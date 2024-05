Portugalsko v cíli: Ogier vyhrál a je rekordmanem soutěže

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V neděli soutěž vyvrcholila čtyřmi rychlostními zkouškami v oblasti Fafe s rychlými a hladkými šotolinovými cestami včetně slavného skoku. Závěrečná Power Stage, kde si tradičně pět nejrychlejší připisuje od pěti do jednoho bonusového bodu, měřila 11,18 kilometru.

Mlha přede mnou, mlha za mnou

Závěrečný den začínal Ogier s náskokem 11,9 sekundy a hned v neděli ráno ho navýšil na 18,1 sekundy. Druhý Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) však obrazně řečeno nesložil zbraně a vyhrál další dva měřené testy. Přiblížily ho na 10,1 sekundy za vedoucím jezdcem. V závěrečné zkoušce byl z obou soupeřů rychlejší Tänak, ale jen o 2,2 sekundy, a tak náskok vítěze byl nakonec 7,9 sekundy.

Video se připravuje ...

„Pro nás to byla dobrá soutěž, bohužel už nebyla tolik úspěšná pro tým Toyota. Myslel jsem, že pro nás bude poslední den lepší, když bude více mlhy, ale byla ještě silnější, než jsme očekávali. A co si budeme povídat, jízda v mlze rozhodně není uklidňující,“ uvedl v Sébastien Ogier v cíli. S šesti výhrami v Portugalsku překonal legendárního Fina Markko Aléna. „Nesrovnávejte mě s ním. On je na rozdíl ode mě legenda,“ komentoval Francouz historické tabulky.

Spokojenost u Hyundaie

Druhý Tänak vybojoval v Portugalsku celkem 26 bodů, což je jeho zatím nejlepší výsledek v sezoně a v průběžném pořadí si polepšil na třetí místo v šampionátu. „Byl to náročný víkend, ale snažili jsme se, co jsme mohli. Podařilo se nám zlepšit všechno, co šlo a v autě jsem se cítil mnohem jistější než kdykoliv předtím. Seb byl zkrátka a rychlejší a nemohl jsem udělat více,“ prohlásil Tänak.

Neuville podtrhl třetím místem úspěch Hyundaie, který se dostal na první místo v hodnocení značek. Belgický jezdec se udržel v čele mistrovství světa, když svůj náskok zvýšil ze šesti na čtyřiadvacet bodů před Elfynem Evansem (Toyota GR Yaris Rally1), který měl poslední den velké problémy s přehříváním motoru. A co řekl Neuville v cíli Portugalské rallye? „Na začátku neděle jsme měli problémy s interkomem a hustá mlha nám také na náladě nepřidala. Na Power Stage jsem se snažil hodně tlačit, ale moje pneumatiky už nebyly v nejlepší kondici. V šampionátu jsme si polepšili, takže můžeme být spokojeni.“

Video se připravuje ...

Prokop se těší na Sardinii

Letos poprvé se letos v mistrovství světa objevil Martin Prokop s navigátorem Michalem Ernstem. Po loňském startu na Sardinii ase Prokop objevil znovu za volantem vozu Škoda Fabia RS Rally2, se kterým by měl absolvovat letos ještě tři, možná čtyři soutěže. V Portugalsku vybojoval krásné čtrnácté místo a navíc sedmé v klasifikaci kategorie WRC2,

„Začátek soutěže byl pro nás trochu chaotický. Trochu jsme laborovali s nastavením auta, které ještě tolik neznáme. Poslední den byl docela složitý, protože trať byla dost technická a navíc v husté mlze. Tlačil se na nás Pajari, ale drželi jsme si svůj rytmus. Podařilo se nám uhájit čtrnácté místo a dokázali jsme, že ještě nepatříme do starého železa. Už se těším na další soutěž na Sardinii,“ uvedl Prokop na svém profilu na Facebooku

Portugalská rallye (po 22 z 22 RZ):

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 3:41:32,3; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +7,9; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1:09,8; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +1:47,8; 5. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +2:48,9; 6. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +6:36,0; 7. Grjazin, Aleksandrov (Citroën C3 Rally2) +11:48,4; 8. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +11:52,9; 9. McErlean, Fulton (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) +11:56,1; 10. Joona, Hussi (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +13:40,3; 11. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., Arg./Škoda Fabia RS Rally2) +14:07,3; 12. Rossel, Dunand (Fr./Citoën C3 Rally2) +14:23,5; 13. Korhonen, Viiniakka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +15:06,2; 14. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +16:46,1; 15. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +18:30,6; 16. Daprá, Gugliemmetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +19:59,3; 17. Araújo, Ramalha (Port./Škoda Fabia RS Rally2) +23:13,1; 18. Raoux, Galmicheová (Fr./Toyota GR Yaris Rally2) +34:38,1; 19. Creighton, Reagn (Irl./Ford Fiesta Rally2) +35:11,1; 20. Teodósio, Teixeira (Port./Hyundai i20 N Rally2) +37:15,8; … 22. Černý, Krajča (ČR/Ford Fiesta Rally3) +35:00,5 (4. ve WRC3); 29. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:10:33,8; 31. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:20:54,4.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 5 ze 13 rallye)

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 110 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 86; 3. Tänak (Est./Hyndai i20 Rally1) 79; 4. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 71; 5. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 70; 6. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 49; 7. Rovanperä (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 36; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 23; 9. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Rally1) 14; 10. Solberg, (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) 12; 11. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 11; 12. Munster (Bel./Ford Puma Rally1) 8; 13. Grjazin (Bul./Citroën C3 Rally2) 9; 14. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 15. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 16. Linnamäe (Est./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 17. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 18. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 19. McErlean, Fulton (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 20. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 3; 21. Joona (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 22. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 2; 23. López, Vázquez (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 24. Heikkilä (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 25. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 2.

Značky: 1. Hyundai 219 bodů; 2. Toyota 207; 3. Ford 108.

Výsledky jsou neoficiální.