spíše měkký a pískový podklad. To znamená, že při druhém průjezdu může být silnice značně rozježděná a v těchto vyjetých kolejích se musíte cítit pohodlně. Řekl bych, že pocit jezdce je ještě důležitější než nastavení auta. Musíte si rychle zvyknout na rychlost, umět útočit a být sebevědomý. My se samozřejmě pokusíme našim jezdcům tuto důvěru dodat.“

Elfyn Evans: „Po těžkých pár rallye, které máme za sebou, rozhodně doufáme, že na následujících třech rychlejších rallye najdeme lepší formu. I když jsou typově velmi podobné, každá z nich bude mít své vlastní výzvy. Prvořadou vzpomínkou na Rallye Polsko z minulosti je, že je to docela rychlá rallye, bude to rozhodně změna tempa proti minulému podniku na Sardinii. Je to soutěž, kde se silnice zhoršovaly, takže druhý průjezd může představovat výzvu.“

Takamoto Katsuta: „Test před akcí minulý týden byl mou první ochutnávkou polských šotolinových cest, ale všechno šlo dobře. Erzety vypadají podobně jako v Estonsku. Bude to velká výzva, ale mám rád tento druh rychlé rallye. Jezdci, kteří tam byli, budou mít možná výhodu. Doufám, že budu mít dobrý pocit a solidní výsledek, jsem připravený a odhodlaný prosadit se v Lotyšsku a Finsku.“

Okřídlený šíp chce zazářit

Tým Škoda Motorsport má na poslední Polskou rallye, která byla součástí kalendáře WRC, dobré vzpomínky: Norové Ole Christian Veiby a Stig Rune Skjærmoen, jedoucí v roce 2017 za zákaznický tým Printsport, zvítězili v kategorii WRC2, následovala je posádka Škoda Motorsport – Švédové Pontus Tidemand a Jonas Andersson. Právě Andersson se vrací do akce, letos jako spolujezdec Brita Guse Greensmithe ve voze Škoda Fabia RS Rally2 provozovaném týmem Toksport WRT. Britsko-švédská dvojice usiluje o své druhé vítězství v kategorii WRC2 v rámci letošní sezony, Greensmith je v celkovém pořadí kategorie WRC2 na devátém místě.

Další posádkou týmu Toksport WRT s nadějí na dobrý výsledek jsou Švéd Oliver Solberg s britským spolujezdcem Elliottem Edmondsonem. Posádka vozu Škoda Fabia RS Rally2 si užila důkladnou přípravu na rychlé šotolinové cesty Polské rallye. Do Mikołajki přicestovala po svém vítězství na skandinávské Royal Rally, která byla podobně rychlou šotolinovou soutěží, ovšem konanou v rámci mistrovství Evropy. „V podstatě pro všechny posádky kategorie WRC2 jsou rychlostní zkoušky Polské rally nové. Měly by to tedy být vyrovnané podmínky. Každopádně budu útočit a pojedu pro maximum mistrovských bodů,“ slibuje dvadvacetiletý Solberg, který v letošní sezóně už jednu rally ve WRC2 vyhrál. Aktuálně mu patří třetí místo v celkovém pořadí této kategorie.

Z 23 posádek přihlášených do kategorie WRC2 pouze šest nestartuje s vozem Škoda Fabia ve specifikaci Rally2. Věrni české značce si posádky Josh McErlean a James Fulton z irského týmu Toksport WRT a Lauri Joona a Janni Hussi z finského týmu TGS Worldwide daly za cíl obsadit v kategorii WRC2 přední příčky. Totéž platí pro místní hrdiny Kajetana Kajetanowicze a Macieje Szczepaniaka (RaceSeven) a rovněž Mikołaje Marczyka a Szymona Gospodarczyka. Zejména posádka Orlen Rally Teamu má na Polské rallye působivou bilanci: Marczyk-Gospodarczyk vyhráli v roce 2022, třetí skončili v roce 2023 a také v roce 2021, kdy se soutěž započítávala do mistrovství Evropy.

Rallye míří do Ameriky

Paraguay se zapojí do kalendáře mistrovství světa v rallye od roku 2025 na základě „víceleté“ smlouvy a stane se 38. zemí, která bude hostit závod WRC v 52leté historii šampionátu. Jihoamerický prezident Santiago Peña na zahajovacím ceremoniálu Petrobras Rally Transchaco, třetího podniku domácí šampionátu, oznámil, že jeho země bude od příštího roku hostit podnik mistrovství světa.

„Paraguay je velká a svět nás objevuje. Pořádání akcí světové úrovně, jako je WRC, je dalším způsobem, jak ukázat světu naši velikost,“ prohlásil prezident Peña v Asunciónu, hlavním městě své země. Město Encarnación na jihovýchodě bude působit jako hostitelské město pro rallye, postaví ji přímo na hranici se sousední Argentinou a také tři hodiny cesty od jihobrazilského státu Rio Grande do Sul.

Program Polské rallye

Čtvrtek 27. 6. – 19.05 RZ1 (2,50 km).

Pátek 28. 6. – 8.45 RZ2 (29,40 km), 10.20 RZ3 (12,90 km), 11.10 RZ4 (13,20 km), 14.05 RZ5 (29,40 km), 15.40 RZ6 (12,90 km), 16.30 RZ7 (13,20 km), 19.00 RZ8 (2,50 km). Etapa celkem 116,0 km.

Sobota 29. 6. – 8.30 RZ9 (18,50 km), 9.45 RZ10 (19,90 km), 10.35 RZ11 (22,40 km), 13.25 RZ12 (2,50 km), 16.00 RZ13 (18,50 km), 17.15 RZ14 (19,90 km), 18.05 RZ15 (22,40 km). Etapa celkem 124,10 km.

Neděle 30. 6. – 9.00 RZ16 (20,80 km), 10.05 RZ17 (10,73 km), 12.20 RZ18 (20,80 km), 14.15 RZ19 (10,73 km). Etapa celkem 63,06 km.

Průběžné pořadí (po 6 ze °13 rallye)

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 122 bodů; 2. Tänak (Est./Hyndai i20 Rally1) 104; 3. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 104; 3. 79; 4. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 92; 5. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 74; 6. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 52; 7. Rovanperä (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 36; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 27; 9. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 23; 10. Munster (Bel./Ford Puma Rally1) 16; 11. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Rally1) 14; 12. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 12; 13. Solberg, (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) 12; 14. Grjazin (Bul./Citroën C3 Rally2) 9; 15. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 7; 16. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 17. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 18. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 5; 19. Linnamäe (Est./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 20. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 21. López (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 22. Heikkilä (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 23. McErlean (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 24. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 2; 25. Joona (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 26. Prokop (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Hyundai 269 bodů; 2. Toyota 256; 3. Ford 131.

Vedení v soutěži: Ogier 27, Rovanperä 26, Neuville 25, Evans 12, Lappi 12, Katsuta 6, Tänak 5.

Vítězové RZ: Neuville 34, Ogier 22, Rovanperä 14, Tänak 14, Evans 11, Katsuta 6, Fourmaux 4, Lappi 4, Sordó 3, Linnamäe 1.