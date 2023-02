Přijde vám Audi RS Q8 málo agresivní? Prior Design má řešení

Audi je známé svým občas až příliš konzervativním přístupem k designu, a to i u sportovních modelů.

Možná se tomu dá těžko věřit, ale Audi RS Q8 tu s námi letos bude už 4 roky. Nejvýkonnější SUV kupé německé automobilky se okamžitě stalo prodejním hitem. Model RS Q8 má pod kapotou přeplňovaný čtyřlitrový vidlicový osmiválec s přímým vstřikováním naladěný na 441 kW (600 koní) s hodnotou točivého momentu 800 Nm. Tento 2,5 tuny těžký kolos se z nuly na stovku dostane za skvělé 3,8 sekundy, zatímco na dvoustovku mu to trvá 13,7 sekund.

Dlouho se spekuluje o verzi RS Q8 performance, která by se svým výkonem přiblížila nebo dokonce vyrovnala koncernovému sourozenci Lamborghini Urus, který má 650 koní. Pokud by se verze performance přeci jen objevila, pravděpodobně by dostala oproti standardnímu RS pouze o 30 koní navíc, stejně jako v případě modelů RS 6 Avant a RS 7 Sportback.

Navzdory výkonům není design Audi RS Q8 příliš agresivní, a právě to se snaží změnit známý německý tuner Prior Design. Body kit s názvem PR-RS800 byl představen již minulý rok na autosalonu v Essenu a nyní jde konečně do prodeje. Zvýšení výkonu? To hledejte u jiných tunerů. Prior Design se v tomto případě skutečně zaměřil pouze na vnější vzhled s cílem dodat modelu RS Q8 pořádnou porci agrese. A povedlo se!

V balíčku je k dispozici nový přední spoiler, rámečky pro přední přívody vzduchu, rozšíření lemů předních a zadních blatníků, rozšířené prahy, zadní difuzor, dekorativní lamely nárazníku, falešné výdechy na kapotě „power bulge“, střešní křídlo a spojler na pátých dveřích.

Všechny ze zmíněných dílů lze objednat samostatně. Pokud je ale objednáte všechny najednou, přijdou dohromady na 17.220 eur (cca 408 tisíc korun). V ceně nejsou zahrnuta zakázková kola, ani viditelně snížený podvozek. Prior Design může na přání dodat také výfukový systém Akrapovič, což bude představovat další výrazný příplatek.