Elektrické SUV za 400 tisíc? Řešení prý našli v Malajsii
Levné elektromobily dnes chrlí zejména Čína, zkouší to ale i jiné exotické automobilky. Další takovou je méně známá Perodua z Malajsie, která se tentokrát obešla bez pomoci z Japonska.
Popularita elektromobilů dnes roste především v asijských zemích, a to i těch, kde bychom to nečekali. Jednou z nich je i Malajsie, která má docela silný vlastní automobilový průmysl. Lokálně vyráběné elektromobily tam už vznikají od minulého roku, dosud však nesly logo Protonu. Značka v 90. letech známá i českým řidičům spadá od roku 2017 pod čínské Geely a její nové modely, včetně těch elektrických, jsou pouze upravenými vozy Geely.
Větší než Proton je druhá lokální automobilka Perodua, která také nějakou dobu své vozy prodávala v Evropě. Stejně jako Proton, který začínal s licenčními modely Mitsubishi, je i Perodua od počátku navázána na zahraniční značku. Většina modelů Perodua je tak přeznačkovanými vozy Daihatsu, případně vznikly s výrazným přispěním japonských techniků.
Elektrická novinka Perodua QV-E se však prý obešla bez pomoci z Daihatsu, které ostatně vlastní elektromobil dnes nemá. Místo toho díky pobídkám od malajské vlády investovala v přepočtu přes 4 miliardy korun do vlastního vývoje. Část ale dostala na starosti také rakouská Magna Steyr, která má s vývojem vozů dlouhé zkušenosti. Nový model mimochodem začal vznikat teprve v roce 2023, k produkční verzi to tedy trvalo jen dva roky.
Necelých 4,2 metru dlouhý crossover má moderní design, trochu připomínající modely Toyoty či Lexusu. To platí i o interiéru, který je typicky minimalistický a s nepříliš velkým centrálním displejem uprostřed. Zaujme snad jen netradičním tvarem volantu se spoustou tlačítek.
Vůz stojí na modulární platformě, na jejímž vývoji se také podíleli Rakušané. Poháněna jsou přední kola elektromotorem o výkonu 150 kW. Na stovku se auto dostane za 7,5 sekundy. Baterie pochází od čínského CATL a má kapacitu 52,5 kWh. Mělo by to stačit k dojezdu 445 km, i když dle zastaralého cyklu NEDC.
Nejzajímavější je zde cena, auto má startovat na 80.000 ringgitech, což je v přepočtu 404.000 Kč. Jenže cenovka nezahrnuje baterii, tu si musí majitel pronajímat za 275 ringgitů (asi 1400 Kč) měsíčně. Podle šéfa Peroduy Zainala Abidina Ahmada je to ideální model, který zaručuje „doživotní záruku na zachování kapacity baterie a snížení stresu z vlastnictví elektromobilu“. Jestli se nabídne i varianta vozu bez nutnosti pronájmu, firma nezveřejnila.
Nejde samozřejmě o první takový pokus, stejně se prodávaly už vozy Renaultu v Evropě a dnes se takto dají koupit modely Nia. Většina automobilek, které podobné projekty zkusily nebo plánovaly, však od nich nakonec upustily.
Nová Perodua QV-E se začne vyrábět už brzy, nejprve v asi 500 kusech za měsíc. Koncem příštího roku už má jít o 3000 kusů měsíčně. Perodua plánuje už počátkem příštího roku asi 50% podíl domácích komponentů, který by do roku 2030 měl vzrůst na asi 70 %. Tou dobou by už prodeje elektromobilů v Malajsii měly podle tamní vlády dosáhnout asi 15 % trhu.
Zdroj: Perodua, zdroj foto: Perodua, zdroj videa: Perodua