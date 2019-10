Katalánská rallye v cíli: Neuville vyhrál, Tänak mistrem světa

Mistrem světa se stal Estonec Ott Tänak (Toyota Yaris WRC), který byl na španělském podniku druhý.

Svět rallye zažil sto kilometrů pod Barcelonou vpravdě historický okamžik. Skončila totiž nadvláda francouzských jezdců, kteří kralovali šampionátu od sezony 2004. Devětkrát byl mistrem světa Sebastien Loeb, kterého na dalších šest let vystřídal Sebastien Ogier. Japonská Toyota slaví jezdecký titul poprvé od roku 1994, kdy vyhrál Francouz Didier Auriol.

Infarktový boj o desetiny

Do posledního dne Katalánské rallye nastupoval na prvním místě Belgičan Neuville a dělal to, co se od něj čekalo. Útočil, protože, co největší bodový zisk mu ještě dával naději, že udrží ve hře svoje alespoň teoretické naděje na titul. „Hned na první ranní zkoušce jsme měli spoustu oprav v rozpise a bylo těžké udržet koncentraci. Pak přišly problémy s brzdami, takže alespoň na poslední erzetě jsme dělali, co šlo. Bohužel to nestačilo,“ prohlásil Neuville. Belgičan je aktuálně druhý a v polovině listopadu bude v Austrálii obhajovat loňskou stříbrnou pozici v šampionátu.

Tänak si v sobotu večer polepšil na třetí místo, ale to nestačilo. Aby měl jistotu, že mu patří titul, potřeboval v případě výhry Neuvilla, dojet celkově druhý a ještě bodovat na závěrečné zkoušce – Power Stage. V nedělních erzetách byl jednou třetí, dvakrát druhý, ale jeho časové manko na druhého Španěla Daniho Sordá (Hyundai i20 Coupé WRC) narůstalo po desetinách sekundy. Estonec však „zatáhl“ v posledním měřeném testu soutěže, který vyhrál a posunul se na druhou příčku o pouhé čtyři desetiny sekundy.

Matka mu dobře poradila

Když dojel Tänak po poslední zkoušce do časové kontroly, objímal se nejprve dlouho s manželkou. Poté vylezl na střechu svého vozu s navigátorem Martinem Jarveojou mávali všem okolo. Následně se krátce věnoval novinářským mikrofonům: „Nedovedete si představit, pod jakým tlakem jsem byl celý víkend. Děkuji týmu. Nechtěl jsem riskovat, ale moje máma mi včera večer řekla, abych do toho šel. Tak jsem to udělal.“ Po vyhlášení nejlepších nasedl do vozu a přijel do servisní zóny, kde se více rozpovídal.



Jaké byly pocity ve chvíli, kdy jste poprvé projel cílem a věděl, že je hotovo?



„Úplně na začátek to bylo trochu divné, protože jsem musel čekat na to, až mi sportovní ředitel Kaj Lindström sdělí, jak to vlastně dopadlo. Trvalo to pár sekund, možná mě chtěl napínat (úsměv). Během jízdy jsem cítil zpočátku trochu úzkost, až pak se uvolnil. Popravdě jsem v cíli netušil, jestli mi to na konečné vítězství stačilo.“



Ten tlak, o kterém jste mluvil, musel být přes Katalánskou rallye ještě větší, že?



„Ano, hned od startu mi bylo jasné, že nesmím udělat ani chybku, a že musím jet skvěle. Navíc nikdy nechcete přijít o šanci zvítězit. Jak říkám, minimálně na začátku jsem si na ten obrovský tlak dost zvykal a trvalo mi, než to člověk zvládl. Podařilo se mi najít v sobě klid, který byl potřeba, a povedlo se mi vrátit se ke stylu jízdy, který umím nejlépe.“



Okamžitá úleva po vítězství tedy byla určitě hodně velká?



„Během kariéry jsem toho hodně zažil, někdy byl dole, jindy nahoře, zkusil si asi všechno. Je krásné konečně dosáhnout na svůj sen.“



Máte tady ve Španělsku celou rodinu, jak si užívají velký životní krok svého syna?



„Pro moje rodiče to hodně znamená. A také pro mou sestru. Když jsme byli malí, byli často nemocní, a všichni toho pro mé závodění museli hodně obětovat. Včetně jí samotné, která díky tomu také o leccos přišla. Takže jsem rád, že jim to všem můžu takhle vrátit.“



V Estonsku se dnes bude asi pořádně slavit, nemyslíte?



„Těžko říct, já se popravdě těším, že se pořádně vyspím (úsměv)."

Dítě mě nezpomalilo

Na jedenáctém a dvanáctém místě skončili v konečném pořadí jezdci továrního týmu Škoda Motorsport Jan Kopecký a Fin Kalle Rovanperä. V pořadí kategorie WRC 2 Pro obsadili druhou a třetí příčku. Potvrdili tak pro značku světový titul v hodnocení výrobců WRC 2 Pro. Český pilot byl ve všech čtyřech nedělních testech rychlejší než jeho finský kolega.

Jaká byla letošní španělská rallye?



Jiná, protože loni jsme byli v odlišné pozici, loni to byl boj o titul. Letos byly naše starty občasné s cílem pomáhat Škodovce v hodnocení značek. Když jede člověk o titul, je to mnohem jednodušší, než když má za úkol dojet do cíle a sbírat body. Na druhou stranu jsem za tuto šanci rád, že máme šanci se ukázat ve světě.



