Švédská rallye v cíli: Lappi vyhrál a raduje se po sedmi letech

Poslední den soutěže byly na programu tři rychlostní zkoušky. Jednalo se o opakovaný průjezd úsekem Västervik, každý měřil 25,50 kilometrů. Program Švédské rallye zakončila Power Stage. Tedy dvojnásobný průjezd úsekem Umea (10,08 km), kde soutěž začínala a jela se také v sobotu večer. Program měřených úseků činil v neděli 61,08 kilometrů.

Vítěz kontroloval situaci

Do nedělního programu vstupoval na prvním místě Fin Esapekka Lappi s náskokem 1:06,3 minuty před Francouzem Adrienem Fourmauxem (Ford Puma Rally1) s náskokem 1:06,3. O dalších 16,7 sekundy zpět byl Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), který měl téměř minutu k dobru před Belgičanem Thierry Neuvillem (Hyundai i20 N Rally1).

Hned v neděli ráno přeskočil Evans Fourmauxe a dostalů se na druhé místo. Také ve zbývajících dvou úsecích byl rychlejší než jeho soupeř a dojel si pro druhé místo. Osmadvacetiletý Fourmaux absolvoval sedmačtyřicátý podnik v mistrovství světa a vůbec poprvé skončil na stupních vítězů.

Video se připravuje ...

Lappi se dostal na první místo v pátek navečer. Poté, co v sobotu ráno zůstal ve sněhové závěji jeho největší soupeř Takamoto Katsuta (|Toyota GR Yaris Rally1), měl náskok půldruhé minuty. Během soboty a neděle už nevyhrál ani jednu erzetu, ale to nebylo v jeho pozici podstatné. „Snažím se držet uprostřed silnice a vyhýbat se sněhovým bariérám,“ vysvětloval svůj přístup. Před startem Švédské rallye měl na své kontě jedinou výhru ve Finsku z konce července 2007, tehdy ještě s toyotou. V týmu Hyundai jede druhým rokem, loni byl jednou druhý a třikrát třetí. „Skvělý pocit. Čekal jsem na druhé vítězství hodně dlouho. Musím poděkovat mnoha lidem, ale hlavně Cyrilovi Abitebouilovi (šéf týmu Hyundai), že mi dal šanci po špatné druhé půlce minulé sezóny. Takže díky týmu a také rodině,“ prohlásil Lappi v cíli.

Těžké roky a odměna pro Fourmauxe

Pětatřicetiletý Evans byl ve Švédsku ve složité situaci. Ve finské Arctic Laphland, kde startoval v rámci testu o dva týdny dříve, dával najevo, že trochu tápe v nastavení auta na sněhové podmínky. Když měl v pátek problémy Kalle Ropvanperä a v sobotu Takamoto Katsuta, zůstal velšský pilot jako jediný z týmu Toyota, který mohl kromě svého osobního konta také zabodovat v hodnocení značek.

V neděli zaútočil, vybojoval druhé místo, které mu patří také v průběžné klasifikaci šampionátu. „O vítězství na závěrečné Power Stage jsem přišel až v posledních zatáčkách o jedinou desetinu sekundy. Celkově můžeme být s výsledkem spokojeni, hlavně po tom, co se stalo v pátek. Máme dobrou náladu,“ uvedl Evans. Britský jezdec zmínil v narážce o pátku Thierryho Neuvilla (Hyundai i20 N Rally1), který Evanse poslal večer jako prvního na trať, kde bylo dvacet centimetrů nového sněhu. Zda měl jezdec s hynudaiem opravdu technické problémy, nebo jen takticky manévroval, můžeme jen spekulovat.

Video se připravuje ...

Hodně spokojený byl v cíli také třetí v cíli Adrien Fourmaux. Jeho nejlepšími umístěními byla dosud pátá místa z Chorvatska a Safari 2021, a z letošního Rallye Monte Carla. O druhou příčku přišel hned v neděli ráno, ale to ho zjevně netrápilo, protože před čtvrtým v pořadí měl téměř minutový časový polštář. V roce 2022 startoval s Fordem poprvé v kategorii Rally1, ale dokončil jen pět z devíti soutěží. Minulý rok byl přeřazen do kategorie Rally2, ale v závěrečném podniku v Japonsku už zase seděl ve voze nejvyšší specifikace. Při prvním letošním podniku v Monte Carlu dojel pátý a v součtu s výsledkem ze Švédska mu to dává lichotivou třetí příčku v průběžné klasifikaci mistrovství světa. „Poslední den jsem se snažil užívat si jízdu a nelámat si hlavu o kolik jsme rychlejší nebo pomalejší. Je to pro nás skvělé na stupních vítězů po návratu do Rally1. Jsou za námi dva těžké roky, ale nevzdali jsme to. Nemám slov,“ řekl v cíli Fourmaux.

Konečné pořadí Švédské rallye:

1. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 2:33:04,9; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +29,6; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +47,9; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1:46,3; 5. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +5:04,2; 6. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +6:23,9; 7. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +6:26,4; 8. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +6:48,1; 9. Heikkilä, Temonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +7:25,7; 10. Bertelli, Scattolin (It./Toyota GR Yaris Rally1) +7:37,7; 11. Joona, Hussi (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +8:02,8; 12. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +9:23,8; 13. Reiersen, Karlsson (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +10:29,5; 14. Solowow, Baran (Pol./Škoda |Fabia RS Rally2) +14:41,3; 15. Jamamoto, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +15:20,2; 16. Johansson, Grönwall (Švéd./Ford Fiesta Rally3) +16:28,9; 17. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally3) +17:17,8; 18. Jeets, Taniel (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +18:26,5; 19. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Citroën C3 Rally2) +19:15,7; 20. Kelly, Mohan (Irl./Ford Fiesta Rally3) +20:29,7; … 23. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +23:16,1; 38. Kohn, Woodburn (ČR, Brit./Ford Fiesta Rally3) +38:59,2 (11. v kategorii WRC3); 39. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +48:31,9; 41. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +49:28,9; 45. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yariusa Rally1) +59:04,5.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 2 ze 13 rallye)

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 56 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 45; 3. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 29; 4. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 24; 5. Tänak (Est./Hyndai i20 Rally1) 21; 6. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 20; 7. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 12; 8. Rovanperä (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 11; 9. Solberg, Edmondson (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +8; 10. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 11. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Rally1) 6; 12. Linnamäe (Est./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 13. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 14. Grjazin (Bul./Citroën C3 Rally2) 3; 15. Munster (Bel./Ford Puma Rally1) 2; 16. Heikkilä (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 17. López, Vázquez (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 18. Joona (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 19. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 1.

Značky: 1. Hyundai 92; 2. Toyota 81; 3. Ford 38.

Výsledky jsou neoficiální.