Audi a Porsche skutečně vstoupí do Formule 1, potvrdil Diess

Herbert Diess, šéf skupiny Volkswagen, během rozhovoru v rámci dnešního ranního vysílání „Dialog with Diess“ na YouTube kanálu VW Group potvrdil informaci, o které už se spekuluje dlouhé měsíce. Značky Audi a Porsche plánují vstup do šampionátu Formule 1.

Podle zpráv měl Diess poodhalit, že přípravy na zapojení do šampionátu F1 jsou v současnosti trochu konkrétnější spíše u Porsche, než Audi. Víc je ale nekomentoval. Rozhodnutí těchto značek vstoupit do světa F1 pak mělo být zdůvodněno vzrůstající popularitou tohoto sportu a také novými pravidly.

Ty mají vstoupit v platnost v roce 2026 a podle Diesse představují technologické okno, díky kterému se do tohoto sportu mohou zapojit i nové značky. Z toho je tedy také patrné, kdy můžeme zapojení obou značek očekávat.

Diess sice nerozkrýval plány koncernu VW Group ohledně zapojení do F1 nijak detailně, přesto už se v éteru delší dobu objevují zajímavé spekulace. Například Porsche by mohlo vstoupit do Formule 1 navázáním dlouhodobé spolupráce s Red Bull. Nabídnout by přitom mohlo syntetické palivo, na které mají i vozy F1 od roku 2026 přejít.

Naopak značka Audi by si mohla najít cestu do F1 přes McLaren, který by prý mohla koupit za cenu kolem 500 milionů eur. Značka sice tyto informace v minulosti vyvracela, přesto se stále objevují zvěsti, že probíhají čilá jednání za zavřenými dveřmi.

Šéf koncernu také ve vysílání prozradil, že ke vstupu dvou značek do F1 nebyly nakloněni všichni členové představenstva. Skupiny VW totiž v budoucnosti čeká ještě mnoho aktivit, včetně vývoje autonomního řízení, nového software a nových baterií pro elektromobily. Přesto představitelovo nakonec rozhodlo, že obě značky do F1 zamíří. Na bližší oficiální informaci si však ještě budeme muset počkat.