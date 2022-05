Proč je rok 2026 konečně ten správný pro vstup Audi a Porsche do formule 1?

Spekulace o možném spojení VW Group a formule 1 by za posledních několik let možná vydaly na román. Proč si máme nyní myslet, že se z nich skutečně stane realita?

Volkswagen Group, respektive automobilky Audi a Porsche o nástupu do šampionátu formule 1 opravdu uvažují už několik let. Spekulace vždy přibývaly s blížící se velkou změnou pravidel. V roce 2014 nastala takzvaná hybridní éra, kdy monoposty formule 1 začaly pohánět turbomotory V6 o objemu 1,6litrů se systémem rekuperace kinetické energie KERS. Této příležitosti VW Group nevyužila a v následujících letech se potýkala zejména s aférou Dieselgate.

V roce 2017, tedy před velkou změnou pravidel F1 naplánovanou na rok 2021 – později odloženou na rok 2022 kvůli pandemii koronaviru - vyvíjel čtyřicetičlenný tým inženýrů šestiválcový motor pro Porsche. O dva roky později byl dokonce motor nastartován a zdálo se, že jsme těsně před oznámením vstupu Porsche do světa královny motorsportu. Nakonec to znovu nedopadlo.

Jedním z důvodů mohlo být to, že se VW Group snažila prosadit syntetická paliva už pro tuto změnu pravidel, ale zároveň se nebyla schopna zavázat k účasti v šampionátu. V roce 2026 však k příchodu syntetických paliv dojde, což je prvním velkým argumentem pro to, že je vstup Audi a Porsche do formule 1 pravděpodobnější, než kdy dříve. Zejména Porsche se v oblasti syntetických paliv angažuje ve velkém.

Dalším, zcela zásadním důvodem pro účast v šampionátu formule 1 je jeho rostoucí popularita. Formule 1 je v současné době nejrychleji rostoucí sport na světě. Po útlumu světové pandemie se tratě závodů plní do posledního diváckého místa a nejinak tomu bylo v historicky první Velké ceně Miami, která se konala o uplynulém víkendu. Za celý víkend si na okruh s cenami lístků okolo tisíce dolarů našlo cestu 240 tisíc diváků. Ty nejluxusnější balíčky s afterparty stály dokonce několik desítek tisíců dolarů! Většina evropských závodů je již nyní beznadějně vyprodána. Rostoucí popularita láká velké sponzory a s nimi také potenciál na finančně i marketingově výhodnou spolupráci se světovými značkami napříč všemi odvětvími.

Formule 1 navíc expanduje. Už příští rok bude ve svém kalendáři mít hned 3 závody na území USA (Austin, Miami, Las Vegas) a očekává se také návrat do Číny. Pro světové automobilky to vytváří potenciál obrovského marketingový boostu. Zejména v USA došlo k obrovskému nárůstu sledovanosti díky dokumentární sérii „Drive to Survive“ od Netflixu, která americkým stylem mapuje život v kolotoči formule 1. Křivka popularity samozřejmě nebude růst takto vysokým tempem do nekonečna. Není ale třeba se obávat, že by do následující změny pravidel v roce 2026 začala stagnovat, nebo dokonce nabrala klesající tendenci.

Problémem ovšem může být způsob, jakým se Audi a Porsche do formule 1 dostanou. V současné době je v F1 deset týmů, mezi které se rozdělují takzvané prize money, tedy odměny za pořadí v šampionátu konstruktérů/týmů. Pokud by došlo k nástupu jedenáctého, potažmo dvanáctého týmu, každý z týmů by z koláče odměn získal menší díl. Toto má F1 pokryté vstupním poplatkem. Jakýkoliv nový tým musí před vstupem do šampionátu uhradit 200 milionů dolarů, čímž se vykompenzují finanční ztráty ostatních týmů na odměnách.

Tento vstupní poplatek se ale netýká týmů, které přeberou nebo odkoupí jiný tým. Právě tato varianta bude v případě Audi a Porsche tou nejpravděpodobnější. Porsche je dlouhodobě spojováno se stájí Red Bull a Audi pro změnu pokukuje po McLarenu, nebo nově také po Aston Martinu či Alfě Romeo (Sauber). V případě ingolstadtské automobilky se také objevily spekulace o založení zcela nového týmu, ale to se vzhledem k výše zmíněnému vstupnímu poplatku zdá méně pravděpodobné.

Šéf VW Group, Herbert Diess, jasně a srozumitelně potvrdil, že značky Audi a Porsche mají zelenou pro vstup do formule 1. Ještě si však budeme muset počkat, v jaké podobě to nakonec bude. U Porsche se zdá být víceméně jasno, zato ohledně Audi se můžeme v následujících týdnech a měsících těšit na mnoho zajímavých jednání a spekulací.