Problémy Volkswagenu pokračují. Může propustit až 30 tisíc lidí

Volkswagen čelí ekonomické krizi. Už od začátku září varuje před hrozícím uzavíráním továren v Německu, protože už dlouhodobě utrácí více peněz než vydělává. Pokud by k tomu skutečně došlo, bylo by to poprvé za 87 let historie společnosti, co by v domácím Německu ukončila výrobu. A nejnovější informace uvádějí, že pokud by automobilka musela začít propouštět, o práci by přišel obrovský počet lidí.

Pokud se Volkswagen rozhodne šetřit omezováním pracovních míst, může v budoucnu propustit až 30 tisíc zaměstnanců. Oficiální výroční zpráva společnosti za rok 2023 přitom odhalila, že jen v Německu tento globální výrobce automobilů zaměstnává 298.687 lidí.

Automobilka sice tento spekulovaný počet lidí s hrozícím ukončením pracovního poměru zpochybnila, ale je zřejmé, že bude muset snížit své provozní náklady v Německu. O tom, kolik lidí nakonec bude muset propustit, však podle společnosti teprve budou probíhat diskuze.

Propouštění by se přitom mohlo dotknout také oddělení výzkumu a vývoje, kde aktuálně pracuje zhruba 13 tisíc lidí, z nichž může být „odejito“ čtyři až šest tisíc zaměstnanců. Zákulisní informace navíc naznačují, že společnost bude muset v příštích deseti letech snížit investice o přibližně 10 miliard eur.

Jedním z hlavních důvodů ekonomických těžkostí Volkswagenu je sázka na elektromobilitu, která nakonec není tak zisková, jak automobilka očekávala. Thomas Schäfer, šéf Volkswagenu, se už v minulosti vyjádřil, že s elektrickými modely společnosti vzrostly fixní náklady, přičemž elektrická vozidla mají nižší marži, což omezuje celkovou ziskovost.