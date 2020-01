Největší favorité mistrovství světa v automobilových soutěžích Estonec Ott Tänak a Francouz Sebastien Ogier změnili před sezonou 2020 působiště. Kdo může zasáhnout do jejich souboje?

Osmaosmdesát dní dělí závěr minulého a začátek nového šampionátu. Loňský skončil předčasně zrušením Australské rallye, letošní začal oznámením o odvolání Chilské rallye.

Kotrmelce nebraly konce

Ještě neskončilo mistrovství světa s letopočtem 2019, a už se provalilo, že nový mistr světa, který si s přehledem dokráčel ve Španělsku pro královskou korunu, změní působiště. Jinými slovy Ott Tänak, jenž dokázal zlomit patnáctiletou nadvládu francouzských mistrů světa Sebastienů Loeba a Ogiera, opustil Toyotu a podepsal kontrakt u Hyundaie. Do toho přestoupil Ogier k Toyotě a Citroën oznámil konec angažmá ve světovém šampionátu, kde působil od sezony 2000.

Najednou se na trhu objevilo špičkových řidičů více, než bylo míst ve speciálech WRC v továrních týmech. Mimo hru zůstali Nor Andreas Mikkelsen (MS 2019 – 5. místo) a Brit Kris Meeke (2019 – 6.). Ojediněle se ke slovu letos dostane možná Fin Jari-Matti Latvala, který má na kontě historicky nejvyšší počet startů v šampionátu – 208 a loni skončil sedmý v MS.

Jihokorejský tým Hyundai se sídlem v Německu oznámil sestavu v listopadu, o měsíc později tak učinila Toyota a před vánočními svátky bylo jasno o sestavě Fordu. Pojďme si je probrat.

Hyundai: Tänak vs. Neuville

S modelem i20 Coupé WRC pojede úřadující šampion Ott Tänak a také vicemistr světa posledních čtyř let Thierry Neuville z Belgie. Tahle kombinace představuje sama o sobě třaskavou směs. Na jedné straně ambiciózní rychlík přicházející do nového prostředí proti závodníkovi, který zná stáj do detailu, ale nebyl dosud schopen naplnit své ambice. Oběma budou na střídavé starty sekundovat Španěl Jordi Sordó a devítinásobný mistr světa Francouz Sebastien Loeb, jenž tak naváže na svůj loňský program.

Toyota: Tři, každý jiný

Japonská značka se sídlem týmu ve Finsku předvedla totální restart. Rozloučila se s kompletní sestavou sezony 2019 a angažovala novou trojici jezdců, každého z jiného těsta. Jednoznačnou jedničkou je šestinásobný světový šampion Sebastien Ogier, který odešel od Citroënu. Francouzský tým vzápětí oznámil konec v šampionátu a odůvodnil to rozhodnutím Ogiera. „Komunikace nebyla nikdy silnou stránkou Citroënu. Pokud řeknou něco takového, urážejí bývalé kolegy. Vývoj auta bohužel nešel dopředu způsobem, jaký mi lidé z týmu slibovali. Rozhodnutí změnit značku určitě nelituji,“ prohlásil Ogier.

Vedle něj pojede skromný rychlý Velšan Elffyn Evans, jenž se rozloučil s Fordem. Trojici doplní mistr světa kategorie WRC 2 Pro Kalle Rovanperä. Co říká k vyhlídkám čtyřnásobný mistr světa a šéf týmu Tommi Mäkinen? „Povedlo se nám dát dohromady vyváženou kombinaci jezdců. O Sebových kvalitách není sporu, Elffyn je schopen jet rychle na každém povrchu a pro Kalleho nastal správný čas sednout si do speciálu WRC.“

Jedním z pilotů, který u Toyoty vypadl ze hry, je zmíněný Latvala, nejzkušenější postava rallyeové historie. Letos by se mohl objevit s Yarisem WRC na světových podnicích ve Švédsku, na Sardinii a ve Finsku. Místo Mikky Anttily, který ho navigoval od roku 2003, zaujme bývalý pilot továrního týmu Škoda Juho Hänninen, samozřejmě Fin.

Ford: Nenápadná sestava

Legenda světové rallye britský manažer Malcolm Wilson, jenž nasazuje Ford do mistrovství světa od roku 1996, se ocitl začátkem prosince v komfortní situaci, když si mohl vybírat z pěti světových jezdců. Třiašedesátiletý Wilson se však zachoval podobně jako jeho protějšek Mäkinen u Toyoty a zvolil vyváženou sestavu. Vedle Teemu Suninena, který skončil loni osmý v MS a jednou v sezoně byl na stupních (druhý na Sardinii), angažoval rychlíka Esapekku Lappiho. Po sedmi letech se tak u modrého oválu objevují opět dva Finové. Naposledy to byli v sezoně 2011 Mikko Hirvonen a již několikrát zmíněný velezkušený Jari-Matti Latvala. Na devíti podnicích se letos objeví nadějný Brit Gus Greensmith. Ve Švédsku a možná ještě v několika dalších soutěžích má nastoupit jako třetí pilot Švéd Pontus Tidemand.

