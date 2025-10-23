Přepravní boxy Thule jsou skvělým parťákem nejen na zimní dovolené
Nedostatek přepravního prostoru můžete vyřešit buď koupí většího vozu, nebo instalací dodatečného boxu. V tomhle oboru patří švédská společnost Thule k světové špičce.
Blížící se lyžařská sezona opět naplno prověří přepravní kapacity automobilů, které jsou stavěny spíše na kompaktnější předměty, než jsou lyže či snowboardy. Majitelé větších vozů takové problémy obvykle neřeší, co ale všichni ostatní? Zejména pokud chtějí jen ve více než dvoučlenném obsazení?
V takovém případě nezbývá nic jiného než upevnit zimní sportovní výbavu na střechu. Nejlepším řešením jsou bytelné střešní boxy, které výrazně zvyšují nákladní kapacitu.
Švédská společnost Thule, světový lídr v transportních systémech pro automobily, nabízí širokou škálu různých boxů na střechu i na tažné zařízení.
Model Force 3 S spadá do první zmíněné kategorie. Thule jej nabízí v několika variantách o objemu 300 až 500 litrů s cenou od 12.690 Kč, přičemž do největšího provedení naskládáte pět až sedm párů lyží, nebo tři až pět snowboardů. Případně může posloužit k převážení osobních věcí či jiného nákladu.
Box Thule Force 3 S je vybaven systémem rychlé montáže PowerClick, který zajišťuje rychlé a spolehlivé upevnění. Integrovaný indikátor točivého momentu zacvakne, aby potvrdil, že je bezpečně připevněn. Systém SlideLock nabízí samostatné zamykací a otevírací funkce, automaticky zamyká víko a indikuje, kdy je správně zavřeno. Otevírání DualSide umožňuje rychlý přístup z obou stran vozidla, což zjednodušuje proces nakládání a vykládání. Je navíc vybaven integrovaným světlem a popruhem pro snadné otevírání.
Thule nabízí též alternativu v podobě boxu Arcos Box ve třech různých velikostech s objemy 300 až 450 litrů a cenou začínající na 23.990 Kč, který se neinstaluje na střechu, nýbrž na tažné zařízení, což zlepšuje manipulaci zejména s většími a těžšími předměty. Navíc také tolik nezvyšuje aerodynamický odpor, hlučnost v kabině i spotřeba jsou proto nižší než u klasického střešního boxu.
Přepravní box se nachází nízko nad zemí, což usnadňuje nakládání a vykládání nákladu. Jeho nízký profil zároveň umožňuje kdykoli se dostat do zavazadlového prostoru vozu. Odolný vnější plášť z tvrdého materiálu chrání náklad před znečištěním a vodou, přičemž přepravní box Thule Arcos je možné použít pouze spolu s platformou Thule Arcos.
Více informací na oficiálních stránkách Thule.
Zdroj: Thule, foto a video: Thule