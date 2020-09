Estonská rallye v cíli: Tänak vyhrál doma a nezklamal diváky

Z výhry v MS se radoval po jedenácti měsících, neboť naposledy triumfoval začátkem října 2019 ve Velké Británii.

Nedělní program v Estonsku zahrnoval šest rychlostních zkoušek v celkové délce 85 kilometrů. Závěrečná erzeta je samozřejmě pojatá jako Power Stage a prvních pět nejrychlejších na tomto úseku získává od pěti do jednoho bonusového bodu ke klasickým za konečný výsledek v soutěži.

Dostal minutu za chybu

Ještě než se začalo závodit, doznalo změny průběžné pořadí. Původně čtvrtý Kalle Rovanperä dostal od sportovních komisařů minutovou penalizaci. V úseku mezi časovou kontrolou a startem do rychlostní zkoušky odstranil kryt chladiče, což se v daném úseku tratě nesmí. Propadl se na šesté místo. Hůře dopadl jeho týmový kolega Japonec Takamoto Katsuta, který na třinácté RZ poslal v pravé zatáčce přes střechu svůj yaris a průběžně pátá příčka se tak stala minulostí. Ze hry byl také třiadvacetiletý Francouz Pierre-Louis Loubet, který se musel rozloučit s devátým místem vinou technických problémů jeho vozu Hyundai i20 Coupé WRC.

Čekal jedenáct měsíců

Dvaatřicetiletý Tänak nebyl sice v neděli ani v jednom testu nejrychlejší. Klíčové pro něj bylo, že pětkrát ze šesti rychlostních zkoušek byl rychlejší než jeho nejbližší pronásledovatel, irský pilot Craig Breen na dalším továrním hyundaii. Před závěrečnou Power Stage říkal: „Je těžké bodovat proti toyotám, které tady jednou opravdu rychle.“ Nakonec skončil na poslední erzetě třetí a získal tři bonusové body.

V cíli byl pochopitelně nadšený. Jako obhájce titulu začal letošní ročník těžkou havárií na Rallye Monte Carlo, následně byl druhý ve Švédsku a v Mexiku. Start v Estonsku byl pro něj velkou výzvou. Tam kam mohli diváci, byly hodně k vidění estonské vlajky. „Být první při historické premiéře Estonska v mistrovství světa je něco, na co nikdy nezapomenu. Měli jsme před startem nějaké know how, protože charakter zdejších tratí dobře znám. Ve srovnání se sobotou byl povrch na erzetách více konzistentní a ubylo vyježděných kolejí. Cítil jsem velkou podporou lidí, kteří logicky čekali můj úspěch a je skvělé, že se nám podařilo vyhrát a nezklamat všechny úžasné fanoušky,“ vyprávěl Tänak do mikrofonů.

Potlesk pro poražené

Spokojený byl i druhý v cíli Craig Breen (Hyundai 20 Coupé WRC). Z umístění na stupních vítězů se radoval po více jak dva a půl roce. Naposledy se mu to podařilo ve Švédsku 2018, tehdy ještě za volantem Citroënu C3 WRC. V Estonsku vyhrál dvě rychlostní zkoušky a posunul se na osmé místo v MS. „Neuvěřitelný výsledek! Samozřejmě je to skvělé umístění, však jsem si uvědomoval, že chci dovést auto do cíle. Ott (Tänak) jel skvěle a nemělo cenu jít za hranici svých možností. Přibylo nám dost bodů a musím poděkovat všem, kteří mi dali šanci být tady,“ řekl v cíli Breen.

V dobrém rozpoložení byl také třetí v cíli Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC), který si udržel pozici lídra šampionátu. „Celý víkend jsme bojovali s nastavením aurta. Na poslední den se nám vyplatilo udělat nějaké změny, i když podmínky se při druhém průjezdu trochu změnily. Podmínky na Estonské rallye byly hodně drsné a bylo těžké být tady vždycky agresivní a jet úplně na doraz. Každopádně máme důležité body do šampionátu,“ uvedl Francouz.