Jak se osvědčil nový spolujezdec Jan Hloušek?



Honza se vrací zpátky k Filipovi Marešovi. Zápůjčka na dva závody ve Velké Británii a Španělsku se podařila. Moc mu děkuju. Pro něj to byla obrovská výzva, zhostil se jí velice zodpovědně.



Je složité najít nového spolujezdce?



Začnu řešit, co bude příští rok, k tomu potřebuju dobrého spolujezdce. Uvidíme, koho najdu.



Co bude v sezoně 2020?



Nevím. Nemám podepsanou žádnou smlouvu. Uvidíme, co se bude dít s továrním týmem Škoda Motorsport. Zatím je ve srovnání s minulými roky hodně nejasností.



Budete dál závodit?



Nechtěl bych z tohoto kolotoče vyskočit. Rallye mě pořád baví a naplňuje. Na asfaltu můžu něco ukázat, ještě bych se tomu chtěl věnovat.



Máte na mysli finance?



Najít sponzora je hodně složitá věc. Když člověk nepropojí aktivity s jinou firmou, aby z toho mohl profitovat, tak se peníze těžko shání. Pokud by ovšem někdo přišel a chtěl by vytáhnout dva a půl milionu euro, tak se zlobit nebudu a dám do toho všechno.



Jak jste prožíval sezonu jako otec v květnu narozeného syna?



Takové řeči, které se u nás vedou, že dítě znamená sekundu pomaleji na kilometr, to je nesmysl. To jsou akorát takové říkanky. Když člověka práce baví, tak se jí věnuje. Musí se stoprocentně soustředit. Nikdo z nás si přece nechce ublížit. Není to o riskování, dá se získat pár vteřin, ale nedělá to celkový výsledek.

Konečné pořadí Katalánské rallye:



1. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) 3:07:39,6; 2. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +17,2; 3. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +17,6; 4. Loeb, Elena (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) +53,9; 5. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:00,2; 6. Evans, Martin (Brit./Ford Fiesta WRC) +1:14,2; 7. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +1:47,6; 8. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3 WRC) +4:20,5; 9. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 R5) +8:24,6; 10. Camilli, Veilas (Fr./Citroën C3 R5) +8:47,2; 11. Kopecký, Hloušek (ČR/Škoda Fabia R5 evo) +9:19,3; 12. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5 evo) +9:53,7; 13. Lindholm, Korhonen (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) +10:27,9; 14. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Volkswagen Polo GTI R5) +10:43,7; 15. Greensmith, Edmonson (Brit./Ford Fiesta R5) +11:44,1; 16. Veiby, Andersson (Nor., Švéd./Volkswagen Polo GTI) +11:57,5; … 23. Gryjazin, Fedorov (Rus./Škoda Fabia R5 evo) +20:27,5; … 30. Meeke, Marshall (Brit./Toyota Yaris WRC) +42:20,0; … 40. Katsuta, Barritt (Jap., Brit./Toyota Yaris WRC) +55:56,8.



Výsledky jsou neoficiální



Průběžné pořadí MS (po 13 z 14 rallye):



Jezdci: 1. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 263; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC)227; 3. Ogier (Fr./Citroën C3 WRC) 217; 4. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) 102; 5. Meeke (Brit./Toyota Yaris WRC) 98; 6. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 98; 7. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 94; 8. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 89; 9. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 87; 10. Lappi (Fin./Citroën C3 WRC) 83; 11. Loeb (Fr./Hyundai i20 Coupé) 51; 12. Rovanperä (Fin./Škoda Fabia R5) 18; 13. Tidemand (Švéd./Ford Fiesta WRC) 12; 14. Breen (Ir./Hyundai i20 Coupé WRC) 10; 15. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 9; 16. Guerra (Mex./Škoda Fabia R5) 8; 17. Bulacia Wilkinson (Bolívie/Škoda Fabia R5) 6; 18. Ostberg (Nor./Citroën C3 R5) 6; 19. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5 evo) 5; 20. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 4; 21. Loubet (Fr./Škoda Fabia R5) 2; 22. Veiby (Dán./Citroën C3 R5) 2; 23. Sarrazin (Fr./Hyundai i20 R5) 2; 24. Tuohino (Fin./Ford Fiesta WRC) 1; 25. Gryjazin (Rus./Škoda Fabia R5) 1; 26. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 1; 27. P. Solberg (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 1; 28. Triviňo (Mex./Škoda Fabia R5) 1; 29. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta R5) 1; 30. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1; 31. Berqvist (Švéd./Ford Fiesta R5) 1; 32. Camilli (Fr./Citroën C3 R5) 1.



Značky: 1. Hyundai Shell Mobis WRT 380; 2. Toyota Gazoo Racing WRT 362; 3. Citroën Total WRT 284; 4. M-Sport Ford WRT 214.



Vedení v soutěži: Tänak 109; Ogier 34; Neuville 32; Meeke 14; Sordó 12; Latvala 11; Lappi 10; Evans 8; Suninen 5; Mikkelsen 4; Loeb 1.



Vyhrané RZ: Tänak 73; Neuville 41; Ogier 24; Latvala 22; Mikkelsen 18; Meeke 17, Evans 14; Sordó 10; Loeb 9; Lappi 7; Suninen 6; Huttunen 1.



