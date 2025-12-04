Předplacený servis Škoda Auto: Jasné náklady, delší jistota. I pro starší vozy!
Automobil uživatelé drží stále déle, tak se vyplatí myslet i na roky příští. Pomoci může předplacený servis.
Jednou z vhodných služeb je předplacený servis, který v případě jedničky českého trhy Škody Auto můžete čerpat po dobu pěti let od doby uvedení vozidla do provozu, případně do vyčerpání zvoleného limitu nájezdu. Ten činí 60, 100 nebo 150 000 km. Navíc v případě elektromobilů stojí základní nabídka stále stejně, kilometry nehrají roli.
Služba zajistí, že za servis už následně platit nemusíte, čímž odpadá nejistota ohledně možného zdražování. Vedle nových vozů lze u autorizovaného partnera Škody Auto tuto službu objednat i pro modely do dvou let stáří, respektive do jejich první servisní prohlídky. I se zárukami na nový automobil lze pracovat.
Standardní dvouletou je možné posunout na 3 až 5 let při omezení na 100, 150 nebo 200 000 kilometrů. Pro tento krok se navíc nemusíte rozhodnout okamžitě při koupi, Škoda Auto ho dovoluje učinit klidně až v průběhu prvních dvou let stáří vozu.