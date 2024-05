Proč Citroën prodává dvě kabiny dodávek zády k sobě? Má to dokonalý smysl

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ať už tohle spojení dvou kabin zaparkujete jakkoli, vždy můžete vyjet směrem dopředu. Na oficiálních internetových stránkách britského zastoupení francouzské značky Citroën se objevila netradiční konfigurace užitkového modelu Relay, u nás prodávaného se jménem Jumper, s logickým speciálním posláním. Sice vypadá jako zvláštní myšlenka realizovaná ve photoshopu nebo jiném grafickém programu, ale ve skutečnosti má opravdový smysl.

Oficiálně se toto spojení dvou kabin jmenuje Citroën Relay Back to Back a vzniklo, aby automobilka ušetřila finanční náklady při výrobě i dopravě modelu k zákazníkům. Hlavním odběratelem jsou specializovaní výrobci obytných aut, sanitek, odtahovek i jiných komerčních vozidel, kteří k vývoji a výrobě vlastních konfigurací a modelů potřebují pouze kabinu a techniku dárcovského vozu.

Citroën uvádí, že díky specifikaci Back to Back může vyrábět a prodávat „dodávky“ s výrazně nižšími náklady, protože je nemusí vybavovat obvyklou zadní částí podvozku. Dvojice kabin spojených jedním „manipulačním“ rámem navíc zabírá méně místa než dvě samostatná užitková vozidla vybavená pouze kabinou a holým šasi. A jelikož Citroën Relay standardně má pohon výhradně předních kol, nemusí jej zbavovat ani hnacích hřídelů.

Společnostem vyrábějícím speciální obytná nebo komerční vozidla to navíc dává velkou svobodu při navrhování a výrobě vlastních zadních částí, aniž by se musely přizpůsobit továrnímu šasi. To mimochodem snižuje i množství odpadu, protože specialisté nemusí vyhazovat nepotřebné původní komponenty a části rámu při montáži vlastních návrhů.

I když to tedy na první pohled vypadá opravdu divně, výroba a následná logistika dvou kabin dodávek spojených k sobě má zajímavou a v praxi fungující myšlenku. Koncern Stellantis to přitom takhle nedělá pouze u Citroënu, ale také u technicky příbuzného Peugeotu Boxer. Obě kabiny mají své motory, převodovky a sériová čísla VIN a jsou spojené k sobě pouze během přepravy z výrobní linky k zákazníkům.