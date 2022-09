Představujeme ztělesnění pojmu „silniční koráb“. Popřejme tomuto Dodge šťastnou plavbu

Vzhledem k velikosti či jízdním vlastnostem se občas pro nějaké auto použije pojem „koráb“, případně „silniční koráb“. Někdo to vzal doslova a z Dodge Caravan udělal silniční loď.

Při brouzdání na Twitteru nás zaujalo pár fotek z Ameriky, na kterých je vskutku zajímavé vozidlo. Někdo se totiž rozhodl ze staršího Dodge Caravan udělat něco, co na první pohled připomíná loď na kolech. Auto přišlo o střechu i okna, jen to čelní nahrazuje nové prosklení v lodním stylu. Ostatně lodní tématika prostupuje celým vozem, včetně pátých dveří tvořených otevíratelnou dřevěnou ohrádkou s naznačeným záchranným kruhem a nápisem Land Yacht.

Na některých fotkách je možné na levém bočním skle u řidiče – nebo bychom měli říct kapitána? – zahlédnout nápis žádající, abychom vozidlo/plavidlo sledovali na facebookové stránce Land Yacht (@landYachtparty). Stránka je to relativně nová, založená teprve 27. dubna 2022, a zatím poslední příspěvek na ní je z 28. května. Neobsahuje mnoho informací, ale pár dalších fotek se tam najít dá, stejně jako krátké video z přípravy na lakování výtvoru.

Fotku auta/lodě sdílel i prodejce vozů Chevrolet a Cadillac, Uftring Weston Chevrolet Cadillac, z amerického státu Illinois. U příspěvku se pochlubil, že zvládnou servisovat jakékoliv auto. Jako reklama je to zajímavé.

Z fotek Land Yacht pak jde poznat, že použitý Dodge Caravan je čtvrté generace, jejíž výroba v Severní Americe probíhala od roku 2000 do roku 2007 a následně pokračovala v Číně mezi lety 2007 a 2011. Zároveň se zřejmě jedná o kratší verzi vozu s délkou 4,8 metru. Je to trochu škoda, delší verze o délce 5,1 metru by byla příhodnější.

O pohon vozu se na severoamerickém trhu starala trojice motorů, konkrétně řadový čtyřválec o objemu 2,4 litru a dvojice vidlicových šestiválců o objemu 3,3 a 3,8 l. Používány byly pouze automatické převodovky, přičemž šestiválce se pojily s čtyřrychlostní skříní, čtyřválec dokonce s třírychlostní. Ať se pod kapotou pozemní jachty skrývá jakýkoliv motor, závodní stroj to určitě není. Ovšem není vyloučeno, že tvůrci pohonnou jednotku vyměnili.