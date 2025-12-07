Už žádné závady. BYD zavádí nový ambiciózní program na výrobu baterií
Závady trakčního akumulátoru mohou u elektromobilů způsobit imobilitu. BYD coby přední výrobce trakčních baterií nyní vyhlásil doktrínu příznačně pojmenovanou „nulové vady“.
Na začátku prosince se objevily informace, že čínská automobilka BYD ve svých závodech na výrobu baterií spouští nový interní program příznačně pojmenovaný „nulové vady“. Jeho ambicí je posunout výrobu i kontrolu kvality v oblasti trakčních akumulátor na vyšší úroveň a zároveň standardizovat výrobní postupy napříč celou firmou. Projekt, který odstartoval už ve třetím čtvrtletí letošního roku, se zaměřuje se na minimalizaci chyb ve všech fázích životního cyklu baterie. Od samotné produkce až po její servis u zákazníků.
Zavedení programu přichází v době, kdy BYD stále více vystupuje jako dodavatel baterií pro další automobilky a zároveň rychle roste i jeho byznys v oblasti stacionárních úložišť energie. To jsou třeba baterky, uložené pod stojany rychlonabíječek. Důraz na konzistentní kvalitu je tak pro firmu důležitější než kdy dřív. Podle zdrojů má iniciativa směřovat až k dosažení nulové chybovosti v celém životním cyklu produktu. BYD kvůli tomu během tří až pěti měsíců upravuje organizační struktury i výrobní postupy tak, aby odpovídaly špičkovým standardům oboru. Do roku 2026 plánuje sjednotit výronu pro externí zákazníky s mezinárodními normami a přiblížit se úrovni procesů, jaké uplatňuje například Toyota. Klíčem má být vyšší provozní efektivita, méně chyb a důsledná standardizace výroby i zákaznické podpory.
Ambiciózní akce zaměřená na zvýšení kvality nebyla načasovaná náhodně. Výroba baterií BYD totiž dlouhodobě roste a s ní i objem externích dodávek. Jen za první tři čtvrtletí roku 2025 firma vyrobila 113,42 GWh trakčních baterií, z čehož 23,65 GWh, tedy 20,85 procenta, putovalo k externím klientům. Ještě před pár lety přitom šlo jen o jednociferný podíl.
BYD zároveň navyšuje kapacity pro baterie určené ke stacionárnímu ukládání energie, což ukazuje na širší strategické směřování firmy. Podle analytiků je při zvyšování rozmanitosti výrobků v oblasti baterií a zároveň zvyšování podílu na trhu klíčové udržet pokud možno konstantní kvalitu a současně zefektivnit řízení jednotlivých procesů.
Program „nulové vady“ má zajistit, aby baterie splňovaly nároky interních i externích zákazníků a zároveň podpořily další růst výroby elektromobilů i energetických úložišť. BYD zatím nezveřejnila konkrétní výkonnostní cíle ani milníky, které by měla iniciativa „nulové vady“ přinést.
Zdroj: server Car News China, mediální stránky BYD
Foto: Car News China, BYD