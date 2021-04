Producent The Grand Tour láká na novou epizodu. Podívejte se na první ukázku

Producent pořadu The Grand Tour Andy Wilman zveřejnil první ukázku z nové epizody. Moc toho o ní však neprozradil...

Wilman totiž na Instagramu publikoval jen kousek z úvodní sekvence, v níž se dozvíme, že The Grand Tour uvádí Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda a Jamese Maye. Což se tak nějak dalo předpokládat.

Ukázka také potvrzuje, co už nějaký čas víme - že se nový díl odehrává ve Skotsku. Záběry totiž mimo jiných skotských lokací zachycují železniční most Forth Bridge, ležící nedaleko města Edinburgh, jeden z prvních ocelových konzolových mostů na světě. Otevřen byl v roce 1890.

Že Wilman kousek filmu zveřejnil, by snad také mohlo znamenat, že se blíží premiéra, Amazon Prime, pro který The Grand Tour vzniká, však zatím s žádným datem nepřišla.

Silný retro nádech úvodních titulků pak potvrzuje další informace, které už o nově epizodě máme. Trojice moderátorů totiž byla během natáčení několikrát zachycena zvědavci ve starých velkých amerických autech, navíc se zapřaženými obytnými přívěsy.

Jeremy Clarkson nedávno nový díl popsal jako epizodu ve stylu „Clarkson, Hammond and May Unplugged“.

„Protože jsme nebyli v zahraničí, nemuseli jsme si poradit s extrémním vedrem či extrémní zimou a nemuseli jsme ani zdolávat extrémní terén. Jsme to prostě my tři během toho, co jsme dělali již před mnoha a mnoha lety v Anglii, ačkoliv tohle není Anglie, ale Skotsko, ovšem pořád Británie, a je tam trochu zima a dost prší,“ prozradil.

A dodal, že Hammond měl opět nehodu a May se snažil být zajímavý, což prý bylo k popukání.