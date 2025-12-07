Na návštěvě v muzeu BMW v Mnichově: Prohlédněte si ho v obrovské galerii!
Spolu s nástupem podzimu většina automobilových muzeí ukončuje sezonu. Pro tovární expozice to naštěstí neplatí. Vyrazili jsme tedy do Mnichova prozkoumat oficiální sbírku BMW. A objevili v ní netušené poklady.
Návštěvy továrních muzeí automobilek patří i mimo sezonu mezi oblíbené výletní cíle motoristů. Pokud už máte výstavní expozice Škody a Tatry dávno prošlapané, pak zkuste třetí nejbližší cíl: Mnichov je od Prahy vzdálen pouhé necelé čtyři stovky kilometrů, což představuje velkou motivaci k návštěvě muzea BMW.
Jestliže jste do „mísy“, jak se budově lidově přezdívá, zatím nevstoupili, můžete tuhle podívanou spojit třeba s výletem na adventní trhy do některého z velkých bavorských měst. V tom případě však doporučujeme vyrazit do Německa na víkend – vždyť jen návštěva zázemí BMW zabere celý den.
Sotva se totiž ocitnete v království s názvem BMW Welt, z něhož vede betonová lávka přímo do muzea, sídlícího vedle administrativní budovy zvané čtyřválec, přestanete vnímat čas. Ten se zde nepočítá v minutách a hodinách, ale v dlouhých desetiletích. Automobily z 30. let uplynulého století tu kontrastují s nedávnými modely, nadto se setkáte i s koncepty nejčerstvějších novinek řady Neue Klasse. Mimochodem, historie vozů BMW se začala psát už 1. října 1928, kdy mnichovský výrobce motorů a motocyklů odkoupil spolu se značkou Dixi automobilku Fahrzeugfabrik Eisenach.
Jenže typický český příznivec věhlasné mnichovské firmy se v muzeu stejně nejvíce zajímá o tradiční trio řad 3, 5 a 7. Zastoupeny jsou zde všechny jejich dosavadní generace, v případě pětky si dokonce můžete vedle sebe prohlédnout kompletní průřez nabídkou sedanů od roku 1972 až do současnosti. A protože letošním jubilantem BMW je padesátiletá řada 3, s jejím odkazem se setkáte jak v podobě výstavky M3 v grafické úpravě Art Cars, tak třeba v sousedícím značkovém butiku ve formě módních doplňků oblečení či garážových plechových cedulí.
Pokud ale hledáte něco opravdu nevšedního, zamiřte rovnou do horního patra muzea, kde od letošního léta až do příštího roku probíhá speciální výstava Belle macchine. Jejím posláním je seznámit návštěvníky s díly věhlasných italských designérských mistrů spjatých s BMW. Pininfarina, Bertone, Frua, Zagato, Gandini, Michelotti, Giugiaro… Vsadíme se, že o mnohých z 23 vystavených exponátů jste dodnes neměli ponětí. Koncepty BMW Pininfarina Gran Lusso, Nazca M12 nebo BMW 2800 GTS Frua ohromily i nás.
Ještě větší nadšení však vzbuzuje návštěva továrního depozitu. Areál s názvem BMW Group Classic Center je vzdálen jen pár minut cesty autem, ale veřejnosti se otevírá jen dvakrát týdně. Proto si datum návštěvy bavorské metropole předem naplánujte, neprojít si tohle obrovské a většinou liduprázdné skladiště plné unikátů by byla velká škoda.
Součástí areálu je rovněž specializovaný servis, kde nadšenci z řad mechaniků provádějí nejen běžnou údržbu všech typů BMW, ale zabývají se i rozsáhlými opravami a kompletními renovacemi. Pod pokličku sice téhle partě machrů nahlédnete jen přes okno, zato mezi unikátními továrními skvosty se můžete procházet jako po přehlídkovém mole. A tady se výkonem ani počtem válců rozhodně nešetří! Dvanáctiválcové BMW Z3 je totiž jen začátek! Až se předkloníte nad kapotu jinak běžného sedanu řady 7 a napočítáte šestnáct válců, budete si připadat jako v říši fantazie. Nemluvě o BMW 745 v provedení M! Tahle rarita se v Evropě nikdy neprodávala, kusová záležitost byla určena pro bohatého zákazníka ze Středního východu.
Podobné kuriozity kdysi představovaly třeba jihoafrické specifikace M333i na bázi ikonické trojky E30. V depozitu se navíc aktuálně seznámíte i s prvními elektrickými modely řady 3, postavenými na základě šestiválcové čtyřkolky BMW 325iX. Tohle auto pro změnu představuje historicky jedinou trojku s pohonem předních kol. A protože s BMW je dlouhá léta příbuzná i britská legenda Mini, mezi exponáty vystavenými v depozitu nechybí třeba ikonický žlutozelený kousek televizního pana Beana včetně gaučového trůnu na střeše a dveřního zámku s petlicí.
Muzejně nabité okolí
Když už vyrazíte na výlet do Mnichova, co si pobyt o pár dní prodloužit a procestovat blízké okolí? Ve výskytu velkých automobilových muzeí totiž Bavorsko nemá konkurenci. Z Mnichova jste za pouhou hodinu v Augsburgu, vyhlášeném největší veřejně přístupnou expozicí vozů Mazda v Evropě. V bývalé budově tramvajového depa najdete expozici Mazda Classic – Automobil Museum Frey, již dlouhá léta provozuje rodina tamního velkého prodejce vozů japonské značky.
Za podobně krátký čas dorazíte z Mnichova severním směrem do „konkurenčního“ Ingolstadtu, kde příznivce tamní automobilky přivítá rozsáhlá kolekce vozů v areálu Audi Museum Mobile. A pokud budete mít ještě více času, můžete se vydat do muzeí značek Porsche či Mercedes-Benz ve Stuttgartu, případně cestou navštívit expozici vozidel Unimog v Gaggenau.