„V této sestavě je velký potenciál a můžeme bojovat o nejvyšší příčky. Naším cílem je vyhrát alespoň jednou světovou soutěž. Esapekka to umí, Teemu své schopnosti už prokázal, ale neměl potřebné štěstí. Gus předvedl, že je schopen se učit,“ prohlásil Richard Millener, který tým vede. Samozřejmě pod marketingovým dozorem legendárního Malcolma Wilsona.

Škoda si nemá co dokazovat

V mistrovství světa rallye 2020 bude chybět Škoda Motorsport. V polovině prosince minulého roku potvrdil tuto informaci šéf mladoboleslavského továrního týmu Michal Hrabánek: „Pokud někdo pojede v nejbližší sezoně se škodovkou, bude to některý ze zákazníků. Koncernová strategie pro motoristický sport je věnovat se zákaznickému sportu. Za druhé máme v současnosti více než tři sta prodaných vozů ve světě a není jednoduché se o všechny postarat. Do třetice tým ani auto si nemusí nic dokazovat.“

Okřídlený šíp od roku 2016 dominoval kategoriím WRC 2 a WRC 2 Pro v hodnocení značek i jednotlivců. Světové tituly získávali postupně Fin Esappeka Lappi (2016), Švéd Pontus Tidemand (2017), loni Jan Kopecký a minulý rok Fin Kalle Rovanperä. Jediné kolbiště, kde se Fabia R5 evo zcela určitě objeví, bude české mistrovství. Tam ji bude pilotovat sedminásobný tuzemský šampion Jan Kopecký. „Domácí mistrovství by měl jet tak, jako to známe z minulých let. Tovární auto s naším pilotem na tratích u nás chybět nebude,“ dodal Hrabánek.

Nebyly to však jediné dramatické změny, které rallyeový šampionát zažil. Z kalendáře se poroučely dva proslulé a zavedené podniky. Vypadla soutěž na francouzském ostrově Korsika a také Katalánská rallye. Místo nich se do kalendáře vrátila legendární Safari rallye Keni v zemi uprostřed Afriky, jež se objevuje po osmnácti letech. Deset let měla pauzu Japonská rallye, která se pojede na asfaltu. Kalendář o čtrnácti podnicích však dostal záhy trhlinu, protože vinou vnitropolitické situace muselo Chile odříci svou účast v letošním ročníku.

Novinkou od příštího roku bude italský výrobce pneumatik Pirelli. Vyhrál tendr a letech 2021 až 2024 bude výhradním dodavatelem pro vozy WRC a R5 v mistrovství světa. Vystřídá tak francouzský Michelin, který se konkurzu také zúčastnil ještě se značkami MRF a Hankook. Italská značka je mimochodem od sezony 2011 také výhradním dodavatelem pryží pro mistrovství světa formule 1.

Toyota Gazoo Racing WRT

Vstup do MS: 2016

Šéf: Tommi Mäkinen

Sídlo: Jyväskylä (Finsko)

Posádky: X Sebastien Ogier (36 let, Fr., Julien Ingrawssia (40, Fr.), 33 Elff yn Evans (31, Brit.), Scott Martin (37, Brit.), Kalle Rovaneperä (19, Fin.), Jonne Haltunen (34, Fin.)

Hyundai Shell Mobis WRT

Vstup do MS: 2012

Šéf: Andre Adamo

Sídlo: Alzenau (Německo)

Posádky: 8 Ott Tänak (32, Est.), Martin Järveoja (32, Est.), 11 Thierry Neuville (31, Bel.), Nicolas Gilsoul (37, Bel.), 6 Dani Sordo (36, Šp.), Carlos del Barrio (51, Šp.), 19 Sebastien Loeb (45, Fr.), Daniel Elena (47, Mon.)

M-Sport Ford World Rally

Vstup do MS: 2006.

Šéf: Richard Millener.

Sídlo: Dovenby Hall (Velká Británie).

Posádky: 3 Teemu Suninen (25, Fin.), Mikko Markkula (39, Fin.), 4 Esapekka Lappi (28, Fin.), Janne Ferm (39, Fin.), X Greensmith (24, Brit.), Elliott Edmonson (26, Brit.), 7 Pontus Tidemand (30, Švéd.), Ola Floene (50, Nor.). X - Startovní číslo nebylo v době uzávěrky určené.

Kalendář 2020

23. 1. Monte Carlo (Monako)

13. 2. Švédsko

12. 3. Mexiko

30. 4. Argentina

21. 5. Portugalsko

4. 6. Sardinie (Itálie)

16. 7. Safari rallye (Keňa)

6. 8. Finsko

3. 9. Nový Zéland

24. 9. Turecko

15. 10. Německo

4. 10. Velká Británie

19. 11. Japonsko

Datum označuje den startu.

Přehled novinek

Ott Tänak (Od Toyoty k Hyundaii)

Sebastien Ogier (od Citroënu k Toyotě)

Esapekka Lappi (od Citroënu k Fordu)

Elffyn Evans (od Fordu k Toyotě)

Citroën už nenasadí tovární tým

Z kalendáře vypadlo Chile

Škoda není přihlášena do programu WRC 2 Pro

Pirelli vyhrálo tendr na pneumatiky