Navzdory minutové penalizaci neztratil Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) bojovnou náladu a vyhrál tři rychlostní zkoušky včetně bonusové Power Stage. V konečném součtu ho to vyneslo na čtvrté místo v průběžném pořadí mistrovství světa. „Na začátku dne to nebyla ode mě úplně čistá jízda. Určitě jsem nešel na limit svých možností. Mým cílem bylo udržet pneumatiky v dobré kombinaci pro závěrečnou Power Stage. Pokud to zhodnotím, byl to určitě opravdu pěkný víkend, z mojí strany celkově perfektní jízda, neudělal jsem žádné chyby. Jenom škoda toho nedorozumění v sobotu odpoledně za což jsme dostali penalizaci,“ konstatoval devatenáctiletý Fin.

Konečné pořadí Estonské rallye:

1. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai Yaris WRC) 1:59:53,6; 2. Breen, Nagke (Ir., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +22,2; 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +26,9; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +41,9; 5. Rovanperä, Haltunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:18,7; 6. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +2:39,6; 7. Lappi, Ferm (Fin./Ford Fiesta WRC) +2:52,0; 8. Greensmith, Edmondson (Brit./Ford Fiesta WRC) +4:53,8; 9. Solberg, Johnston (Nor., Irl./Volkswagen Polo GTI R5) +7:38,6 (1. v kategorii WRC3); 10. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 R5) +8:17,3 (1. v kategorii WRC2); 11. Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 R5) +8:37,6; 12. Kaur, Simm (Est./Škoda Fabia Rally2 evo) +9:26,4; 13. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta Rally2) +9:45,7; 14. Tidemand, Barth (Švéd./Škoda Fabia R5 evo) +11:07,4; 15. Brynildsen, Minorová (Nor., Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +11:09,5; 16. Kruuda, Moscatt (Est./Volkswagen Polo GTI R5) +11:43,5; 17. Ciamin, Rche (Fr./Citroën C3 R5) +11:51,3; 18. Gryjazin, Fedorov (Rus./Hyundai i20) +12:09,9; 19. Bulacia Wilkinson, Der Ohannesian (Bolívie, Arg./Citroën C3 R5) +12:15,2; 20. Rainer, Koskinen (Est./Škoda Fabia R5) +12:23,1.

Průběžné pořadí MS (po 4 ze 7 rallye):

Jezdci: 1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 79; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 70; 3. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) 66; 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 55; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupé) 42; 6. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 34; 7. Lappi (Fin./Ford Fiesta WRC) 30; 8. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupé WRC) 25; 9. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 8; 10. Loeb (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 8; 11. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5 evo) 8; 12. Gryjazin (Rus./Hyundai i20 R5) 6; 13. Greensmith (Brit./Ford Fiesta WRC) 6; 14. Bulacia Wilkinson (Bolívie/Citroën C3 R5) 4; 15. Solberg (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 16. Ostberg (Nor./Citroën C3 R5) 2; 17. Camilli (Fr./Citroën C3 R5) 1; 18. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 1; 19. Veiby (Nor./Hyundai i20 R5) 1.

Značky: 1. Toyota 137; 2. Hyundai 132 3. Ford 83.

Vedení v soutěži: Ogier 22, Evans 17, Tänak 16, Neuville 7, Rovanperä 6, Breen 2.

Vyhrané zkoušky: Neuville 19; Ogier 13, Tänak 11, Evans 10, Rovanperä 2, Sordó 1.

Stupně vítězů: Evans 3, Ogier 3, Tänak 3, Neuville 1, Rovanperä 1, Suninen 1.

Kalendář 2020 – 23.-26. 1. Rallye Monte Carlo, 13.-16. 2. Švédská rallye, 12.-15. 3. Mexická rallye, 4.-6. 9. Estonská rallye, 18.-20. 9. Turecká rallye, 8.-11. 10. Rallye Sardinie (Itálie), 19.-22. 11. Ypres rallye (Belgie).

Výsledky jsou neoficiální.