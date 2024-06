Přes tři miliony za třídu E je šokující realita tureckého zdanění aut

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když si člověk v Česku kupuje nové auto, zaplatí jeho cenu s 21% DPH a nic dalšího, samozřejmě kromě registrace a povinného pojištění, se po něm nechce. Některé jiné státy si však z lidí, kteří si dovolí koupit nové auto, snaží dělat dojné krávy.

Web Motor1 upozorňuje na situaci v Turecku, kde nový Mercedes-Benz třídy E ve verzi E 180, tedy s motorem o objemu necelého 1,5 litru a výkonu 125 kW, stojí v přepočtu od zhruba 3,1 milionu korun. Na českém trhu vůz přitom stojí zhruba od 1,5 milionu korun včetně DPH a základní motor je ve verzi E 200 dvoulitr o 150 kW výkonu.

Proč je v Turecku vůz tak drahý? Není to „specifiky trhu“, na která se tak rády vymlouvají korporace v Česku, proč je u nás něco dražší než za hranicemi, nýbrž daněmi. Jejich výše je u nových aut naprosto extrémní. I ten objem pouhého 1,5 litru má důvod právě zde.

Hlavním viníkem je Özel Tüketim Vergisi, zkráceně ÖTV – zvláštní spotřební daň. Ta dosahuje míry 45 % na nová auta s motorem o objemu do 1,6 litru a cenou v přepočtu do 128 tisíc korun – není to překlep, opravdu je to takhle nízko. Procento roste až na 80 %, pokud cena auta přesahuje 195 tisíc korun. A to jsme pořád u aut s objemem motoru do 1,6 litru; přesáhne-li objem dva litry, daň je podle hodnoty vozu ve výši až 220 %.

Začíná-li tedy cena třídy E v Turecku bez daní na zhruba 1,45 milionu korun, je třeba nejdříve připočíst ÖTV, abychom se dostali na 2,58 milionu korun. Zbytek do oněch 3,1 milionu je 20% DPH, která se počítá ze součtu ceny auta a ÖTV. Je to tedy, přinejmenším zčásti, daň z daně; trestuhodné, ale bohužel běžné i v Česku např. na palivech či tabákových výrobcích, kde se DPH počítá ze součtu ceny zboží a spotřební daně.

Turecko však není jedinou zemí, která extrémním způsobem daní nákup nových aut. Např. v Singapuru je potřeba pro nákup auta mít „certifikát způsobilosti“, který podle článku agentury Reuters z loňského podzimu stojí 146 tisíc singapurských dolarů, tedy v přepočtu 2,41 milionu korun. Jeho cena není konstantní, za covidu byla až 4× nižší. Extrémně hustě zalidněný Singapur se takto snaží regulovat počet aut na svém území.

V Evropě je vysokými daněmi na nová auta notoricky známé Dánsko. Tam se v případě soukromých osobních aut platí daň ve výši 25 % z části ceny auta do 70.200 dánských korun (232 tisíc Kč), 85 % z části ceny auta od 70.201 do 218.100 DKK (232–722 tisíc Kč) a 150 % ze zbytku ceny auta. Na elektromobily a plug-in hybridy jsou daně zásadně snížené v závislosti mj. na kapacitě baterie, ale v letech 2026–2035 se budou úlevy postupně zmenšovat.

U užitkových aut do 4 tun celkové hmotnosti je daň 50 % z pořizovací ceny nad 80.900 DKK (268 tisíc Kč), ale u skříňových dodávek a otevřených pick-upů daň nesmí přesáhnout 47 tisíc DKK (156 tisíc Kč). Těžší užitková auta tuto registrační daň neplatí.